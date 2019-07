Prozkoumejte ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v mapě

Ceny pohonných hmot se v několikakilometrovém okruhu mohou výrazně lišit. Kde natankovat v okolí, ale třeba i při cestě přes celou republiku a ušetřit nějaké náklady poradí hlídači cen paliv. A pro vedení reálné spotřeby vozu či zjištění nějakého modelu automobilu, o kterém přemýšlíte, doporučujeme další nástroje z našeho přehledu. Pokud si před cestou vytipujete čerpací stanice na základě jejich cen, můžete za palivo výrazně ušetřit.

On-line služby a mobilní aplikace

Prostřednictvím mapy zobrazuje ceny benzínu, nafty, LPG, CNG a dalších PHM na čerpacích stanicích v celé ČR. Informace lze filtrovat podle druhu paliva a zároveň omezit výsledky na dobu od poslední aktualizace. Existuje také formou aplikace pro zařízení s iOS a Androidem. Ceny jsou stále po ruce a denně aktualizované. V aplikacích lze naplánovat cestu a podívat se, jaké pumpy jsou na dané trase, a tak se rozhodnout dopředu, kde budete tankovat.

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

Web přinášející informace o vývoji cen paliv do automobilů. Přináší aktuální ceny u čerpacích stanic, ale také údaje jako kde se nachází, jaká je otevírací doba či do jaké sítě patří. Nechybí plánovač jízdy umožňující zvolit vhodnou čerpačku či informace o cenách v Evropě. Užitečným doplňkem je magazín, který přináší články o automobilech – jak ušetřit, co je nového, jak se starat o motor apod.

České mapové podklady od Seznam.cz přináší řadu užitečných informací i pro motoristy, a to včetně databáze čerpacích stanic. K dispozici jsou tak záznamy o síti čerpaček obsahující nejen popis, ale také kontakt, otevírací dobu, ceny PHM, recenze či fotografie.

Na webu je možné vytvořit si deníček spotřeby automobilu a oprav, zjistit aktuální ceny pohonných hmot v ČR, historii cen PHM či vést knihu jízd. Stejně jako předchozí servery umožňuje dozvědět se, kde se dá ve vašem okolí či cestou, kterou projíždíte, natankovat – lze zobrazit také na mapě. Nechybí ani aplikace pro smartphony s Androidem či iOS.

Nejen v německy hovořících zemích jeden z nejznámějších webů, který umožňuje uchovávat informace o reálné spotřebě automobilů. Díky tomu dává ostatním návštěvníkům webu možnost zjistit reálnou spotřebu různých vozů. Stačí si vybrat značku automobilového výrobce a následně konkrétní model. Použít můžete i rozšířené vyhledávání. V detailu tankování lze nastavit řadu parametrů, od druhu pneumatik přes klimatizaci až po způsob jízdy.

Obdobná slovenská služba, ve které lze také vést a prohlížet spotřebu automobilů. Navíc je určená všem, kteří chtějí mít pod kontrolou evidenci nákladů spojených s vozem, včetně tankování a uskutečněných jízd. Získáte tak přehled o všech výdajích a další údaje. Ovládat lze jak přes webové rozhraní, tak pomocí aplikací pro přenosná zařízení (iOS, Android i Windows Phone). Na webu je dostupná i databáze tankovacích stanic a informace o cenách jejich PHM (pro ČR, SR i další země).

I tento web umožňuje vést záznamy spojené s motorovým vozidlem. Stačí zapsat celkovou cenu za tankování PHM, natankované množství, kolik stojí litr paliva a stav km. Z těchto údajů od dvou navazujících záznamů systém spočítá průměrnou spotřebu na 100 km, průměrnou cenu za kilometr, průměrný počet ujetých km na jeden litr paliva. Navíc je možné nahlížet i do statistik jiných uživatelů, což znamená, že informovat se můžete i o tom, jak drahý je provoz jiných značek vozidel.

Server sloužící uživatelům k evidování informací o tankování. Následně díky tomu podá statistiky o spotřebách a vypočítá řadu zajímavých čísel. Komunita se skládá z více než deseti tisíc členů, a tak se zde nachází různé spotřeby vozidel. Nechybí diskusní fórum a VIP placená část. Bohužel projekt v posledních měsících spíše stagnuje.

Klasické aplikace

Slouží k evidenci spotřeby motorového vozidla a ke sledování provozních nákladů. Zaznamenává a sleduje události jako opravy, pravidelné údržby a výměnu oleje či lékárničky. Jestliže v případě přesného zadávání údajů pohonných hmot (cena, množství, stav tachometru a datum čerpání) budete pečliví, pak si můžete nechat zobrazit užitečné statistiky pro různá časová rozmezí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5 MB).

Pomůže vypočítat počet ujetých kilometrů v automobilu, spotřebu paliva nebo rozpočítat náklady na jednotlivé spolujezdce. Pokud jezdíte jednu trasu pravidelně, můžete si vypočítat vše za určité období. Dalšími funkcemi jsou připočítání mimořádných nákladů k jedné nebo více jízdám a porovnání výsledné ceny s alternativní dopravou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (579 KB).

Aplikace určená k evidenci jízd firemních a soukromých vozidel. Umožňuje tvorbu a tisk knihy jízd vozidla a řidiče. Automatizuje výpočty cestovních náhrad za použití vozidel, automaticky vytváří kilometrovník. Umožňuje evidenci nákupů pohonných hmot a usnadňuje sledování průměrné spotřeby paliva u vozidel a výpočty průměrné spotřeby paliva. Start verze umožňuje zapsat pouze 50 záznamů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8 MB).

Slouží k evidenci a vyhodnocování provozu vozidel. Zapisovat lze PHM a ostatní náklady na provoz. Počítá průměrnou spotřebu vozidla. U soukromých vozidel spočítá cestovní náhrady za uskutečněné jízdy podle platných sazeb cestovních náhrad. Součástí je podpora zadávání trasy pomocí mapy a podpora GPS. Start verze zaznamená maximálně tři vozidla a pro každé vozidlo zapíše maximálně 50 jízd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (88 MB).