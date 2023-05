Dvě Z se objevila na sovětském pomníku. Fašismus nabírá dech, píše Foldyna

„Vandal zřejmě památník poničil přes noc. Je podezřelý z přečinu poškození cizí věci a přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Verzála Z je symbolem ruské invaze na Ukrajinu.

Na místo po oznámení vyjeli policisté z obvodního oddělení a také kriminalistický technik. Dnes se přitom u pomníku konal pietní akt pořádaný městem u příležitosti 78. výročí konce druhé světové války. Neznámý vandal tak nejspíš poškodil pomník několik hodin předtím.

Primátor Jiří Anděl z ANO řekl, že trestní oznámení na neznámého pachatele podalo město. „Během pietního aktu byly nápisy zakryté bílými ubrusy,“ uvedl primátor. „Jsou to nepříjemné věci a samozřejmě to uvedeme do původního stavu,“ dodal. Pietní akt se podle něj zatím obešel bez dalších nepříjemností.

Podobné incidenty se odehrály už dřív. Neznámý vandal poničil rovněž malbou velkého Z počátkem května pomník připomínající havárii amerického bombardéru z prosince 1944 v Polné na Jihlavsku.

V loňském roce na podzim zase někdo nastříkal červenou barvou písmeno Z na podstavec sochy rudoarmějce v Přerově.

V srpnu 2022 vandal poškodil pomník padlým v Přibyslavi. Křídou na něj nakreslil ruské vlajky a v azbuce vyvedl nápisy Smrt Ukrajině!

Potřísnění pomníku kritizoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna, podle kterého fašismus v Česku „nabírá dech“.