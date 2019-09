Tipy a triky pro Windows 10: sdílejte plochu PC nebo zkuste virtuální disk

1. Jak pracovat s rychlým pomocníkem

Rychlý pomocník, či chcete-li sdílení pracovní plochy, je možnost, jak na dálku prostřednictvím internetu pomoci kamarádovi, známému či někomu z rodiny, pokud u něj nastanou problémy s počítačem – například si neví s něčím rady ve Windows či v nějakém programu –, případně možnost, kterou lze na vzdáleném počítači něco sledovat. Obdobnou funkci léta používají IT správci počítačových sítí k servisním úkonům. Ve Windows je integrována v základu. Vyvoláte ji tak, že do Start nabídky zadáte rychlý pomocník. Po otevření aplikace se buď můžete stát tím, kdo chce získat pomoc, anebo chce pomoci. Na základě toho vyberte buď jednu, či druhou volbu.

2. Jak požádat o pomoc druhou stranu

Rychlý pomocník tak umožňuje, aby někdo, komu důvěřujete, mohl převzít ovládání vašeho počítače a pomohl vám vyřešit nějaký problém. Abyste mohli začít, musí si váš pomocník spustit aplikaci Rychlý pomocník, získat šestimístný kód a nasdílet ho s vámi. Ke kódu se lze dostat tak, že kliknete na tlačítko Poskytnout pomoc jiné osobě. V dalším kroku se musíte přihlásit Microsoft účtem (pokud nemáte, tak ho musíte vytvořit), a jakmile to uděláte, získáte na deset minut unikátní vygenerovaný kód. Ten předáte druhé straně, která ho vloží do aplikace Rychlý pomocník – do pole Kód od pomáhající osoby. Následně už nezbývá nic jiného než povolit přístup a počkat až proběhne spojení. Protistrana pak bude moci ovládat váš počítač.

3. Jak zvýšit zabezpečí přihlášení k účtu

Nemáte-li hlavu na to pamatovat si dlouhá a složitá hesla a raději byste využili pro zadání PIN (podobně jak je tomu například v bankomatech či na smartphonu), anebo ještě lépe gesto na obrázku nebo snad obličej (funkce Windows Hello), můžete tento způsob přihlašování nastavit také ve Windows 10. Klikněte na Start a zadejte přihlašování. Vyberte jednu z voleb ve výpise. Otevře se okno s konfigurací, kde máte možnost vybrat, jakým způsobem se budete přihlašovat. Dostupných je pět možností včetně nové funkce Dynamický zámek – PC se odemkne v případě, že je v dosahu například smartphone, kde je tato autentifikace aktivní.

4. Jak konfigurovat nástroj Obnovení systému?

Windows, počínaje prvním spuštěním po nové instalaci, sleduje a zaznamenává změny v nastavení počítače. Tyto informace se ukládají na disk počítače, čímž ukusují volné místo. Chcete-li službě nastavit maximální možnou velikost pro využití, nebo ji zcela vypnout, pak to uděláte ve vlastnostech systému. Pomocí klávesové zkratky Windows + Pause Break vyvolejte vlastnosti systému. Vlevo klikněte na odkaz Ochrana systému. V novém okně máte možnost nejen tento nástroj spustit, ale také vytvořit bod obnovy a především tlačítkem Konfigurovat definovat maximální velikost složky (kam se systémové soubory ukládají) a další možnosti obnovení či odstranit všechny body obnovení.

5. Jak synchronizovat hodiny počítače

I hodiny ve Windows je nutné občas synchronizovat. O to se stará služba aktualizace času ve spojení s internetem a děje se tak automaticky. Jestliže si to ale nepřejete, nebo byste raději vybrali jiný synchronizační server, potom klikněte pravým tlačítkem myši v informační části hlavní lišty na čas a vyberte volbu Upravit datum a čas. V otevřeném okně najdete základní možnosti úpravy. Chcete-li přidat jiný synchronizační server, klikněte vlevo na záložku Oblast a poté vpravo nahoře na volbu Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení. Otevře se okno a vy klikněte na odkaz Nastavit čas a datum. V dalším okně se přepněte na záložku Čas v internetu a dole klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Zde můžete zadat jiný server – např. ntp.nic.cz. Máte-li v PC instalován firewall a chcete provádět automatickou synchronizaci času, pak je vhodné povolit doménu, respektive IP adresu serveru, na kterou se služba odkazuje (pro ntp.nic.cz je to 217.31.205.226).

6. Jak na virtuální diskovou jednotku

Jak v minulých, tak i v této verzi Windows je možné vytvořit si z klasické složky virtuální diskovou jednotku. S tou lze dále pracovat tak, jako by šlo téměř o klasickou složku nebo oddíl svazku. Na disku si vytvořte složku, například C:\Videa. Pak do příkazového řádku zadejte (vyvoláte klávesovou zkratkou Windows + R) „subst x: C:\Videa“ (kde x je písmo vytvářené jednotky, ke které se přiřadí složka; lze dosazovat jen ta písmena, jež nejsou v současné době používána). Zrušení lze provést pomocí příkazu „subst x: /d“.