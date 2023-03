Policie chtěla kauzu. Bývalý ředitel dotačního úřadu odvolal původní výpověď

Vypovídat před krajským soudem, který zasedá v Litoměřicích kvůli velikosti jednací síně, začal Kušnierz loni. Už tehdy uvedl, že se spolupracujícím obviněným stal pod tlakem.

Dnes řekl, že cítil už v přípravném řízení, jak na něj policie i státní zástupce tlačí. „Chtěli po mně kauzu a velkou,“ uvedl s tím, že žádná organizovaná zločinecká skupina neexistovala.

Podle státního zástupce zmanipulovali obžalovaní evropské dotace ve výši 14 miliard korun. Před soudem se z několika zločinů zodpovídá 27 lidí.

K indiciím a důkazům se podle Kušnierze postupně vytvářela legenda. „Začal vznikat příběh rozsáhlé trestné činnosti z prostředí vysoké politiky a byznysu,“ řekl s tím, že výměnou za spolupráci s policií mu byly nabídnuty byt a zaměstnání v Praze, automobil a hotovost ve výši dvou milionů korun.

Jmenoval i konkrétní osoby, které mu nabídku učinily. Kdyby nevyhověl, bylo mu prý řečeno, že se vrátí do vězení. „Musel jsem poslouchat,“ řekl. Podle něj jeho dřívější poznámky, z nichž kriminalisté čerpali, nepopisují pravdivě dění na ROP Severozápad.

Případ se týká rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji od května 2008 do září 2011. Mezi obžalovanými jsou bývalí hejtmani, radní, podnikatelé, vysocí úředníci. Ještě loni v říjnu Kušnierz u soudu tvrdil, že o tom, jaký projekt má podpořit, se radil i s Danielem Ježkem a Alexandrem Novákem, kteří jsou podle obžaloby hlavními aktéry organizované zločinecké skupiny. Dnes řekl, že to není pravda.

Uvedl, že nikoho neposlouchal, nebyl nikomu podřízený a neví o tom, že by někdo ovlivňoval hodnotící proces. Žádné informace, jak hodnotit projekty, podle dnešní výpovědi Kušnierz nedostával.

19. října 2021

Úřadu Kušnierz šéfoval od prosince 2009 do března 2011, kdy byl vzat do vazby, od roku 2008 byl členem hodnotící komise. Dotační program byl kvůli neprůhlednému rozdělování peněz a chybám v projektech téměř dva roky pozastaven. EU už dřív vyměřila za chyby pokutu 2,7 miliardy korun. Obžalovaným hrozí až 16 let vězení. Většina z nich u soudu vinu odmítla.

Kušnierzova výpověď bude pokračovat v dalších dnech. Pak chce soud vyslechnout svědky, kterých je téměř sto. Jednání jsou naplánovaná na čtyři dny v každém měsíci vyjma letních prázdnin až do konce letošního roku.