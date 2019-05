Postižení cyklisté museli zrušit závod ručních kol, kvůli rozbité silnici

Šestnáct let se každý rok v červnu sjížděli do Loun handicapovaní sportovci na jeden ze závodů seriálu European Handbike Circuit. Sedmnáctý ročník se však tento rok neuskuteční. Organizátoři si na závod netroufají kvůli rozbité silnici, hrozily by pády ve vysokých rychlostech a zranění sportovců.