Úlitba lidem z SPD? Nesmysl, říká starosta Loun o sundání ukrajinské vlajky

Jaká je vaše vize pro Louny?

Louny vidím jako město, které je hrdé a prosperující. Lidé tu žijí a bydlí rádi a jsou spokojeni i s jeho vedením. Přál bych si, aby návštěvníci Loun odjížděli s pocitem, že navštívili jedno z nejhezčích měst Ústeckého kraje, a rádi se k nám vraceli. Máme spoustu plánů a vizí, které budeme postupně plnit, aby se společná vize stala realitou. Louny budou bezpečným domovem, kde občané najdou fungující a přívětivý úřad, občanskou vybavenost, více lékařů, místa ve školkách a školách, zaměstnání, zábavu, sportovní i kulturní využití. Louny budou časem i částečně soběstačné.

Koaličními partnery jsou ČSSD, Lounští Patrioti a SPD. Tedy strany, které kritizovaly minulé vedení města, jehož součástí bylo i hnutí ANO. Co vás nyní spojilo?

Nalezli jsme programové průniky a sblížily nás naše programové priority z oblasti zdravotnictví, bezpečnosti a rozvoje města. V povolebním vyjednávání se ukázala celá řada věcí, na které máme stejný pohled. I my jako radní za hnutí ANO jsme v minulém volebním období kritizovali některé kroky, například nekompetentní řízení Správy plaveckých areálů či nastavení veřejných zakázek.

Pozvání SPD do koalice vyvolalo u části lounské veřejnosti i opozice kritiku. Pro některé je SPD stranou, která se do vedení města nezve, je mimo jiné označována jako populistická. Vy jste s tím problém neměl?

Politika je pro část veřejnosti i o nepopulárních krocích. Vnímám, že se lidé vymezují proti SPD, ale také vnímám, že se stejně vymezují například proti TOP 09, ODS, ale také hnutí ANO a Pirátům. V posledním roce se lidé vymezují proti současné vládě a proti krokům, které činí. Hnutí SPD se etabluje v politickém systému, v průzkumech se umisťuje na čtvrtém místě, mívá v nich okolo 10 procent. Z mého pohledu je nutné to prostě nepřehlížet.

Naše původní návrhy na koalici byly jiné, ale povolební vyjednávání byla komplikovaná a někdy zbytečně vyhrocená ze strany bývalých koaličních partnerů. Je nutné také říci, že kolegové ze zastupitelského klubu SPD jsou nezávislými kandidáty a nejsou členy strany SPD. Komunální politika je především o lidech a jejich pohledu na řešení společných témat v obci, kde žijí, a národní politika je zcela odlišná.

Pár hodin po ustavujícím zastupitelstvu byla z budovy radnice sundaná vlajka Ukrajiny a místo ní je opět vlajka města Loun. Kauzou žily hlavně sociální sítě, zaznívaly i názory, že jde o jakousi úlitbu lidem z SPD. Co na to říkáte?

Tuto dezinterpretaci odmítám. Stejně tak se objevovaly na sociálních sítích komentáře, že konečně na radnici visí vlajka města. Myslím si, že veřejnost si sama vyhodnotila navrácení vlajky a odpověděla si, že vlajka města Loun na radnici prostě patří, a my ji na její místo vrátili.

Koaliční prohlášení zahrnuje několik témat od zvýšení bezpečnosti přes transparentní hospodaření, zlepšení školství, větší čistotu ve městě až po kulturní a sportovní vyžití. Co považujete osobně za nejvyšší prioritu?

Všechny vyjmenované oblasti považujeme za prioritu. Každý ze sedmi radních má na starosti určitou oblast a za svou gesci si bude odpovídat a plnit v rámci ní koaliční program. Mojí prioritou je zdravotnictví, investice a místní rozvoj. Již jsme finančně podpořili pět lounských praktických lékařů dotací ve výši 50 tisíc korun pro každého i projekt mobilní hospic, který poskytuje služby onkologickým pacientům.

Problémem většiny měst, Louny nevyjímaje, je nedostatek parkovacích míst. Jak to zlepšit?

Bezpečnost a dopravu, takže i parkování, má na starosti místostarosta Pavel Csonka z ČSSD. Ve spolupráci s pracovní skupinou, která nyní vzniká, připraví koncepci parkování, která Lounům velmi chybí. Již hledáme místa, kde by mohla být vybudována relativně snadno nová parkovací místa, a to především na sídlištích. Avšak osobně nechci, aby bylo parkování na úkor zeleně.

Milan Rychtařík (50 let) Na Vysoké škole finanční a správní vystudoval obory veřejná správa, marketing a management. Je magistrem politologie. Do komunální politiky vstoupil v roce 2014. Od roku 2015 je zastupitelem Ústeckého kraje. Mezi jeho zájmy patří sport, především tenis, kolečkové brusle a horské kolo. Rád hraje šachy a poslouchá rockovou muziku. Osobní čas věnuje především rodině.

Novinkou pro Louny, kterou chcete zavést, je participativní rozpočet. V jeho rámci navrhuje menší investice veřejnost a následně o nich lidé hlasují. Jak velký objem peněz na to vyčleníte a kdy ho chcete spustit?

Participativní rozpočet je pro Louny velkou novinkou a všichni koaliční partneři se na něm shodli. Jeho parametry připravíme na příští rok. Jde nám o to, aby sami občané spolurozhodovali o investičních projektech formou veřejných slyšení a hlasování.

Velkým tématem v Lounech je zdravotnictví – špatná dostupnost lékařské péče. Část veřejnosti volá po výstavbě nemocnice. Je to vůbec reálné?

Nemocnici na zelené louce nepostavíme, ale budeme usilovat například o zřízení chirurgické pohotovosti. Velkým problémem Loun je akutní nedostatek především dětských a praktických lékařů. Jako město umíme vytvořit podmínky pro příchod nových lékařů, například podporou bydlení, dotací na vybavení ordinací. Chtěli bychom rozjet stipendijní programy pro studenty z Loun, kteří se rozhodnou studovat zdravotnické obory a také na lékařských fakultách. Jednak je chceme motivovat ke studiím v těchto perspektivních oborech, ale také je motivovat k návratu zpátky domů do Loun.

Nacházíme se v energetické krizi, je vysoká inflace. Jak tyto jevy dopadají na hospodaření města a jak to chcete zvládnout?

Městská pokladna je v dobré kondici a my chceme tento trend zachovat. Budeme hledat zdroje příjmu v efektivnějším chodu úřadu a příspěvkových organizacích. Do konce roku máme ceny energií a plynu zafixovány a věřím, že se nám podaří nakoupit dobře i na příští rok, nicméně již nyní je jasné, že extrémním cenám se nevyhneme. Připravujeme návrhy úsporných opatření, které se týkají vysokých nákladů za elektrickou energii a plyn na příští rok.

Rozhodně můžu uklidnit rodiče i seniory, šetření se nedotkne dětí ve školkách ani školách, ale ani klientů v domově pro seniory. Nebudeme redukovat adventní osvětlení. Nepřijatelné je pro nás vypnutí osvětlení ulic vzhledem k bezpečnosti, ovšem chceme jít cestou osazení úspornějšími LED. Zredukujeme nasvícení historických památek, které je také finančně nákladné.

Připravujete projekty na využití obnovitelných zdrojů? Můžete uvést konkrétní plány?

Tuto otázku bude řešit komise pro energetiku a životní prostředí. Očekávám, že velmi brzy přijde s konkrétními plány a návrhy. Na městském úřadu zavedeme také novou pozici městského energetika. Budu apelovat na to, aby za čtyři roky byly hmatatelné výsledky. Osobně podpořím vše, co povede k energetické soběstačnosti města, například tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy na veřejných budovách, ale například i retenční nádrže. Zvažována je komunitní energetika, to je velká výzva pro komisi.

Nejdůležitějším úkolem nadcházejících dnů je rozpočet města na příští rok, schvalovat ho budete v pondělí. Můžete představit jeho základní parametry? Jak velká částka půjde na investice?

Hospodaření města je v dobré kondici a uděláme vše pro to, aby to tak zůstalo i v dalších letech. Na příští rok máme naplánované příjmy ve výši 570 milionů korun a výdaje 600 milionů korun. Schodek 30 milionů korun je rezerva na umoření vyšších energetických nákladů. Na investice plánujeme 79 milionů korun, což je o dvanáct milionů korun více než v letošním roce.

Uvažujete o zdražování poplatků pro občany, například za svoz odpadů, MHD či daně z nemovitosti?

Koalice ANO, ČSSD, Lounští Patrioti a SPD v tuto chvíli neplánuje zvyšovat žádné poplatky. Všichni cítíme, že se mnoho občanů dostává do úzkých kvůli nekompetentním krokům současné vlády, a přenášet další zatížení na občany města je pro nás v tuto chvíli nepřijatelné. Poplatek za odpady se zvýší pouze o každoroční inflační položku.