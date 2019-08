Software zdarma: správný čas udělat přestávku u PC

Trávíte-li u počítače dlouhé chvíle, potom byste neměli zapomínat na plánované přestávky. Čas od času byste se tak měli protáhnout, zvednou oči a zaostřit někam do dálky a jít se projít. Dobré je vybudovat si systém přestávek, například na kávu, čaj, svačinu apod. Pokud vás ani to nedonutí tu a tam si odpočinout od stálého sezení na židli a koukání do monitoru, potom zkuste tohoto pomocníka a garantujeme vám, že se to změní.

Jde o program s chytrými funkcemi, který pomáhá předcházet nezdravému namáhání očí a psychickému stresu tím, že vám připomíná a vynucuje pravidelné přestávky. Na rozdíl od podobných upomínkových nástrojů, které vás vyzývají k přestávkám v pravidelných intervalech, SmartBreak aktivně analyzuje způsob, jakým trávíte čas u počítače, a pak vás vyzve k odpočinku ve vhodnou dobu. Přestávky se stanou účinnější a působí i jako prevence proti zdravotním rizikům souvisejících se stresem, jako je syndrom počítačového vidění a jiné.



SmartBreak nejen připomíná pauzy (maximální délka práce v kuse je omezena na 60 minut), ale může si je také vynutit tím, že uzamkne počítač do doby, než přestávku absolvujete. Přímo na obrazovce přitom zobrazuje tzv. stres bar, což není nic jiného než barevně vyjádřena míra vaší úrovně stálého používání PC od přestávky.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ analyzuje a podle potřeby upravuje přestávky

+ dětský zámek

+ vypne monitor po dobu pauzy

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,2 MB).

Otáčet, komprimovat, měnit velikost a konvertovat obrázky. Tak to je náplň tohoto programu, se kterým hromadné změny uděláte raz dva.

S Bzzt! Image Editor se pracuje velmi dobře, a to díky jednoduchému rozhraní fungujícím na principu drag-and-drop. Stačí přetáhnout obrázek nebo složku do uživatelského rozhraní a program automaticky zpracuje obrázky na základě předem určených nastavení – výstupní formát, kvalita, použitá komprese, změna velikosti a otočení. Můžete zvolit, zda se mají původní soubory těmi novými nahradit, či vytvořit nové soubory, nebo uložit do specifikované nové složky. Pracuje s formáty PNG a JPG, a tak je to velmi užitečný nástroj pro základní zpracování obrázků.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ práce metodou uchop a pusť

+ možnost přednastavit parametry

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,6 MB).

Chcete-li rychlý prohlížeč obrázků (nabízející bleskové vykreslování, tedy zobrazení), který nabízí nadstandardní funkce, potom zkuste sáhnout po Honeyview.

Podporuje nejrozšířenější obrazové formáty (vč. RAW, PSD, TIFF). Jeho hlavní zbraní kromě rychlosti je možnost zobrazovat obrázky v komprimovaných formátech. Takže pokud se nacházejí ve formátu ZIP, 7Z, RAR atd., potom je není nutné rozbalovat. Stačí na ně poklikat a ony se zobrazí. Nabízí i funkci, s jejíž pomocí lze automaticky ukládat fotografie do předem vybraných složek či použít slideshow. Majitelé fotografií s uloženými metadaty do EXIFu jistě ocení i možnost je nejen prohlížet, ale také v případě, že se v nich nacházejí GPS souřadnice snímku zobrazit na mapě a dozvědět se, kde byly pořízeny. Mezi další funkce patří filtry, efekty či možnost integrovat nástroj do kontextového menu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ prohlíží obrázky v komprimovaných archívech

+ zobrazuje místa pořízení na mapě

+ rychlost

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,3 MB).

Skenování na multifunkčním zařízení či skeneru může být pohodlné. Stačí k tomu mít jen správný software. Pokud vám nevyhovuje ten standardně dodávaný, máme pro vás jiné řešení.

Jmenuje se Not Another PDF Scanner 2 (zkráceně NAPS2). Umožňuje rychle a snadno skenovat papírové dokumenty a uložit je do PDF, TIFF, JPEG, PNG a jiných formátů souborů. Program byl navržen tak, aby byl jednoduchý na používání. V okně rozhraní zobrazuje náhledy všech skenovaných dokumentů s možností uložit je rovnou do PDF dokumentu. Nabízí možnost upravit skenované dokumenty – otočit je, převrátit a uspořádat pořadí.



V případě potřeby je možné z tohoto rozhraní pomocí v PC instalovaného e-mailového klienta skenované dokumenty rovnou odesílat. K dispozici jsou i skenovací profily, takže si lze nadefinovat, že jednou se bude skenovat pouze černobíle v rozlišení 300 dpi a jindy zase barevně ve 150 dpi. Upravovat je možné i další proměnné jako velikost papíru, barevnost, jas apod. Vhod přijde jistě i OCR, takže převod textu do editovatelné podoby je hračkou. Dnešní skenery nabízejí podobné funkce, ale pokud vlastníte starší, zkuste tuto možnost, jak skenovat lépe.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ profily

+ možnost odesílat e-mailem přímo z aplikace

+ OCR

- nezjištěno

85 %