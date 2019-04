Tipy a triky pro Windows 10: seznamte se s chytřejším Poznámkovým blokem

1. Jak lépe vyhledávat v Poznámkovém bloku

Poznámkový blok, či chcete-li Notepad, patří mezi ty aplikace Windows, ve kterých se dlouhá léta téměř nic neměnilo. To je však s aktualizací Windows 10 October 2018 Update minulostí. Největším vylepšením je, že dialog pro vyhledávání a nahrazování slov si konečně pamatuje dříve zadané hodnoty a zaškrtnuté volby. Jde o funkčnost běžně přítomnou v jiných textových editorech. Navíc v něm nově najdete funkci pro označení textu a jeho přímé vyhledání prostřednictvím vyhledávače Bing.

2. Jak zvětšit text v Poznámkovém bloku

Poznámkový blok nově umožňuje zvětšovat text. Jde to dvěma způsoby – buď prostřednictvím nabídky Zobrazení -> Zvětšení -> Velikost (Přiblížení či Oddálit), nebo klávesovými zkratkami Ctrl + Plus, Ctrl + Minus, nebo Ctrl + kolečko myši. Úroveň přiblížení je zobrazena ve stavovém řádku a zároveň se zde nachází informace o tom, na jakém místě je kurzor (řádek a sloupec). Dále je v Poznámkovém bloku možné používat Ctrl + Backspace pro odstranění předchozího slova, rychleji otvírat velké soubory, nechybí ani podpora klávesových zkratek a pár dalších drobností.

3. Jak formátovat čas, datum a další položky

To, co bylo ve Windows 10 dosud tak trochu skryté, se konečně objevilo na lepším místě. Možnost formátovat některé položky se nově dostala také do Nastavení. Klikněte na Start -> Nastavení -> Čas a jazyk. Zde na levé straně klikněte na volbu Oblast. Uprostřed níže najdete odkaz Změnit formáty data. Otevře se okno pro výběr druhu kalendáře, prvního dne v týdnu, krátkého a dlouhého formátu data i také krátkého a dlouhého formátu času.

4. Jak na lepší zobrazení displeje

Změny se odehrály také v nastavení displeje, respektive možnostech přehrávání videa Windows. Otevřete-li v Nastavení volbu Aplikace, potom se přepněte na záložku Přehrávání videa. Zde se nově nachází položka, která má pomoci vylepšit viditelnost videí v případech, kdy je prostředí velmi jasně osvětleno. Tato funkce je však aktivní pouze u zobrazovacích zařízení (typicky monitorů), které mají ve výbavě senzor okolního osvětlení.

5. Jak na lepší nastavení Windows HD Color

Za zmínku stojí i další změna v konfiguraci přehrávání videa, a to osamostatnění položky Windows HD Color. Kliknete-li na ni, otevře se v novém okně. Zde je možné vybrat nejen konkrétní displej, ale především u něj dále měnit HDR nastavení v různých aplikacích. V okně níže je k dispozici souhrn možností displeje a nastavení.

6. Jak získat více informací o procesech

Správce úloh získal více informací, respektive jeho součást Procesy. Správce úloh otevřete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a zvolíte Správce úloh. Prvních osm sloupců již důvěrně známe a nově se tu objevily Spotřeba energie a Trend spotřeby. V nich lze zjistit informace o energetické náročnosti běžících úloh. Snáze tak pochopíte, které aplikace využívají výkon počítače naplno a které méně – měřeno náročností CPU, GPU a disku.