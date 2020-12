Za rozkradené sbírky musí exředitelka muzea zaplatit 15 milionů, řekl soud

Senát uznal Štíbrovou, jež organizaci šéfovala v letech 1974 až 2012, vinnou z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozil jí trest v rozmezí od dvou do osmi let. Od soudu nakonec odešla s třemi lety odnětí svobody podmíněně odloženými na pět let.

Žena, která je dnes již v důchodu, podle obžaloby během svého ředitelování v podstatě umožnila rozebrání sbírkových předmětů z depozitářů a expozic muzea, když „nezajistila jejich ochranu před krádežemi a vloupáním“. Klíče měl totiž údajně k dispozici kdekdo, nebo byly dokonce volně v zámcích.



Před soudem vypovídala v průběhu hlavního líčení celá řada svědků. Například jeden z pracovníků řekl, že muzeum absolutně nefungovalo, jak mělo, a že pokud jde o předměty ve sbírkách, „strašně to nesedělo“.



Podle státního zástupce Štíbrová o průběžně mizejících předmětech věděla, když ji na to opakovaně upozorňovali někteří zaměstnanci, nedělala však nic pro nápravu ani nikdy nic neoznámila policii nebo ministerstvu. Pravidelné inventarizace, sbírkové evidence nebo předávací protokoly Štíbrové údajně nic neříkaly. Stejně tak prý neřešila nešetrné zacházení s předměty při stěhování či jejich špatný stav.



Vyšetřovatelé došli k závěru, že v důsledku jejího přístupu došlo k ukradení či ztrátě tisíců různých předmětů, například mincí, map, hudebních nástrojů, soch, obrazů, nábytku, starých tisků, bankovek, zkamenělin, zvířecího paroží nebo zbraní. Různí odborníci už dříve uvedli, že ze sbírek zmizely ty nejcennější kusy. Kde jsou, zůstalo otázkou.



Soud se ztotožnil i s výší škody, kterou podle kriminalistů svým jednáním způsobila Ústeckému kraji, jakožto zřizovateli muzea. Suma činí bezmála 15 milionů korun a Štíbrová ji má zaplatit.



Senát jí klade za vinu i ukradení latinského graduálu z 15. století, který zmizel mezi lety 1996 a 2003. Ten se nakonec našel a v současné době se nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni. V tomto případě je škoda 900 tisíc a poškozeným Státní oblastní archiv v Litoměřicích. I tuto sumu má Štíbrová uhradit.



Štíbrová trestnou činnost vždy popírala.



Čekal jsem problémy, ale tohle ne

Trestní řízení začalo v roce 2013 poté, co nástupce Štíbrové Tomáš Wiesner podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Když viděl, v jakém stavu jsou doklady a sbírky, nařídil mimořádnou inventarizaci. Její výsledek ho šokoval.



„Čekal jsem problémy, ale až tohle určitě ne,“ sdělil Wiesner už dříve s tím, že inventarizace nakonec trvala přes tři roky a výrazně se podepsala na chodu muzea. „Potřeboval jsem na ni až sedmdesát procent zaměstnanců,“ podotkl.



V případu původně čelili obvinění dva lidé, státní zástupce však nakonec u jednoho stíhání zastavil.