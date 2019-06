Radnicím dochází trpělivost, líčí radarové pasti na nezodpovědné řidiče

„Zatím zjišťujeme informace, jaké systémy jsou na trhu, jaké mají výhody i nevýhody a současně s tím vytipováváme ulice, kde by se mělo měřit, aby to mělo efekt,“ uvedl náměstek děčínského primátora Jiří Anděl (ANO).

„Nemyslím finanční, ale preventivní. Potřebujeme zklidnit dopravu hlavně na vjezdech do města, kde jsou například školy,“ dodal Jiří Anděl.

Už jistě radnice s radary počítá na Teplické ulici ve čtvrti Bynov při vjezdu od Jílového, v Kamenické ulici a v Boleticích na pravém břehu Labe při příjezdu od Ústí.

„V Teplické ulici jsou dva přechody pro chodce, na jednom se stala v dubnu smrtelná nehoda,“ přibližuje náměstek Anděl důvod umístění jednoho z nových radarů.

Most měří pěti mobilními radary na 15 místech ve městě

V Mostě už začalo před časem fungovat hned pět radarů. Všechny jsou přitom mobilní a město má vytipováno celkem patnáct míst, kde mohou měřit.

„Všechny radary jsou také takzvaně chytré, umí ukázat nejen rychlost, ale zaznamenávají i další data, jako například počty a druhy aut či kolony. Mohou nám tak poskytnout i cenné údaje o provozu ve městě,“ řekla mluvčí zdejšího magistrátu Alena Sedláčková.

Stejnou cestou chce jít i Děčín, plánuje také skrze radary monitorovat i dopravu. Po uvedení do provozu Vilsnické spojky se nyní objevují zejména na kruhové křižovatce u Lidlu kolony.

Odborníci ve spolupráci s policejním dopravním inspektorátem už zjišťují, jakým způsobem je odstranit. Protože stavba je stále ve zkušebním režimu, město se chce dohodnout s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) na řešení situace.

„Náklady na navrhované úpravy zatím nejsou vyčísleny, o jejich případné realizaci budeme jednat s projektantem, městem a policií,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Ústí nad Labem začne od července vybírat pokuty i v tunelech

Ústí nad Labem, kde se měří na Masarykově a Klíšské ulici, začne od července vybírat pokuty za překročení rychlosti i v tunelech na D8 před státní hranicí. Lovosice to na svém úseku autostrády dělají už dávno.

Radary přibyly také v řadě malých obcí, například v Chřibské na Děčínsku, kam se ve směru od Děčína sjíždí z dlouhého prudkého kopce. Podobná situace je v České Kamenici, kde mají dva radary. Všechny však řidiče pouze varují.

„My pokuty vybírat nemůžeme, to by musel Děčín jako město s rozšířenou působností, a to je složité, hodně papírování. Proto jsou jen preventivní,“ vysvětluje českokamenický starosta Jan Papajanovský.

K soudnímu sporu mezitím spěje spor o radary v nedalekém Varnsdorfu. Podle ministerstva vnitra fungují v rozporu se zákonem, protože město za ně platí soukromému majiteli nájem závisející na množství pokut.

„Varnsdorf smlouvu přes upozornění uzavřel, nezbylo, než podat žalobu,“ potvrdila v pátek tento krok mluvčí ministerstva Hana Malá.