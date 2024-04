Smutný i hrdý lovosický kouč Jelínek: V plné sestavě bychom šli do finále my

„Bezprostředně cítíme zklamání, zvlášť když jsme sahali po vítězství. Ale když se podívám objektivně, můžeme si z toho brát jen pozitiva,“ nezoufal trenér Roman Jelínek po porážce 1:3 v sérii.

V sobotní partii Lovci doma před sedmi stovkami rozvášněných diváků remizovali 27:27, sedmičkový rozstřel ovšem ztratili 4:5. Smutným hrdinou se stal hvězdný Pavel Horák, 10 sekund před koncem dostal Lovce do vedení, pak jako jediný neproměnil sedmičku.

„Rozstřel je vabank, může nedat kdokoli jiný, to je život,“ nekřižoval Jelínek vítěze Ligy mistrů. Naopak ocenil Karvinou a její gól v poslední sekundě v podání Petra Širokého. „Po oddechovém čase měli šest vteřin, to je strašně dlouhá doba. Domluvenou kombinaci, tedy nahazovačku na křídlo ve výskoku, proměnili fantasticky. Krásná akce.“

Lovosice se praly statečně. Jen na tribuně seděly největší hvězdy, zranění kanonýři Marek Hniďák a Jaroslav Trkovský. „Hrát obě mužstva v plné sestavě, postoupili jsme my,“ tvrdil Jelínek. „Je paráda, jak náš tým dokázal zareagovat na oslabení. Otočili jsme z minus pěti, to je obrovské plus do budoucna. A ukázka, jak je náš tým mentálně silný.“

Bronz budou Lovci obhajovat proti Kopřivnici. „Hrát na tři vítězné zápasy po vypjatém semifinále a zklamání je podle mě nesmysl,“ diví se trenér Lovosic. „Holt si musíme znovu nastavit hlavu, ustát to mentálně. Placku chceme my, ale i oni, pro ně to je obrovská motivace. Uvidíme, co ze sebe ještě vymáčkneme.“

Ve finále se opět potkají Plzeň s Karvinou.