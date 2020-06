V lounské vagonce to vře. Nechoďte do práce, vyzvali dělníky noví majitelé

11:17 , aktualizováno 11:17

Kolem lounské opravny a výrobny železničních vozů to opět vře a výroba se zadrhla. Noví majitelé, bratři Peter a Rudolf Šuškovi, vyzvali zaměstnance, aby byli doma a nechodili do práce. To se ale nelíbí nájemci areálu, společnosti Vagonka Louny, která tu má ještě do srpna smlouvu a sjednané kontrakty.