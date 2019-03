Na silnici mezi Mostem a Chomutovem je chaos, řidič jel i v protisměru

Šoféři, kteří jedou směrem z Litvínova, nyní nesmí odbočit do Mostu u muzea. Pokud chtějí vjet do města, musejí jet o kousek dál k další odbočce.

„Musí respektovat směrové desky a nemohou přejíždět do pruhu za šikmými rovnoběžnými čárami. Jen během tří dnů na místě došlo k několika dopravním nehodám,“ řekla mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Řidiči jedoucí opačným směrem na Chomutov musí využít objížďku. Buď projedou Most a následně se napojí na I/13, nebo po silnici I/27 až do Záluží, kde u chemičky odbočí na Dolní Jiřetín a pak přes Komořany najedou na I/13. V současné době tedy nelze most ani podjet.

Policisté z dopravního oddělení už na místě řešili řadu přestupků a narazili i na velkou a nebezpečnou raritu. „Šlo o šoféra, který se svým vozem jel v protisměru. Naštěstí se nikomu nic nestalo a policisté hříšníka zastavili,“ uvedla Světláková.

„Apelujeme na řidiče, aby si dobře všímali dopravního značení na této komunikaci. Nerespektování dopravního značení policisté řeší nekompromisně uložením pokuty,“ doplnila.

Kvůli plánovaným pracím na mostě museli motoristé nejdříve několik týdnů respektovat jiná dopravní pravidla.

Ve směru z Litvínova na město Most museli přes Komořany, protože na most pod Hněvínem nebylo možné vjet, aby už dál nedocházelo k otřesům konstrukce způsobeným právě projíždějícími vozidly.

Na objížďce se tvořily několikakilometrové kolony. Při dopravních špičkách zabrala cesta z Litvínova do Mostu až hodinu.

Most je v havarijním stavu. O stavbě nového se dlouho jen mluvilo. Náklady stát odhaduje na 89 milionů korun.

Kvůli stavbě nového mostu se v únoru na objížďce tvořily až několikakilometrové kolony:

„Stavební práce přímo na mostě budou zahájeny po zimní technologické přestávce a po zajištění výluk na železnici. Do té doby zatím probíhají přípravné práce,“ informovala nedávno Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu financuje.

„Dle uzavřené smlouvy o dílo práce potrvají devět měsíců od data zahájení prací, bez zimní technologické přestávky,“ doplnila mluvčí.