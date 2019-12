Zastupitele Ústí čeká boj o záchranu zoo, která může přijít o zvířata

Změna přístupu k zoo je nutná, protože jí hrozí velké potíže. Na začátku listopadu inspektoři Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) při kontrole objevili řadu nedostatků, patří k nim hlavně nevyhovující stav pavilonu orangutanů a primátů.

EAZA proto zoo na dva roky pozastavila plné členství a změnila ho na dočasné. A pokud by zahrada o členství nakonec přišla úplně, mohlo by to mít nedozírné následky, zcela by vypadla z klubu prestižních zahrad.

„Plán rozvoje zoo je jeden z významných kroků pro EAZA, abychom veřejně garantovali, že se jím chce město zabývat a zoo podporovat,“ řekla náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), podle níž teď bude nejdůležitější připravit konkrétní projekty a zajistit pro ně financování.

„Nejdůležitější asi bude pavilon lidoopů a orangutanů. Uvidíme, zda zvolíme postup, že z každého přebytku hospodaření budeme zoo dávat nějakou část, vyčlení se určitá částka nebo se například vypíše sbírka pro zoo,“ přiblížila náměstkyně Nechybová.

„Variant je více. Víme, že zoo potřebuje stovky milionů korun. Město proto osloví i kraj a budeme hledat také evropské dotační tituly nebo i ty od EAZA,“ dodala Nechybová.

Generel zahrady vypracovaný jejím ředitelem Romanem Končelem byl zastupitelům Ústí, které je zřizovatelem zoo, představen už na začátku loňského roku.

Dodnes však nepadlo žádné rozhodnutí. EAZA chce nyní do srpna příštího roku znát jasné stanovisko města, jakým směrem se zahrada bude dále rozvíjet.

Zoo už před několika lety přišla o lachtana, jednu z hlavních atrakcí, a dalšího už kvůli nevyhovujícím podmínkám chovat nemohla. To teď hrozí i orangutanům, slonům či samici nosorožce, tedy zvířatům, která nejvíce lákají návštěvníky.

V první fázi zoo potřebuje aspoň 350 milionů korun. Nyní od města ročně dostává 33 až 35 milionů. „Zoo je nutné zachránit, proto kromě toho rozpočet na příští rok počítá s 8,2 milionu na investice a tvorbu projektů,“ uvedla Nechybová.

Na odstranění základních nedostatků má zoo pouhé dva roky

Podle opozičního hnutí Vaše Ústí je cestou k záchraně založení speciálního Fondu na záchranu a rozvoj zoologické zahrady a zastupitelům navrhne jeho vytvoření. Do fondu by město muselo pravidelně každý rok přispívat částkou v řádu nejméně desítek milionů korun.

„Zoo má pouhé dva roky na to, aby odstranila aspoň základní nedostatky. Jako první musí přijít na řadu stavba nového pavilonu pro orangutany,“ říká zastupitelka za Vaše Ústí Yveta Tomková.

„A tady nejde o miliony, ale o desítky milionů, se kterými se v rozpočtu na příští rok nepočítá. Zoo je jediná věc, kterou tady máme a můžeme se jí chlubit. Rozhodně nechceme být těmi, kdo ji pohřbí,“ dodává Tomková.

Piráti krátce po zprávě EAZA chtěli odvolat ředitele zoo, kterého se následně v otevřeném dopise zastali zaměstnanci. Tento bod však možná na zastupitelstvu nakonec nebude. Piráti totiž stále čekají na výsledky auditu, na kterém se kromě kontrolního oddělení podílí i opozice.