Ústecký soud je zavalen žádostmi o oddlužení, hledá posily i prostory

Loni v červnu tu evidovali 197 nových insolvenčních návrhů, zatímco v letošním červnu 393. Za celý červenec loňského roku to bylo 193 návrhů, letos jejich počet zřejmě překoná hranici 400.

Statistika přitom zohledňuje pouze čísla týkající se ústeckého krajského soudu, nejsou do ní započítané žádosti, které eviduje jeho pobočka v Liberci.

V sídle soudu označují situaci za dramatickou. „Uvidíme, jaká čísla zaznamenáme v srpnu. Pak uděláme strategickou poradu, co dál. Když bude takový nárůst trvat tři měsíce, tak už je to alarmující,“ říká předseda soudu Luboš Dörfl.

Protože se navýšení počtu návrhů dalo čekat, posílili tu už předem insolvenční agendu o jednoho soudce. V současné době jich tedy v Ústí je 13. Další má dorazit z jiného krajského soudu na přelomu roku. Jenže počet nových návrhů je tak vysoký, že pokud v dohledné době výrazně neklesne, bude to stejně málo.

Jak probíhá oddlužení? Na začátku procesu je návrh na povolení oddlužení, který může na rozdíl od insolvenčního návrhu podat pouze dlužník a který posuzuje krajský soud, v jehož obvodu má dlužník trvalé bydliště.

Pokud soud oddlužení povolí, nastává čas pro věřitele, aby se přihlásili se svými pohledávkami. Následně musí dlužník splácet pod dohledem insolvenčního správce, který podává soudu průběžné zprávy.

Po pěti letech (a nyní tedy možná už po třech) soud rozhodne, zda dlužník splnil, či nesplnil podmínky, a zda se mu tedy zbylé dluhy prominou, či neprominou.

„Kdyby bylo návrhů setrvale o deset až dvacet procent víc, tým rozšířený o dva soudce by to zvládl. V posledním roce totiž insolvenční přírůstek mírně klesal. Ale pokud bude ten nárůst setrvale padesátiprocentní nebo ještě vyšší, dva soudci navíc to nespraví,“ uvádí Dörfl.

Bude proto pokračovat v hledání dalších soudců, kteří by se na agendu insolvencí mohli specializovat. A nevylučuje, že bude posily hledat i na okresních soudech v kraji. Ve výsledku se tak ale oslabí zase jiná agenda, kterou okresní soudy zpracovávají stále ve velkém množství. Počet soudců je totiž limitován.

Každý insolvenční soudce má navíc kolem sebe tým pěti lidí, kteří mu s agendou pomáhají například hlídáním termínů a komunikací s insolvenčním správcem. Zároveň je v souvislosti s návrhy potřeba navýšit kapacitu podatelny.

Na soudu proto chystají nábor i dalšího personálu. A souběžně s tím se jedná o pronájmu nových prostor. Ani kapacita hlavní budovy totiž nedostačuje. Paradoxem je, že počet zaměstnanců na soudu by se měl v důsledku úsporných opatření vlády v příštím roce o jednotky procent snížit.

V celém Česku bylo loni v osobním bankrotu 114 tisíc lidí, největší podíl byl právě v Ústeckém kraji, kde šlo o 15 524 případů. Každý z insolvenčních soudců zdejšího krajského soudu tak měl dosud na starosti kolem tisícovky spisů.

Díky novele teď může do procesu oddlužení vstoupit víc lidí

Oddlužení je několikaletý proces, během kterého spis vždy na chvíli „usne“, aby se třeba při návrzích na zrušení či přerušení oddlužení nebo při záměnách věřitelů zase otevřel. Díky novele teď může do procesu oddlužení vstoupit víc lidí, například i ti, kteří na počátku oddlužení nejsou schopni doložit, že do pěti let splní podmínky splátkového kalendáře.

Varianty oddlužení jsou dvě. Rychlejší, u níž zákon předpokládá splacení nejméně 60 procent závazků během tří let, a klasická pětiletá, během níž má dlužník uhradit alespoň 30 procent závazků.

Pokud zaplatí méně, bude o výsledku oddlužení rozhodovat soud, který posuzuje především to, zda dlužník ke splácení dluhů vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze požadovat.

Podle ministerstva spravedlnosti je statistika ohledně nárůstu počtu návrhů napříč všemi krajskými soudy v republice v očekávané normě. Resort proto nechystá žádná opatření.