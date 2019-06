Tipy pro Windows 10: strojové učení řídí restart po aktualizacích

1. Jak si podmanit aktualizace

S aktualizací Windows 10 October 2018 Update došlo v systému ke změně logiky jeho restartování po instalaci nových aktualizací. Takzvaný předvídavý model nyní dokáže odhadnout, kdy je správný čas restart provést. Snad nastává konec lamentování uživatelů, že se tak děje v nejméně vhodnou dobu, na začátku pracovního dne, na jeho konci či uprostřed, respektive, když mají nejvíce práce. Systém nově pozná, zda aktivně pracujete (jste zabraní do práce), nebo máte pauzu. Proces aktualizování systému, tedy včetně doby, kdy má docházet k instalaci, si můžete přizpůsobit v Nastavení (Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení).

2. Jak na lepší zadávání prostřednictvím virtuální klávesnice

Windows 10 v poslední aktualizaci dostal i novou systémovou virtuální klávesnici. Tu nyní pohání technologie SwiftKey (známá softwarová klávesnice pro Android a iOS), kterou Microsoft koupil. Na první pohled se pro uživatele téměř nic nezměnilo, klávesnice si ponechává stejný vzhled i rozložení, avšak díky nové technologii na pozadí poskytuje lepší přesnost a predikce v závislosti na tom, jaká slova se používají – podporuje psaní klouzavým prstem. Klávesnici lze mimo jiné vyvolat tak, že kliknete na Start a zadáte klávesnice na obrazovce.

3. Jak najít statistiku psaní a deaktivovat analýzu psaní

Jak už to ve Windows bývá, tak i virtuální klávesnice sbírá data. Konkrétně jde o způsob psaní rukou/tahy na klávesnici. Data jsou následně posílána k vyhodnocování umělou inteligencí a strojovému učení. Microsoft tvrdí, že takto dále vylepšuje tuto funkcionalitu a dělá psaní na virtuální klávesnici přesnější a efektivnější. Podívat se na statistiku, co vše zadáváním klávesnice sesbíral, je možné v Nastavení. Klikněte na Start -> Nastavení -> Zařízení, na levé straně klikněte na Psaní a na pravé potom v části Jak vám umělá inteligence pomohla na odkaz Analýza psaní. Zde mimo jiné můžete tento sběr informací deaktivovat a níže potom analyzovat, například kolikrát funkce využila automaticky dokončená slova, navrhovaná slova, ušetřené stisky kláves apod.

4. Jak na snadnější kopírování a vkládání textů

Malou, ale v některých situacích užitečnou novinkou je i kontextová nabídka pro práci s texty. V případě potřeby někam ve Windows vložit vybraný text, nebo ho z něj zkopírovat, je nyní možné využívat běžně dostupné funkce vyjmout, kopírovat, vložit, zpět a vybrat vše. A v textových editorech dokonce používat tučné a kurzíva apod. Vyzkoušet si to můžete například v Nastavení, kde do horního boxu pro vyhledávání zadejte text a ten označte myší a poté na něj klikněte pravým tlačítkem myši. V moderních aplikacích je navíc možné využít k ručnímu zadávání textu přímo textové pole. Stačí klepnout do požadované oblasti, ta se otevře, a do ní začít psát – není nutné využít speciální zadávací okno.

5. Jak změnit pouze velikost textu

Pro zvětšení objektů v systému je tu volba Zvětšit všechny objekty. Najdete ji, pokud přejdete do Start -> Nastavení -> Usnadnění přístupu a na levé straně vyberete Zobrazení. Tato volba zvětšuje nejen text, ale i velikost oken včetně aplikací, což není vždy žádoucí. Jestliže chcete zvětšit pouze text, využijte zcela novou volbu Zvětšit text. Tu najdete ve stejném umístění. Je zcela první a prostřednictvím táhla a živého náhledu po krocích máte možnost měnit velikosti písma. Jakmile jste spokojeni, tlačítkem Použít nastavené aktivujete.

6. Jak přidat, nebo odebrat v rychlých akcích nejen Výstřižky

Rychlé akce – aktivujete kliknutím na ikonu Centra akcí zcela vpravo dole – nyní dostaly další ikonu. Tou je aplikace pro pořizování snímků obrazovek, či chcete-li výstřižků. Standardně se zde nachází už ve výchozím stavu (po instalaci Windows). Chcete-li ikonu odebrat, posunout na jiné místo nebo i ty ostatní přeskládat či některé deaktivovat, postupujte takto. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém a vlevo klikněte na položku Oznámení a akce. Na právě straně máte možnost měnit volby podle uvážení.