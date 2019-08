Nainstalujte si aktualizace, varuje Microsoft uživatele

Microsoft upozornil uživatele, že by neměli otálet s nejnovější aktualizací operačního systému Windows, která vyšla tento týden. Důvodem je chyba, kterou tato aktualizace opravuje. Chyba je popsána jako CVE-2019-1181/1182.

Ta je nebezpečná, protože útočníci mohou z jednoho počítače šířit vir do dalších PC, aniž by potřebovali interakci uživatele. Dosud se neobjevil útok, který by tuto chybu zneužíval. Problém je v zabezpečení systému, který je označovaný jako RDS ( Remote Desktop Services).

Aktualizaci by si systém Windows měl stáhnout sám a na uživateli pak je, aby počítač restartoval. Pokud se zatím aktualizace nestáhla, je třeba otevřít Všechna nastavení, položku Aktualizace a zabezpečení a následně pomocí příslušného tlačítka zkontrolovat aktualizace. Je také možné si aktualizaci stáhnout ručně z tohoto odkazu.

Chyba je v systémech Windows 10 včetně serverových verzí, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Naopak chyba se neprojeví v již nepodporovaných Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008.