V lounské vagonce jsou zmatky. Ve středu rušili dovolené, v pátek otočili

Zhruba 300 zaměstnanců je doma od začátku června kvůli překážkám na straně zaměstnavatele a přislíbeno mají 100 procent průměrné mzdy. Zkraje července dostali nařízenou celozávodní dovolenou od 20. července do konce měsíce.

V polovině minulého týdne jim ale zaměstnavatel oznámil, že ji ruší a že v pondělí 20. července mají přijít do práce. Co by dělali v areálu, který má až do konce srpna v pronájmu jiná společnost, Vagonka Louny, která tam opravuje vagony, přitom nebylo jasné. O dva dny později, 17. července, se pak dozvěděli, že do práce chodit nemají.

„Štve mě to. Už nevím, co si mám o nových vlastnících myslet. Jejich krokům nerozumím,“ zlobil se jeden ze zaměstnanců.

„Je to neférové jednání. Něco si naplánujete a během pár dní je to jinak,“ uvedl další.



Podle informací MF DNES se proti protichůdným rozhodnutím TSS ohradila odborová organizace. Nelíbí se jí, že firma zrušila celozávodní dovolenou jen pár dní před jejím zahájením. Vyjádřit se k tomu ale vedení odborové organizace odmítlo.



Snaha zabránit pokračování výroby

Na dotazy MF DNES neodpovědělo ani vedení TSS. Firma patří bratrům Peteru a Rudolfovi Šuškovým. Zkrachovalý areál vagonky koupili za 750 milionů, fakticky ho převzali na začátku června a okamžitě se vyhrotily vztahy se stávajícím nájemcem, firmou Vagonka Louny.

Šuškové se pokusili zabránit pokračování výroby. Okresní soud v Lounech, na který se dosavadní nájemce obrátil, novému vlastníkovi ale nařídil, aby její pokračování umožnil.



Mezitím Krajský soud v Českých Budějovicích rozhoduje o konečné fázi insolvenčního řízení bývalého zkrachovalého vlastníka areálu Heavy Machinery Services. Rozhodovat bude o vypořádání pohledávek zajištěných věřitelů, mezi které rozdělí přes 450 milionů korun.