Čeká nás těžký rok, ale příjmy jsou milé překvapení, říká primátor Chomutova

Jaká je vaše vize pro město Chomutov?

Čeká nás extrémně těžký rok 2023. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější bezpečně zvládnout příští rok z hlediska tří krizí - covidové, válečné a energetické. Je na nás, abychom následující období co nejlépe uhospodařili a aby byl dopad na občany a uživatele služeb, které město zajišťuje, co možná nejmenší.

Zkušenosti s krizovým řízením máte už z let pandemie covidu. Budou se hodit i nyní?

Určitě ano. Když začal covid, bylo to pro všechny nové. Město Chomutov bylo lídrem v určitých opatřeních a volali nám primátoři a starostové o radu. Dnes už nás covid tolik nestraší, dobře jsme zvládli i příchod uprchlíků z Ukrajiny v důsledku války. Energetické dopady války nemá město v podstatě ve své moci, ale můžeme se na ně připravit. Už loni jsme zafixovali cenu elektřiny. Proti minulému období zaplatíme výrazně více, ale na rozdíl od jiných měst jsme připraveni. Co nás trápí, je plyn, který ještě nemáme vysoutěžený.

Jaký dopad bude mít nárůst cen elektřiny a plynu na rozpočet Chomutova?

U elektřiny jde zhruba o 40 milionů navíc, ale není v tom započítána částka pro dopravní podnik, u kterého je to dalších 38 milionů. U plynu předpokládáme, že bude minimálně dvakrát dražší. Dostáváme se tak na částku minimálně 100 milionů. Je to poměrně mohutná suma, jež mohla jít do infrastruktury, školství, oprav komunikací… A my za ni zaplatíme účet za plyn a elektřinu.

Marek Hrabáč Narodil se 1. března 1973 v Chomutově. Vystudoval právnickou fakultu v Plzni. Pracoval jako ředitel obchodních domů, hypermarketů, působil v opravárenství automobilů. Zajímá se o výpočetní a telekomunikační techniku, rád čte, sportuje a cestuje.

Máte připravené projekty, které pomohou snížit náklady na energie?

Ano, máme. Pokračovat budeme s výměnou veřejného osvětlení na moderní chytré lampy, které jsou výrazně úspornější. Zkraje příštího roku budeme mít na střeše magistrátu první fotovoltaickou elektrárnu, půjde o samostatný ostrovní systém pro potřeby magistrátu. Vhodné střechy pro fotovoltaické panely hledáme i na dalších městských budovách. V tuto chvíli také běží rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy, která bude po dokončení ekologicky moderní. Chceme pořídit užitkové elektromultikáry pro potřeby městských služeb a organizací. Projektů, které chceme v následujících pěti letech připravit a zrealizovat, je více. Určitě nečekáme, ale jdeme tomu naproti.

Budete hledat úspory i v investicích? Pro letošní rok měl Chomutov v plánu prostavět přes 300 milionů korun. Počítáte s obdobnou sumou i v příštím roce, nebo se budou investice škrtat?

Investiční rozpočet kolem 280 až 320 milionů korun máme již několik let a daří se nám každý rok z této částky proinvestovat 92 až 94 procent. Rozpočet města, včetně investičního, na příští rok v tuto chvíli projednáváme v rámci koalice a měli bychom být na stejném objemu investic jako letos. Ostatně všechna ministerská i vládní doporučení jsou proinvestovat se z krize, aby se nezastavila ekonomika.

Rozpočet města projedná zastupitelstvo za několik týdnů, ale můžete už nyní představit jeho základní parametry?

Předpokládáme, že bychom mohli mít nejvyšší rozpočet za posledních osm let. Vzhledem k tomu, že státu se daří velký výběr daní, očekáváme vyšší příjem na straně rozpočtového určení daní, což tvoří největší příjmovou položku. Mohli bychom se dostat přes hranici 1,6 miliardy korun, v minulých letech to bylo zhruba 1,3 až 1,4 miliardy korun. Je to pro nás příjemné překvapení.

Uvažujete o navýšení poplatků pro občany, například za svoz odpadů či daně z nemovitosti?

Ne, o tom vůbec neuvažujeme. Ceny za odpady máme zafixované, takže ke zdražení ani dojít nemůže. Naopak je možné, že se pro určité skupiny obyvatel podle věku poplatek sníží. Návrh je zpracováván.

A co jízdné u městské hromadné dopravy? Kromě výrazného růstu nákladů za energie musí dopravní podnik reagovat i na krajské navýšení veřejné dopravy, je totiž její součástí.

Dopravní podnik připravuje valorizaci. Vzhledem k tomu, že naše páteřní síť MHD je opřena o plynové autobusy a trolejbusy, náklady na energie jsou obrovské. Město MHD dotuje a nejinak tomu bude i v budoucnu, je otázkou, do jaké míry. Mimochodem šestnáct let se jízdné nezvyšovalo a nyní už je velmi obtížné ho udržet na stejné úrovni. Nevylučuji tedy, že k nějakému navýšení dojde.

Pojďme ještě ke koalici. Spolupráci jste uzavřeli opět s Novým Severem, tedy se stranou, se kterou jste vládli i minulá období. Byla to tedy sázka na jistotu?

Ano. Budeme spolu již třetí volební období a vzhledem k tomu, že následující rok bude velmi těžký, moje osobní přání a ambice byla nemít tu úplné nováčky, kteří by se museli zaučovat. Hnutí ANO dalo přednost zkušeným kolegům, kteří mají kvality v kompetencích, jimž se věnují. Také víme, co od nich čekat.

Hnutí ANO i Nový Sever mělo ve volebních programem obdobná témata, například dokončení rozpracovaných projektů, zvýšení bezpečnosti na sídlištích, výkup bytů v problémových lokalitách, nová parkovací místa. Co je pro vás prioritou?

Je to tak, jak říkáte. Po třech volebních obdobích máme s Novým Severem vedení města sesynchronizované a řadu věcí vidíme stejně. Chceme dokončit vstupy na Kamencové jezero, zmodernizovat kemp, který je chloubou města a kde máme stále dluh, zrealizovat konverzi městských lázní, rozšíření městského parku a celou řadu dalších projektů. Shodneme se i na potřebě vybudování rezidenční čtvrti pro lékaře a zdravotnický personál, jen ho každý vidíme na jiném místě. Máme jednak městský projekt, ale i druhý projekt ve spolupráci s Krajskou zdravotní, která spravuje nemocnici v Chomutově.

Je vůbec nějaké téma, na kterém se se svým koaličním partnerem vůbec neshodnete?

Musel bych hodně zapátrat v paměti... Samozřejmě máme na zasedání městských rad diskuse a občas se stává, že jsou i výrazně hlasitější, ale vždy jsou konstruktivní a pokaždé odejdeme z jednání s nějakou dohodou. Naše koalice není o tom, že bychom se přetlačovali.