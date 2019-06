Software zdarma: udržte PC v optimálním stavu

TweakPower spadá do kategorie programů, které se snaží udržet počítač v dobrém stavu – s optimální rychlostí a efektivní.

V jednom balíčku obsahuje vše pro ladění výkonu operačního systému a programů v něm instalovaných. Obsahuje pokročilé optimalizátory výkonu, které vám pomohou dosáhnout rychlejší start Windows, rychlejší otevírání aplikací a možnost pracovat efektivněji. Navíc zefektivní i hraní her. Vlastně vrací zpět výkon, který je postupně ztrácen používáním počítače. TweakPower může rychle odstranit dočasné soubory Windows, stejně tak ty z programů a internetového prohlížeče, uložené balíčky s aktualizacemi, aktualizovat systémový registr Windows a smazat obsahy disků. K tomu všemu mu napomáhá průvodce a diagnostické nástroje, které pomáhají objevovat chyby v systému. Pomyslnou třešničkou na dortu je možnost přizpůsobit vzhled systému Windows, včetně barevnosti, rámečků oken, ikon, tlačítek, spouštěcí a přihlašovací obrazovky, nabídky spuštění, plochy, průzkumníka Windows a přihlášení. Turbo režim potom na jedno kliknutí vypne více než 70 zbytečných procesů, uvolní výkon pro rychlejší prohlížení, hraní her a sledování videa.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ cela sad optimalizačních nástrojů

+ možnost nastavit vzhled Windows

+ turbo režim

- množství funkcí neulehčuje orientaci v nich

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,4 MB).

Nacházíte-li se v hustě zabydlené oblasti či v místech s větší koncentrací lidí, potom je v okolí pravděpodobně přítomna řada bezdrátových sítí. Ne všechny však na první pohled mohou být viditelné. Ale díky šikovnému nástroji je lze snadno odhalit a třeba se k nim i připojit.

Wi-fi vysílače v přístupových bodech mnohou být nastaveny tak, že jsou skryté. Bohužel někdy nejsou vidět ani ty, co by měly, protože mají nízký signál. Pokud je chcete zahalit (když například krátkodobě dojde ke zlepšení signálu), nainstalujte si tento speciální síťový skener a použijte ho pro jejich identifikaci. Možná mezi nimi najdete i otevřené sítě, ke kterým se lze připojit a surfovat prostřednictvím nich. Acrylic Wi-Fi Home prohledává non-stop dostupné sítě a zobrazuje přístupové body a připojená zařízení. Zobrazuje o nich i údaje jako úroveň signálu, SSID, MAC adresu, kanál, rychlost, typ zabezpečení atd. Sítě odhaluje na standardu 802.11/a/b/g/n/AC sítích, a to na frekvencích 2,4 a 5 GHz. Neviditelné sítě poznáte snadno, v SSID, tedy místo jejich názvu, je uvedeno Hidden.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ odhalí neviditelné sítě

+ odlišení neviditelných sítí

+ jednoúčelová utilita

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,4 MB).

Hledáte grafický editor, který nebude složitý a ani drahý? Nechcete platit za Photoshop, přijde vám Gimp neohrabaný či Pain.NET složitý na ovládání? Potom zkuste Krita.

Jde o projekt, který vznikl na popud Gimpu. Jeho vývojáři totiž přišlo, že se špatně ovládá, a tak začal s vývojem jiného řešení. Krita (původně KImageShop a Krayon) je otevřený bitmapový grafický editor. Původně vznikl pro Linux, nyní je však dostupný také pro Windows a Mac OS X. Nabízí podobné funkce jako zmíněná konkurence, takže si poradí s editací obrázků, vykreslením přímek s definovanou paletou barev, velikostí, tvary a tloušťkami, vyplněním oblasti editace jednou barvou, barevným přechodem nebo texturou. Nechybí možnost zadávat text, odstraňování tmavých, rozmazaných a jinak poškozených oblastí z fotografií, včetně odstranění červených očí. A samozřejmě s ním lze pracovat ve vrstvách a má různé filtry a efekty. Podporuje širokou paletu grafických formátů.



Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ paleta funkcí

+ práce s vrstvami

+ intuitivní a uživatelsky přívětivý

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (136 MB).

Jeden z nejrychlejších a nejlehčích způsobů, jak zjistit co se v PC nachází - zobrazí informace o použitém hardwaru a softwaru.

Po spuštění dojde k rychlé analýze celého počítače. V první kartě zobrazí informace o hardwaru (typ CPU, základní desky, RAM, HDD, optické mechanice, grafické kartě atd.). Nechybí ani další údaje jako produktový klíč Windows, přináší přehled instalovaných aktualizací, sdílených složek a co se spouští při startu systému. Druhá záložka informuje o instalovaných programech. Poslední pak vypíše spuštěné procesy. Informace lze uložit do textového souboru.



Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ informace v přehledné podobě

+ export dat do TXT souboru

- nezjištěno

85 %