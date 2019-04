Radnice chce používat radary i přes zákaz vnitra, spor rozhodne soud

Radary měřily rychlost na odlehlých okrajích obce Studánka, která patří k Varnsdorfu. Město si je pronajímalo od soukromé společnosti a dosud jí platilo 300 korun za každou naměřenou pokutu. Právě to se nelíbilo ministerstvu vnitra.

„Obec si může od soukromých subjektů pronajmout stacionární měřicí zařízení, nicméně částka placená za pronájem tohoto zařízení nesmí být jakkoli odvozena od výsledků jeho měření. Pokud soukromý subjekt provádí nastavení a údržbu těchto zařízení a zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích měření, jedná se o porušení zákona o silničním provozu. Což byl rovněž případ města Varnsdorf,“ napsalo vnitro radnici v dopise, který má MF DNES k dispozici.

Varnsdorfská radnice před pár dny vyhlásila nové výběrové řízení a vybrala stejnou firmu. „Byla nejlevnější,“ vysvětluje starosta Stanislav Horáček. „Smlouva se nyní ladí,“ dodává. Podle informací MF DNES je nová smlouva postavená stejně jako ta první, která byla kritizována. Jen místo 300 korun bude radnice platit firmě za každou pokutu 280 korun.

Bezpečnost, nebo zisk

Starosta Horáček je navzdory názoru ministerstva přesvědčený, že provoz radarů placený podle počtu hříšníků je jediný spravedlivý. „Jiný systém si představit neumím,“ říká. „Radary mají zvýšit bezpečnost na silnici, ale také se musíme chovat jako řádní hospodáři. Kdybychom platili za radary paušál a všichni jezdili předpisově, radnice by tratila, a to by lidi teprve řvali,“ uvažuje. „Počkáme, až nás někdo zažaluje a až soud rozhodne, co je zákonné,“ dodává.

Peníze od radnice inkasuje za pokuty firma Water Solar Technology. Její ředitel Miloš Schubert je dlouholetým známým starosty Horáčka. „Ano, známe se,“ připouští Horáček, „ale jen pracovně. Když jsem pracoval v bance, on byl můj klient. Jako spousta jiných.“

Kritici vyčítají městu nejen to, že nechává vydělávat firmu. Nelíbí se jim také to, že radary nejsou označeny varovnými cedulemi. Horáček sice tvrdí, že radary mají přispět k bezpečnosti na silnici, značky, které by mohly mít preventivní účinek, však odmítá. „Kdyby všichni jezdili padesát, nic tu neřešíme. Můžeme tam samozřejmě značky dát, nicméně řidič má jet padesátkou už od cedule s názvem obce,“ říká.

Cedule i přes odpor Varnsdorfu

Starostové obcí z okolí však cedule chtějí. „Největší problém je v umístění radaru na silnici, kde se dva pruhy sbíhají v jeden. Řidiči se tady snaží předjíždět kamiony a na horizontu je hned zachytí radar,“ líčí starosta blízkého Jiříkova Michal Maják. V místě, o kterém mluví, nestojí žádné domy, jen čerapací stanice. Varnsdorfský starosta Horáček argumentuje tím, že jde o „nehodové“ místo a radary schválila policie.

Starostové Šluknovska se proto rozhodli, že varovné cedule nechají na Studánce umístit sami. Bez ohledu na odmítavý postoj vedení Varnsdorfu. „Už máme kladné stanovisko policie, ŘSD a nyní se dělá studie,“ doplnil Maják.

Co si myslí o radarech, vyjádřil i jeden z Varnsdorfských. Zaparkoval auto přímo před vchod na radnici a okna oblepil vzkazy „Šmejdi“ a „Stydím se za starostu“. „A to mám propíchat gumy? Nebo to někam odnést?“ reagoval starosta Horáček na dotaz, co si o vzkazech myslí.

Měření rychlosti, z něhož má prospěch radnice a soukromá firma, vyvolalo ve Varnsdorfu velmi zjitřené emoce. A to natolik, že kdosi 17. února odpálil jeden radar, 14. března druhý. Policie případ vyšetřuje, ale konkrétní stopu vedoucí k pachateli zatím nemá. Podle informací MF DNES byl jeden odpálen dělbuchem, druhý někdo nejspíš rozstřílel brokovnicí.

„Vyšetřujeme to jako poškození cizí věci a čekáme na výsledky odborných expertiz,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí děčínské policie Petra Trypesová. Oba případy vyšetřuje policie zvlášť, neboť zatím nemá poznatek, že by šlo o jednoho pachatele. Firma vyčíslila škodu na každém z radarů na 350 tisíc až půl milionu korun.

VIDEO: Ve Varnsdorfu někdo zničil radar, zařízení za 350 tisíc je na kusy (19. února 2019):