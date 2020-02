OBRAZEM: Severozápad Čech z ptačího pohledu ukazuje drsnou tvář energetiky

Důl Bílina

Důl Bílina 2019 | foto: TopGis

Na hranicích okresu Most a Teplice leží Důl Bílina patřící společnosti Severočeské doly. Ročně se v něm vytěží zhruba 9,5 milionů tun hnědého uhlí. Firma Severočeské doly má povolení těžit v lomu do roku 2030. Ale v roce 2015 vláda prolomila těžební limity a společnost tak může žádat o prodloužení povolení činnosti do roku 2035.

Uhlím z Dolu Bílina topí i domácnosti. „Jako hlavní palivo používá bílinské tříděné uhlí až 250 tisíc příbytků,“ uvádí tiskový mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.