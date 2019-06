Plastové jednorázové kelímky může nahradit porcelánová novinka z Dubí

7:27 , aktualizováno 7:27

V reakci na novou směrnici Evropské unie zakazující plastové výrobky na jedno použití přišla porcelánka z Dubí s novým výrobkem. Na nedávných porcelánových trzích v Teplicích představila speciální pohárky To Go, tedy S sebou, které by měly nahradit plastové kelímky na nápoje.