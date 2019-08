Stáhněte si nový prohlížeč Edge od Microsoftu. Běží na Googlu

Společnost Microsoft spustila nový testovací kanál, v němž bude vydávat každých šest týdnů novou verzi prohlížeče Edge s jádrem Chromium. Tento betakanál doplní již stávající kanály dev a canary, které budou i nadále pracovat s týdenními, respektive denními aktualizacemi.

Firma tak dospěla do fáze, kdy chce uživatelům nabízet i odladěnější model tohoto prohlížeče, který je však stále v testovací fázi. Mohlo by to znamenat, že již na podzim by mohla být finální verze, která bude vypuštěna mezi běžné uživatele spolu s velkou podzimní aktualizací Windows 10.

Zájemci si mohou novinku stáhnout z výše uvedeného odkazu na všechny podporované platformy Windows a macOS.

„K úterku si uživatelé stáhli více než jeden milion kopií (prohlížeče Edge s jádrem Chromium, pozn. red.) pro všechny podporované verze Windows a Mac. Obdrželi jsme zpětnou vazbu ve zhruba 140 tisících případech,“ chlubí se Microsoft na blogu.