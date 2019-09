Líný start Windows pomohou nakopnout tyto programy

Pokud je nějaký software spadající do kategorie ladění Windows opravdu užitečný, tak je to ten, co pomůže zrychlit start PC. Každý počítač má sadu programů spouštějící se s ním. Zavádí se při nich důležité procesy, služby a také programy, které potřebují pracovat od samého startu Windows. Mezi nimi se však mohou nacházet i takové, které není nutné mít „předspuštěné“. Najděte je a rozhodněte sami, zda je chcete mít připravené po ruce, anebo raději uvítáte rychlejší start Windows.

Mírně pokročilí uživatelé mohou sáhnout po konfiguraci se Správcem úloh. Ti zkušení potom rovnou do Editoru systémového registru. A běžný uživatel může vyřadit samy se startující programy pohodlně s následujícími programy.

Dokáže zobrazit seznam všech aplikací (pro všechny uživatele, anebo jen pro konkrétního), které se spouštějí s Windows. Vy si pak sami určíte, za jak dlouho se po startu či restartu budou jednotlivé programy spouštět, a to díky prodlevám. Nebo si můžete nastavit, že ty vybrané se spustí až po snížení vytížení CPU. Existuje i placená verze vybavená dalšími funkcemi.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,5 MB).

S programem je možné ovlivnit start aplikací při spuštění Windows. Všechny položky jsou seskupeny na kartách, a tak je lze snadno třídit. Zobrazuje celkový počet programů a služeb, které jsou spuštěny spolu s Windows. Kromě počtu spouštěcích položek se zobrazí také předpokládaný čas, který bude potřebný pro start všech aplikací. Položky jsou pro lepší přehlednost řazeny do skupin jako spouštěcí programy, naplánované úlohy, plug-iny atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,5 MB).

V levém dolním rohu je vidět využití CPU a paměti v grafu. V záložce Po spuštění se zobrazí všechny spouštěcí aplikace a odtud je můžete všechny snadno konfigurovat. Kromě změny položek spouštění lze přidávat také nové. Na kartě Procesy se zobrazí všechny spuštěné procesy a můžete ukončit probíhající procesy nebo změnit jejich prioritu. Poslední možnost umožňuje konfigurovat služby. Odtud je tak možné změnit typ spuštění služby, spustit službu nebo ji deaktivovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (717 KB).

Vizuálně povedený nástroj zobrazující spouštěcí položky ve dvou kategoriích. Ukáže nejčastěji se automaticky spouštějící aplikace, které potřebují optimalizaci, ale nechybí ani seznam všech startujících se procesů. Spouštění lze deaktivovat či jejich start odložit. Zobrazuje také potenciálně nebezpečné procesy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4 MB).

Přináší podrobnosti o dění ve Windows včetně toho, co se se systémem startuje (po otevření programu, tuto záložku vyberte vpravo nahoře). Pomůže tak odpovědět na otázky, co se děje s procesorem, pamětí, diskem, jak je vytížen systém, co vše je za procesy spuštěno, zobrazí seznam instalovaných ovladačů a mnoho dalších věcí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (873 KB).

Program od Microsoftu, kterým máte možnost po spuštění aktivovat či deaktivovat, co se bude spouštět s Windows za aplikace, nastavovat IE, služby, ovladače, kodeky, DLL knihovny a ještě mnohem víc.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).

Prozradí, jaké programy se startují společně s Windows. V seznamu lze prověřit, z jakého místa se startují, vypnout je, záznam smazat či vyhledat v Google.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (73 KB).

Prohlédne Windows a zobrazí všechny běžící procesy, programy startující se systémem, přítomné ovladače, služby a potenciální škodlivé kódy. U záznamů získáte podrobnosti po kliknutí, kdy se k němu načtou údaje z webové databáze. Takto můžete proklepnout jeden proces za druhým a zkontrolovat, zda neběží nějaký nežádoucí a případně je deaktivovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).

Automaticky upravuje procesy systému Windows tak, aby nedošlo ke zpomalení či úplnému zatuhnutí systému v důsledku přetížení jader procesoru. Program kontroluje systém a přechodně snižuje prioritu vybraných procesů, které spotřebovávají příliš mnoho cyklů procesoru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Nepřetržitě dohlíží na operační systém a kontroluje pokusy o přidávání programového vybavení do PC a startující se s ním. Prověřuje každou důležitou systémovou oblast a zaměřuje se především na ty, které využívají především zlomyslné programy. Zahrnuje tak například ochranu registru Windows, startující se procesy se systémem, cookies či běžící procesy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,5 MB).