Za úspěch považuji, že se začnou vybírat pokuty na D8, říká primátor Ústí

Baví vás, že je Ústí právě pěkně temná kulisa k seriálu Rapl II o převaděčích, dealerech a náccích?

Ten seriál se mi velmi líbí. Film noir je něco jiného než skutečnost.

Na úřadě jste se už jistě zorientoval, tak můžete hodnotit. Co považujete za úspěch a co ne?

Velký úspěch je, že se nám podařilo sestavit funkční koalici, která je schopná spolupracovat, což jsme si ověřili. Velkým úspěchem je, že se nám podařilo udělat rozpočet a nastartovat investiční činnost. Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi podařilo rozpohybovat otázku vybírání pokut za rychlou jízdu v tunelech na dálnici D8, což tu bylo rok a půl neprůchozí.

Kolik to Ústí přinese do kasy?

Můj odhad je v desítkách milionů korun ročně. Za další úspěch považuji to, že se nám daří přesvědčovat občany, že to město někam směřuje, a podařilo se nám také navázat dobrý vztah s krajem, což dříve rozhodně nebylo.

Bez ironie, z čeho jste nabyl dojem, že jste přesvědčil občany, že Ústí někam směřuje? Třeba ze sociálních sítí to nevyplývá.

Pokud jde o o sociální sítě, tak tam se podle mého názoru jedná o 40 až 60 stejných jedinců, kteří nikdy nebudou spokojeni. Já se ale pohybuji mezi řadou občanů, ať už je to mladá generace nebo senioři, a ti pozitivně vnímají, že se snažíme město někam dostat a ve velmi složitém ekonomickém prostředí se snažíme dělat, co se dá. Už také zdaleka neexistuje taková animozita mezi městem, jeho úředníky, koalicí a lidmi. Ovšem vím, že ze strany opozice je jakékoli úsilí torpédováno. Řeknu to na příkladu. Ústí je velmi citlivé na svoji zoo, ale v okamžiku, kdy koalice představuje generel rozvoje zoo, tak se na seznámení objeví jediný člen opozice. Jak chcete potom pracovat?

Kam tedy chcete Ústí směřovat? Jaké mají být výsledky vaší práce na konci funkčního období?

V dlouhodobé vizi chceme Ústí jako moderní univerzitní město. To nám schází. Když sem přijíždíte, tak ani nevíte, že je tu univerzita s 10 tisíci mladými lidmi a vysokým renomé. Dále chceme, aby se vědělo, že tu máme moderní podniky s dobrými technologiemi. Máme tu chemický podnik, který používá ty nejmodernější technologie na světě, které jsou velmi čisté...

Petr Nedvědický (*1955) primátor Ústí nad Labem za hnutí ANO

v komunální politice působí tři roky, dva roky je krajským zastupitelem

vystudoval ekonomii na VŠE a pedagogiku na UJAK

volný čas tráví na snowboardu, wakeboardu, létá letadlem nebo je s rodinou

Mluvíte o Spolchemii?

Ano, měla vždycky daleko horší jméno, ale znamená pro město velmi mnoho. To bychom také měli ukazovat lidem. Dále bych velmi rád, kdyby se nám opět ve spojení s univerzitou podařilo přesvědčit zemi, že tu máme chytré mozky, díky kterým jsme na špici vývoje, co se týká nanotechniologií a že třeba pracujeme s univerzitou a krajem na autonomní mobilitě. Na konci našeho období by také mělo být vidět, že město zahajuje investiční činnost. Také by měly být zahájeny nebo už v plném běhu práce na novém územním plánu.

Jak jde dohromady investiční činnost a poměrně velké zadlužení města? Kam by vaše investice měly směřovat?

Investice by měly směřovat do bydlení. Předchozí vlády města kompletně rozprodaly bytový fond a město bez bytů není schopno jakékoli sociální kooperace. V tom máme odpovědnost a dluh a ten chceme splatit. Potřebujeme nabídnout byty sociálně slabým skupinám, seniorům a také skupinám mladých, které tu chceme udržet.

Od počátku března by v Ústí měla platit takzvaná bezdoplatková zóna. Už minulá koalice tím chtěla zabránit problémovým sociálně slabým, aby se do Ústí z jiných měst stěhovali. Vy jste to převzal. Není to i kontraproduktivní krok? Berete tím třeba šanci vystěhovat se lidem z ghetta do klidnějších čtvrtí.

Může to tak na první pohled vypadat, ale uvědomte si, že pobíratelů, kteří dostávají doplatek na bydlení máme nějakých tisíc. Není to tady kardinální záležitost. Bezdoplatková zóna ale má signalizovat do okolí: Prosím nestěhujte se sem, netrpte přehnanými představami. A pokud jde o to, co zmiňujete, tak naší snahou skutečně je, aby se lidé dostali z ghett a hlavně ubytoven, kde jsou nevyhovující hygienické podmínky. Je zřejmé, že v těchto podmínkách nelze zajistit zdravý vývoj dětí. My nezachráníme dospělého člověka, který nepracuje už ve druhé generaci, ale musíme nastartovat děti. To je ta příležitost. Naší snahou, která souvisí s bezdoplatkovou zónou pro Ústí, budiž říci i majitelům ubytoven: My vám nedáváme žádnou šanci. Věřím tomu, že až tohle pocítí, budou mít snahu se ubytoven zbavit. Pak má město šanci ty ubytovny vykoupit a předělat na normální slušné bydlení. To je náš model a cíl. A musím říci, že nabídky se nám už začínají objevovat.

Kolik bytů chcete nakoupit?

Ústí má nyní 600 bytů a mým snem je dostat pro město ročně alespoň dalších 200, tedy na konci mého funkčního období 800.

Váš spolustraník, pan Vokřál, rozjel s kolegy v Brně projekt Housing First. Rodiny a lidé z ubytoven dostávají byty, snáze si nalézají práci a skutečně se o byty starají, prostě Brno vrátilo řadu lidí do solidního života. Nepřevezmete recept?

Ano. Máme ho ve spolupráci s krajem. Skutečně budeme brzy zajišťovat v rámci projektu Housing First první čtyři byty. Stejně jako v Brně vybereme lidi, kteří jsou v tíživé situaci. Primárně by to měly být byty určené pro matky s dětmi, přičemž budeme očekávat, zda nám neziskové organizace pomohou s vytipováním. Pak chceme, aby děti z takových rodin pochopily i díky starostlivosti neziskovek, že vzdělání je pro ně šance. Takže ano, následujeme Brno, ale v trochu jiném modelu.

Jak vypadá dosavadní komunikace s neziskovými organizacemi, které tímto vlastně oslovujete?

Je to vidět na předlické škole, že každé dítě, i když pochází z problematického prostředí, se může naučit něco nového, když má šanci. Potřebujeme těmto dětem dát lepší sociální status. Ano, máme vysokoškolsky vzdělané Romy, kteří už jsou vzorem pro svou komunitu, ale ta komunita musí být alespoň trochu vzdělaná, aby si to uvědomila. Ti, kteří jen vyhazují a vylévají věci z oken, tak to není cílová skupina. Pokud jde o neziskovky, tak zatím musím říci, že mi schází kvantifikovatelný výzkum. Byl bych rád, kdyby za mnou přišel někdo z neziskové organizace a řekl, my jsme začali pracovat s těmito čtyřmi jedinci, dostali jsme tohoto člověka do zaměstnání. Já zatím hlavně vidím, že neziskovky supluje naše městská policie ze svého rozpočtu a dělá fantastické vzdělávací akce pro děti. Víte, sociální pracovník z neziskovky nemůže pracovat tak, že začne ráno v sedm a skončí ve dvě. Kdy my ho potřebujeme? V šest ráno se zvedneš, dojdeš pro to děcko, zkontroluješ ho, vezmeš ho do školy a ve dvě na kroužky a uděláš s ním úkoly, pak ho můžeš vrátit do jeho původního prostředí. Na tohle máme určené prostředky na terénní a sociální práci, program je schválený a vypsaný.

Nezlobte se, ale já jsem také viděl, jak městská policie boří obydlí, která si zbudovali bezdomovci kdesi u parovodu. Médii proletěl případ starší paní, které strážníci přístřešek zbořili...

Ne, to není pravda! Za tou paní nepřišel jediný terénní pracovník neziskovky, nikoho z nich nenapadlo hledat lidi, kteří by nám mohli umrznout. Chodili tam naši zaměstnanci městské policie. A s tou paní nemáte prostě pravdu. Svůj stan měla do poslední chvíle. My jsme jí ho složili a odvezli do zařízení, kde je umístěna. Skutečně jsme pro ní hledali řešení. Ještě ten den, kdy městská policie kontrolovala bezdomovce, jsme objednali speciální iglú a paní se psy, byť se to nemá, jsme poslali do intervenčního centra. Od počátku jsme nedělali represivní akci proti bezdomovcům, ale pod dojmem zimy a se znalostí míst, kde jsou, jsme je chtěli dostat do charity. A bylo to tak předjednáno.

Ústí čeká rozsáhlá oprava Mostu Edvarda Beneše. Lidé se dost obávají průjezdu přes Mariánský most. Víte už o řešení dopravní situace víc?

Ano, to bude obrovský zásah do života města, obzvláště pro lidi ze střekovské strany. Nyní projednáváme s krajem ne způsob opravy, ale hlavně modelování a řešení dopravy pro případ, kdy se zavře Mariánský most a otevře se provizorní lávka pro pěší a turisty. Největší tíha ale bude na městské hromadné dopravě. Do konce roku tu budou takzvaně hybridní trolejbusy, které jsou schopny dojet nějaký úsek na baterie. To není v žádném případě vyhazování peněz, ale prostě máme místa, kam trolejbus nedojede, tyhle vozy nebudou jen pro dopravu na mostě. Také s policií jednáme o tom, kudy povede tranzitní doprava z Děčína a jak zachovat průjezdnost při vyústění Mariánského mostu na předmostí. Zatím nám v našem modelu vychází, že cesta pro tranzitní dopravu může vést přes Dobětice. Ale víme, že to dopad na Ústečany bude mít.

Nakousl jste problém zoo. Zmínil jste generel. Upřesněte plány o čem a jak s vedením zoo komunikujete?

Zoo jako taková má v podstatě ve svém generelu představu investic, které by měly dosahovat až půl miliardy v horizontu deseti let. Město asi 40 milionů ročně nebude mít, ale přesto se budeme zoo snažit dávat větší příděl než nyní. Co je prioritní a z generelu to vyplývá, to je výkup pozemků a vybudování horního parkoviště u vchodu do zoo. S čím jsme asi schopni pomoci i z dotačních titulů, to je otázka retenčních nádrží, které jsou plánovány, a výstavba pavilonu, který se rozpadá. Budeme muset také pomoci po smrti slonice Kaly s doplněním do páru. Je to sociálně závislé zvíře, takže Delhi nemůže zůstat sama. I v generelu se hovoří o několika možnostech – dvě slonice, dva samci nebo větší stádo. Nejméně finančně náročné řešení jsou dvě slonice. Naše snaha tedy bude doplnit parťáka.

V Ústí se řeší vysokorychlostní trať Krušnými horami. Jak se na tohle chystáte v delším časovém horizontu a co by v tom měla vaše vláda udělat? Vyústění trati je plánováno někde u západního nádraží. Uvažujete o proměně centra Ústí, které by se vlastně mělo k této stanici posunout?

Myslím, že ne. Naproti tomuto nádraží vám pořád zůstane chemička.

Na to jsem se chtěl zeptat, zda náhodu jednáte o jejím odstěhování nebo si dovedete představit, že tunel rychlodráhy vede pod obří chemičkou?

Chemička nyní investovala do moderních technologií řádově miliardy a vytěsnit tuhle fabriku mimo město, to si neumím představit… A zda může být tunel pod ní? O tom máme své pochyby, ale věřím tomu, že dopravní inženýři zpracovávají základní studii proveditelnosti s tímhle ohledem. Ono, tak jak máme hrubý náčrt, a zatím jsme nedostali podklad přímo z vládní úrovně, tak to vypadá, že se podzemní část vyhne chemičce a bude se pohybovat někde pod západním nádražím. Pak má tunel pokračovat na střekovskou stranu… Že to bude mít dopad na město, to v každém případě, neboť v okamžiku, kdy vyšší územně správní celek zahrne vysokorychlostní trať do svého územního plánu, budeme povinni přenést tu část do městského územního plánu. Co je ale horší – území bude v územním plánu blokováno a je ztracené až do doby, kdy trať bude dokončena. Když si představíte, že nejde jen o dva tubusy tunelů, ale i různá ochranná pásma, tak to bude velmi široký pruh a bude to velký zásah do území města. Zamezí to rozvoji města směrem k Předlicím, a z toho mám obavy. Ale to je to negativní. Teď to pozitivní - pro Ústí je to velká šance. Máme tu levné bydlení, vysokou školu a dopravní prostředek, který mne dopraví za 25 minut do středu Prahy a za 30 minut do Drážďan, to je fantastická šance. Proč by si tu více lidí nekoupilo nemovitost? Vysokorychlostní trať se stane příměstským vlakem.

Chystáte se dělat územní plán. Jaká je vaše představa?

Na konci mého funkčního období by měl být těsně před finalizací. Pokud si promítnu čas na přípravu, konzultace a vyjádření veřejnosti, tak to tak vychází. Každopádně bych byl rád, kdybychom byli ve shodě s většinou města. Myslím tím většinu obyvatel, protože územní plán není jen věcí zastupitelstva, ale jedná se o konsenzus při veřejných projednáváních. Máme připravenou poměrně velkou komunikaci od dotazníkových akcí přes besedy, takže kdo bude mít chuť, může se vyjádřit. Chceme prostě lidi aktivizovat a nejednat jen s tím, co je dané ze zákona.

Co bude nové a zásadní?

Tam nebude nic nového a zásadního. Já ale doufám, že občané řeknou, pojďme se vrátit do centra města, přestaňme expandovat do krásných zelených ploch v okolí. Pokud chcete konkrétní věc, tak se musíme bavit třeba o parkovištích na velkých sídlištích.

Vidím další konkrétní věc. Nemělo by Ústí upravit i místa, kde se mohou a zároveň kde se nesmí objevovat obří sklady typu toho, co se objevilo nad Žižkovou ulicí nebo co se staví třeba v okolí Přestanova?

Ano, ale problém je, že nikdo nechce stavět v brownfieldech neboli na místech starých firem. Teď se s tím perte. Dokud to opravdu nepadá a nedáte jim demoliční výměr, tak s tím město nemůže prakticky nic dělat a ať přijedete do Ústí z jakékoli strany, tak vás to vítá. To je neštěstí.