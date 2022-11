Přeběhlíci? Spíš lidé se snahou posunout Ústí, říká primátor k nové koalici

„Za nejdůležitější považujeme dokončení práce na novém statutu města. Tedy skutečném rozdělení odpovědností a kompetencí pro obvody a magistrát,“ říká Petr Nedvědický.

Neboli budete řešit, kdo neopravil chodník, zda magistrát, nebo některý z obvodů? A co další priority a investice?

Bude přesná definice, co má na starosti magistrát a co obvody, aby to bylo naprosto jasné a nebyl možný dvojí výklad. To považujeme za prioritu. Tou druhou je příprava vybalancovaného rozpočtu po příští rok, který bychom chtěli schválit letos, abychom nemuseli přecházet do rozpočtového provizoria. Důležité jsou také investice, které jsou dnes orientovány na úspory energií. Těchto projektů je připraveno asi 10 a dodavatel se může začít soutěžit. Další prioritou jsou zanedbané komunikace. Musíme z mého pohledu dokončit průtah městem od Děčína po dálnici D8 – to znamená opravit ulice Drážďanská, Výstupní, Sociální péče, rondel na Bukově a Všebořickou ulici. Pochopitelně je zde i otázka bývalého rektorátu v ulici Hoření, který chceme v tomto volebním období začít opravovat. Máme studii, příští rok by se mělo začít projektovat a v roce 2025 stavět, aby byl objekt přebudován na byty. Jednou z dalších priorit je samozřejmě starost o naše seniory, je nutné věnovat velkou péči jak energetickou, tak kvalitativní pro naše domovy pro seniory.

Kde vidíte Ústí za čtyři roky?

Byl bych strašně rád, kdyby se během těch čtyř let kraji podařilo opravit Benešův most, tím bychom patrně vyřešili dopravu v centru. Byl bych velmi rád, kdyby byla úspěšná práce na územním plánu a za ty čtyři roky bylo hotové alespoň první veřejné slyšení. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo přebudovat budovu v ulici Hoření, byl bych rád, kdybychom měli opravenou zmíněnou páteřní síť důležitých komunikací. Také kdybychom měli kompletně opravené čtyři školy jako například Mírová a Pod Vodojemem. Jde o dlouho zanedbaný majetek města. Kromě rekonstrukce chceme zajistit jejich úsporný provoz s fotovoltaikou na střeše.

Ústí a volby Volby vyhrálo ANO, získalo 13 mandátů. Druhé bylo PRO! Ústí s 8 křesly, 5 křesel v zastupitelstvu obsadila koalice SPD s Trikolorou, ODS má 4, Vaše Ústí 4, UFO 3. Novou vládu tvoří ANO a SPD, přičemž se k nim přidali ještě přeběhlíci Pavel Tošovský a Věra Nechybová.



Tošovský musel okamžitě ukončit členství v ODS, Nechybovou následně vyloučili z Ústeckého fóra občanů (UFO). Nové vedení města má v 37členném zastupitelstvu většinu 20 hlasů.



V uplynulém volebním období vládla krajskému městu menšinová vláda ANO, ODS a Pro Zdraví a Sport. Původně bylo součástí koalice ještě UFO. V roce 2021 nahradilo UFO v koalici hnutí PRO! Ústí. Po neshodách z koalice odešlo.

Vraťme se ještě k personálním otázkám. V minulém volebním období vám padly dvě koalice. Vydrží tato celé čtyři roky, když stojí na přeběhlících?

Předně bych neříkal koalice, nemáme žádnou koaliční dohodu. My jsme si prostě podali ruku, že nám všem jde o spolupráci. Samozřejmě, že jsme vycházeli z našich programových priorit. Rezonovaly otázky bezpečnosti, čistoty středu města, otázky investic. Jsem možná naivní, ale předpokládám, že skutečně ten tým má zájem pracovat. Mluvíte-li o kolezích jako o přeběhlících, já je tak nevnímám. Jsou to lidé, kteří chtějí město posunout dopředu, a nevidím důvod, proč by měli utíkat od práce, kterou jim jejich postavení umožňuje. Ti, co dnes vyslovují ‚přeběhlíci‘, by se měli podívat do svých řad.

Povolební vyjednávání trvalo dlouho. Proč jste za ANO nevzal nabídku „trojbloku“ – PRO! Ústí, Vaše Ústí a UFO na koalici? Sám jste řekl, že se všemi stranami a uskupeními byla velká shoda.

Hledali jsme tu nejtěsnější shodu našich priorit, jednali jsme s hnutím Vaše Ústí, které se vymezilo vůči ODS, pak s PRO! Ústí, jež odmítlo opět účast ODS na vedení města. A následně jsme od nich dostali jedinou odpověď, že vznikl projekt 15 hlasů a že přebírají jednání. A nabídka byla, že ANO bude mít primátora a 4 místa v radě, 3 místa budou PRO! Ústí, Vaše Ústí a UFO budou mít po dvou. Berte, nebo nemusíte mít ani primátora. Takové jednání nepovažuji za jednání, to je diktát. Přesto jsme požádali o programové priority a přišlo 43 bodů. Nabídku jsme vyhodnotili tak, že se násilí neustupuje. Na základě toho jsme stáli před rozhodnutím hledat partnery a nebylo příliš času a možnosti byly zúžené. Tak jsme šli za partnery, se kterými nikdo moc nepočítal, domluvili jsme si s SPD priority a rázem jsme stáli na 18 hlasech. Pak bylo nutné vyjednávat, sehnat podporu a to se nakonec podařilo.

Hlavním tématem voleb byla letitá díra na Mírovém náměstí. Firma UDES na dostavbu na parcele nemá a je ochotná jednat, ovšem hovořilo se i o vyvlastnění, což umožňuje zákon. Máte plán, jak situaci vyřešit?

My v ANO jsme vyvlastnění od začátku rozporovali, z mého pohledu mu brání už jen prokázání, že je to ve veřejném zájmu. Jsem přesvědčen, že na to neseženeme právní argumenty tak, aby soud mohl rozhodnout, byť to řadu lidí štve. Podle mého názoru je jediná možnost – vyjednávání s firmou UDES, zda by byla ochotná začít jednat o odprodeji nebo nějaké jiné formě. Ale jsem přesvědčen, že majitel nebude výrazně ustupovat ze svých představ. Ta díra má i druhý rozměr. Když ji město získá, musí také říci, co s ní udělá. Jestli je pravda, že stavba je v tak dobrém stavu, že by mohla plnit účel podzemních garáží, tak by je město s péčí řádného hospodáře mělo zprovoznit. Pokud to nejde zachránit, pak by město mělo vykutat ten beton ze země a udělat zde parčík. Ale to jsou neuvěřitelné nároky na rozpočet v řádu sto milionů a výš. Kdyby město pozemek získalo do majetku a nepracovalo s ním dál, ničemu jsme nepomohli. Za mne je nutné jednat a v okamžiku, kdy bude možná dohoda, tak připravovat druhou fázi. Cesta vyvlastnění je podle mne delší, složitější a má řadu úskalí. Za čtyři roky bych byl rád, abychom se dostali k tomu, že by byla připravená smlouva.

Další silné předvolební téma více stran bylo parkování na sídlištích. Co v tom uděláte?

Doufám, že dojde k posunu. Je schválena změna v územním plánu, která řešila možnost úprav komunikací tak, aby bylo možné je rozšířit do prostoru u silnic. Pomocí zatravňovacích dlaždic bude možné vytvořit šikmá nebo příčná stání.

Jak vyjdete vstříc lidem, kteří upozorňují na nepořádek v centru města kolem popelnic?

Myslím si, že u městského obvodu centrum je to velikánský problém a to je otázka statutu města. Neustále nejsme schopni se domluvit, co je magistrátu, co města. Vidíte v ulicích obyvatele na veřejně prospěšných pracích, ti „patří“ obvodu město. Na druhou stranu jsou zde profesionální služby magistrátu, tedy sběrné a zametací vozy. A aby to bylo ještě složitější, jsou zde malé vozíky, které vysávají, a ty patří městským službám. Musím říci, že pokud se týká úklidu Revoluční ulice, Mírového náměstí až k magistrátu, zde se úklid v poslední době výrazně zlepšil. Každý den dostávám fotografie, že je uklizeno.

Jak zlepšíte v následujících letech stav ulic? Na mnoha jsou díry.

Máme plán na opravu páteřních ulic, ale opravují se i ty malé. Skutečně jsme za poslední čtyři roky opravili řádově desítky kilometrů silnic. A to platí i v případě chodníků.

Proč Ústí nemá víc cyklostezek?

Podporujeme je. V Sebuzíně proběhlo vysekání kořenů stromů, které ničily asfalt na Labské stezce, a byl položen asfalt nový. Probíhá instalace 30 cyklistických stojanů. Otevřen byl singletrail na Střížovickém vrchu pro širokou veřejnost. Provozovány jsou i cyklobusy jako běžné autobusové linky.

Uvažujete o tom, že byste získali výrazně více prostředků do rozpočtu z dotačních titulů, jak to chtělo například Vaše Ústí?

A my jsme nezískali dotace? Žádáme téměř o každou, která se vyhlásí, ale o úspěšnosti rozhoduje někdo jiný. Žádali jsme v minulém volebním období o desítky dotací, úspěšní jsme byli u 36 z nich. Získali jsme prostředky například na byty v ulici Čelakovského, opravu vaňovské opěrné zdi, varovný informační systém obyvatelstva, na podporu výměny kotlů ve městě, na akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem, na stavební úpravy MŠ U plavecké haly, na asistenty prevence kriminality... Kompletní výčet najdete na stránkách města. Ale k dotacím musíte mít projekty, ty musí také někdo udělat a není to ze dne na den. A v roce 2018 jsme měli prázdný šuplík.

Kde vidíte vy sám sebe za čtyři roky?

Věřím, že se podaří realizovat plánované investiční akce, a tím posunout Ústí kupředu. Sám sebe vidím v roli aktivního podporovatele našeho hnutí, který má zájem na tom, abychom získali slušné umístění v komunálních volbách.