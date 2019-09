Zkuste softwarově vylepšenou myš, nebo si ji udělejte z telefonu

Remote Mouse přináší revoluci v ovládání počítačů vybavených systémy Windows, Linux, či iOS, a to nejen v obýváku. Program se do počítače nainstaluje jako server a klientská aplikace do smartphonu (dostupná jak pro iOS, tak Android). Aplikace ve smartphonu funguje jako vzdálený touchpad, a tak vám umožní pohybovat myší. K dispozici jsou také gesta a kliknutí pravým, levým a středním tlačítkem myši, stejně tak jako funkce rolování.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Aplikace pro ty, kteří často mění rychlost pohybu ukazatele myši, a tak tuto volbu chtějí mít co možná nejvíce po ruce. Kromě změny rychlosti kurzoru může program uzamknout nastavení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (24 KB).

Prostřednictvím standardního kolečka myši umožní nastavit hlasitost reproduktorů nebo sluchátek připojených k PC. Ovládat lze nejen výstup zvukové karty, ale také každý zvukový kanál zvlášť či zařízení WAVe, zvukový vstup, přehrávač CD, oblíbený multimediální softwarový přehrávač.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (86 KB).

Zaznamená vámi vykonaný pohyb myší a klikání. Jde o jakési makro, které lze spustit a nastavit počet opakování záznamu i odložení startu na určitou dobu. Pořízené záznamy lze ukládat pro pozdější použití. Kromě toho je k dispozici funkce pro zrychlení či zpomalení přehrávání.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (31 KB).

Nahradí standardní ukazatel myši novým, který mimo jiné informuje o zbývajících minutách provozu notebooku na baterii. V případě, že je notebook plně nabitý, je kurzor zelený, vybíjením červená. Lze zvolit speciální upozornění při dosažení kritického stavu baterie.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

Umožňuje zamknout klávesnici a myš počítače, takže například malé dítě může vést hovor na Skype či sledovat nerušeně pohádku, aniž by došlo k přerušení tím, že si hraje s myší či klávesnicí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (498 KB).

Přidá do aplikací používaných ve Windows možnost skrolovat obsah okna kolečkem myši. Po umístění kurzoru myši nad oknem je možné začít funkci používat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (42 KB).

Nastaví různou citlivost pro klasickou myš a jinou pro touchpad v notebooku. Změny se provádí pomocí táhla v konfiguraci programu. Může se spouštět automaticky s Windows, a to i rovnou v minimalizovaném stavu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (425 KB).

Velmi užitečná aplikace pro ty, jenž mají notebook, který neumožňuje vypnutí touchpadu hardwarovou cestou či interním softwarovým nástrojem. S tímto pomocníkem si lze definovat aktivační klávesu, která to zařídí. Součástí je i zvuková indikace. Program lze automaticky spouštět se systémem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (457 KB).

Ovládat kurzor myši ve Windows třeba i klávesnicí? Proč ne. Může se to hodit například v situacích, kdy fyzická myš není k dispozici, nebo přestala fungovat. Tento emulátor ji plně zastoupí. Aktivuje se pomocí stisknutí Num Locku, Scroll Locku či Caps Locku, nebo jinou libovolně nastavenou klávesovou zkratkou. Pohyby se ovládají pomocí numerické klávesnice, nebo lze definovat jakékoliv jiné.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (830 KB).