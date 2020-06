Žalobce: Až 16 let pro politiky ODS a ČSSD. Měli manipulovat s dotacemi

Dnes, o řadu let později, jsou všichni ještě spolu s dalšími 24 lidmi obžalováni v rozsáhlé kauze machinací s dotacemi. V jedné zásadní věci se jejich postavení přece jen liší. Kušnierz se ocitl v pozici o poznání lepší. Díky tomu, že spolupracoval s vyšetřovateli a své si už v minulosti za dotační průšvihy odseděl, navrhuje v jeho případě státní zástupce Tomáš Minx od trestu upustit, Novákovi s Ježkem by uložil trest v horní polovině zvýšené trestní sazby, která se s ohledem na trestné činy pohybuje v rozmezí od deseti a půl roku do šestnácti let. Vedle toho žalobce také požaduje vysoké finanční sankce a zákazy činnosti na deset let v orgánech rozdělujících veřejné peníze.