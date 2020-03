U největší díry Evropy oživuje parta nadšenců les plný pohádkových postav

„Náš spolek funguje dva roky, ale o lokalitu se staráme už pět let. Vyrostli jsme tady a chtěli jsme to místo zachránit, oživit a zatraktivnit pro návštěvníky,“ vysvětluje Tomáš Nepomucký, předseda spolku Pohádkový les.

Na okraji města až za posledními panelovými domy bílinského sídliště Za Chlumem, se tak na pahorku v borovém háji můžete cítit jako v pohádce.

Mezi vzrostlými borovicemi se zde ukrývá zhruba třicet pohádkových postav vyřezaných ze dřeva, které denně rozdávají radost dětem, jež sem chodí.

Už zde vznikla i štěrková cesta, která návštěvníky dovede až na vrchol pahorku, nebo nová opičí dráha, jež stojí na místě původní dráhy ze 70. let minulého století.

„Vybudoval ji pan Sekyra, z klasických kůlů z chmelnic. Jako malí jsme po ní běhali, postupně ale dosloužila. Proto jsme se rozhodli ji obnovit,“ říká další z členů spolku František Weigl.

V loňském roce uplynulo přesně 45 let od doby, kdy Jaroslav Sekyra začal na zdejších pozemcích Pohádkový les budovat. Potřeboval k tomu souhlas tehdejšího městského národního výboru a šikovné ruce. Postupně v lese vyřezal a umístil stovky pohádkových skulptur.

„Nejvíce jich vyrobil na přelomu 70. a 80. let, nešlo jen o pohádkové postavy, ale i řemesla, jako je třeba mlynář. Byly tady i různé domečky v korunách stromů, týpí, medvědi nebo sloni. Některé postavy se dochovaly dodnes, ale zub času už se na nich podepsal. Máme dokonce i mapu, do které zakreslil, co tu bylo a co všechno tu plánoval,“ vypráví s nadšením Nepomucký.

Když se před lety rozhodli lokalitu oživit, dohodli se, že jejich postavičky budou vyšší než ty původní. „Chtěli jsme, aby se s nimi děti mohly pomazlit a nemusely si k nim klekat. Vše jsme chtěli mít ve výšce zhruba šestiletých dětí,“ líčí Weigl.

V lese tak dnes narazíte na velké figury Čtyřlístku, Ferdy Mravence a brouka Pytlíka, Krtečka a jeho kamarádů, Spejbla s Hurvínkem nebo třeba Cipíska. Nejde ale jen o české pohádky, nechybí ani hrdinové zahraničních trháků jako Doba ledová, Já Padouch či Simpsonovi.

Jednou tu chceme mít i medvědy z Kolína, slibuje šéf spolku

„Nechtěli jsme zasahovat do původního konceptu, ale doba se mění a děti vyvíjejí. Co je bavilo dříve, už je teď tolik nezajímá,“ říká Nepomucký s tím, že v lese ještě letos přibudou nové postavičky Křemílka s Vochomůrkou, Rumcajse s Mankou, Pat a Mat a také veverka z Doby ledové.

„Jednou tu chceme mít i medvědy z Kolína a postupně do toho budeme zapojovat i hrací a interaktivní prvky,“ slibuje předseda spolku.

Všechny vyřezané figury se rodí v rukách zkušených řezbářů, spolek totiž v Bílině každoročně pořádá malířský a řezbářský plenér. A právě na něm vznikají postavičky pro Pohádkový les, které pak členové spolku ještě impregnují a malují.

„Našli jsme způsob, jak do města přinést kulturu a ještě toho využít pro jeho exteriér. Za tři dny umělci vytvoří mnohem více děl, než kdybychom si je objednali a oni je tvořili doma. Letos bychom chtěli oslovit i řezbáře z Německa, protože mají na tvorbu zase jiný pohled,“ prozrazuje Nepomucký s tím, že v plánu je i bližší spolupráce s partnerskými městy za hranicemi.

Za pět let už v lokalitě proinvestovali 1,5 milionu korun, většina peněz pocházela z dotací nebo příspěvků soukromých dárců. „Z velké části je to zásluha města Bílina a také kraje, které nám na to přispívají. Ale snažíme se využívat i nejrůznější granty,“ přiznává předseda.

Pohádkový les by časem měly hlídat kamery městské policie

Momentálně spolek projektuje zavedení elektřiny na pahorek. „Součástí bude i základní veřejné osvětlení a kamerové body. Když se tady konají akce jako Čarodějnice nebo Halloween, je potřeba, aby se lidé bezpečně dostali zpátky na sídliště. Kamery proto, aby tu byl alespoň dálkový dohled městské policie,“ vysvětluje Weigl.

Plány spolku tím však nekončí. Nadšenci chtějí postupně přidávat další postavičky, a když seženou dost peněz, rádi by tu časem postavili i rozhlednu nebo třeba lanovou dráhu, tzv. zip line.

„Je to až utopistické, ale představte si lano, které by vás svezlo až dolů k zámku,“ ukazuje Nepomucký směrem do údolí a připomíná, že podobná atrakce funguje třeba ve Špindlerově Mlýně.

„Naším cílem je, aby byl jednou Pohádkový les takovou nástupní stanicí na rekultivaci po těžbě. Mohlo by to být rozhraní mezi městem a novou lokalitou. Plánujeme tu obnovit i naučné stezky, které tu už dříve byly, a síť cyklostezek by místo napojila až na České středohoří. Prostě lokalita atraktivní pro turisty,“ zasní se Nepomucký.

„Je tu prostě krásně. Když si sem člověk stoupne a dívá se směrem na České středohoří, nikdy by neřekl, že má kilometr a půl za zády největší díru ve střední Evropě. To místo má své kouzlo,“ uzavírá Weigl.