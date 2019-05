Bílinu čekají dopravní komplikace, opravovat se bude tah Teplice - Most

Oprava vozovky bude stát více než 40 milionů korun a provede ji firma Ekostavby Louny. Bude mít celkem tři etapy, při kterých se silnice uzavře pro nákladní vozidla a omezená bude i osobní doprava.

Už nyní je přitom centrum Bíliny přetížené a v dopravních špičkách ráno a odpoledne tu čekají řidiči v kolonách i desítky minut.

„Geologické průzkumy ukázaly, že podloží pod komunikací je ve špatném stavu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo opravu této komunikace už loni, ale nakonec ji odložilo kvůli rekonstrukci Mírového náměstí,“ vysvětlila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

První etapa stavby odstartuje 3. června, v úseku od lázní ke kruhovému objezdu u Lidlu. Práce budou probíhat vždy v polovině vozovky a potrvají do 3. července. Doprava bude v uvedeném úseku svedena do jednoho pruhu v každém směru.

Objízdná trasa pro nákladní automobily povede s největší pravděpodobností po silnici I/15 z dálnice D8 od Lovosic přes Třebenice, Libčeves a Kozly na Most nebo Louny a naopak.

„Na základě jednání se SŽDC, kvůli koordinaci investičních akcí v rámci kraje, nebude možné v plánovaném období využít objízdnou trasu po silnici I/27 (Teplice – Dubí – Hrob – Osek – Lom – Litvínov – Komořany, pozn. red.) kvůli modernizaci trati Louka u Litvínova. Z tohoto důvodu se zhotovitel pokusí projednat jinou objízdnou trasu pro nákladní dopravu, zřejmě po silnici I/15 nebo proběhne realizace povrchů v Bílině až po přestavbě mostu v Litvínově. V takovém případě by objízdná trasa zůstala na silnici I/27,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Největší komplikace pro řidiče nastanou ve druhé fázi stavby, kdy se bude opravovat vozovka kruhových objezdů u radnice a u Lidlu i mezi nimi. Trasa bude zcela uzavřená jak pro nákladní, tak i pro osobní dopravu, protože musí být v celé šířce a délce silnice položena takzvaná geomříž pro vyztužení vozovky.

„Druhá etapa nás popravdě děsí. Ve směru od Mostu do Teplic to půjde objet, ale v opačném směru přes Mostecké předměstí to bude problém. Rada města bude proto 14. května řešit různé možnosti objízdných tras společně s ŘSD. Jde nám o to, najít vhodné řešení pro bílinské občany, MHD a Dopravu ústeckého kraje,“ připustila Schwarz Bařtipánová.

První a třetí etapy se neobáváme, říká starostka Bíliny

Starostka také zdůraznila, že právě proto je druhá etapa stavby plánována na období od 4. do 20. července. „Máme zjištěno, že v období červencových svátků tudy projíždí nejméně aut za celý rok,“ vysvětlila.

Závěrečná etapa rekonstrukce tahu I/13 se plánuje od 22. července do 8. srpna, v úseku od kruhového objezdu u radnice za kruhový objezd u supermarketu Penny. Opět bude platit úplná uzavírka pro nákladní dopravu a osobní dopravu bude řídit kyvadlově semafor.

„První a třetí etapy se neobáváme, pro osobní auta bude město dál průjezdné a podle modelů, které vypracovalo ČVUT, by nemělo dojít k výraznému zpoždění, maximálně 15 minut,“ sdělila starostka.

To si však nemyslí občané Bíliny, kteří už o plánované opravě diskutují na sociálních sítích. „Už teď je tam zdržení ve špičce na minimálně 20 minut. S omezením to bude na hodinu,“ zmínil například Ota Rösler.

„Jestli se bude opakovat stejná situace jako v ulici 5. května, tak to bude hotové až tak v roce 2035,“ napsal s nadsázkou Martin Janoušek a připomněl nedodržení termínu při opravě jiné komunikace v Bílině.