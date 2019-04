Rudou aplikaci v Číně musí mít každý. Krade volný čas a šíří propagandu

V Čínské lidové republice vyvinuli novou aplikaci Xuexi Qiangguo (süe-si čchiang-kuo 学习强国), jejímž hlavním cílem je šířit stranickou propagandu mezi straníky i běžné uživatele. Aplikace využívá veřejného bodového systému, díky němuž se mohou lidé navzájem předhánět nebo za nízké skóre odsuzovat. Osobní skóre už nyní částečně určuje kvalitu života jednotlivých občanů a v budoucnu tomu tak zřejmě bude zcela. - více v tomto článku.

Jak má fungovat velký čínský bratr v kombinaci s obrovským množstvím kamer:

VIDEO: Velký bratr se dívá. Čínská vláda nakupuje chytré sledovací kamery Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rudá aplikace je nejnovějším zářezem dlouhodobého čínského projektu na vytvoření digitální diktatury - dosažení ideálu digitálního leninismu. Součástí tohoto plánu je využívání nejmodernějších výdobytků vědy ke kontrole a sledování obyvatel.



Rudá knížka pro 21. století

Aplikace Xuexi Qiangguo (čili volně přeloženo „studovat, jak posílit zemi“) může díky shodě příjmení generálního tajemníka KS Číny s druhým znakem v názvu aplikace znamenat také „studuj Siho, posil zemi“. Tuto slovní hříčku čínský režim využívá stále častěji. A vzhledem k tomu, že bylo Si Ťin-pchingovo myšlení v loňském roce zaneseno do čínské ústavy, je možná právě tento překlad vhodnější.

Aplikaci můžete najít v obchodě s aplikacemi v mobilu nebo na oficiálních stránkách a k pátému březnu si ji stáhlo na 75 milionů uživatelů (oficiálně byla spuštěna již prvního ledna 2019). Stala se tak nejstahovanější aplikací na čínském Apple Storu. Této popularity dosáhla přinejmenším zčásti díky tomu, že je její používání vyžadováno mezi straníky i na některých pracovištích.

Screenshot z aplikace Xuexi Qiangguo (süe-si čchiang-kuo).

Aplikace má několik funkcí. Nejdůležitější je redigovaný obsah vytvářený vývojáři z Výzkumného ústavu pro propagandu a veřejné mínění Oddělení propagandy Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Ten je zde ve formě videí, článků i knih (jako například Maova Rudá knížka), za jejichž čtení člověk dostává body. Odměňován je za délku strávenou konzumací obsahu, za dočtení či dokoukání jednotlivých propagandistických článků nebo videí. Kladně se hodnotí také sdílení obsahu s přáteli - pomocí komunikačního systému podobného Snapchatu, který je v aplikaci zabudován. Aplikace také obsahuje týdenní testy ze Si Ťin-pchingova myšlení a historie Strany.

Ideologie pro volný čas

Uživatelé jsou odměňováni dvojitou porcí studijních bodů při používání aplikace ve specifické časy - ve všední dny mezi 20:30 a 22:00, o víkendech mezi 9:30 a 10:30 a 15:30 a 16:30. Cílem je nutit uživatele konzumovat obsah v době, kdy by jinak měli čas na osobní věci, například po večeři během pracovního dne nebo během volného dopoledne o víkendu. Lidé prostě nemají trávit čas ničím jiným než prací, rodinnými záležitostmi a ideologickým obsahem posvěceným shora.

Při plošném zavádění jakékoliv politiky však nutně dojde k nečekaným problémům. Jedna uživatelka na čínské sociální síti Douban (příspěvek zde byl smazán, ale je archivován na China Digital Times) si stěžovala, že její matka, učitelka na malém městě, je nucena získat alespoň 40 bodů denně. Padesátiletá žena je sotva schopna ovládat chytrý telefon, natož efektivně sbírat body konzumací internetového obsahu. Uživatelka si navíc stěžovala, že aplikace je natolik náročná na interakci, že není možné během jejího používání dělat něco jiného, navíc odměňuje hlavně za délku užívání, čímž člověk přichází o volný čas. Čínská Státostrana tak znovu, jako za časů Maovy Rudé knížky, vstupuje i do každodenního života lidí a jejich myšlení.

O tom, že čínská populace není z aplikace až tak nadšená, svědčí její hodnocení na Apple Storu, které činilo pouhých 2,7 hvězdiček. Tedy než bylo hodnocení včetně komentářů zakázáno. Dalším důkazem je množství různých návodů na úspěšné sbírání bodů, na internetu se objevily i programy, které podobně jako boti provádějí úkoly, jenž by jinak člověk musel dělat sám.

To se čte samo!

Jedním z nich je fuck-xuexiqiangguo na vývojářském webu GitHub. V popisu tohoto programu stojí „software, který umožňuje dospělým (a v budoucnosti možná i dětem), studovat Siho automaticky“.

Fuck-xuexiqiangguo automaticky skroluje po stránce s obsahem, rozklikává a sleduje” jednotlivá videa, čte články, kouká na televizní seriály jako například Na Marxe se můžeš spolehnout (Ma-kche-s’ kche-pchu 马克思靠谱). A nikdy nedopustí, aby se obrazovka zamkla a oficiální aplikace poznala, že uživatel nedává pozor. Člověku tak stačí zapojit telefon do zásuvky a body mu přibývají automaticky.

Screenshot z aplikace fuck-xuexiqiangguo.

Na GitHubu se v komentářích rozjela zajímavá debata. Někteří uživatelé nabádali ostatní, aby nepodváděli a „skutečně se učili stranickým myšlenkám“. Mnozí jiní byli nadšení a děkovali autorovi, který uvádí, že pochází z Ústřední stranické školy (Čung-jang tang-siao 中央党校), hlavního institutu pro vzdělávání nových aparátčíků. Jiní připomínali, že by program mohl být nebezpečný pro samotný GitHub.



ČLR by totiž mohla internetovým uživatelům zakázat k tomuto portálu přístup. Na GitHub jsou projekty čínských vývojářů mezi nejoblíbenějšími a jsou na něm zároveň závislé miliony IT specialistů při každodenní práci. Great Firewall of China (Velká čínská internetová zeď) lze sice obejít pomocí VPN, ale kromě toho, že tyto nástroje začínají být v Číně kriminalizovány, by šlo o další zásadní komplikaci pro život čínského občana.

Digitální lenismus - diktatura moderní doby

„Rudou appku“ je nutné chápat v kontextu současných čínských snah o vytvoření digitální totality moderního typu, kterou německý filosof Sebastian Heilmann označil za digitální leninismus. Jde o budování totalitní diktatury podle leninistického vzoru státního uspořádání, v níž má Strana kontrolu nad vším v zemi. I díky moderním digitálním technologiím, jako jsou umělá inteligence nebo velká data. Tyto tendence nabývají na obrátkách právě za vlády generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, který o návratu k tvrdé kontrole maoistického rázu mluví jako o „návratu k původním ideálům“.

Nejviditelnější součástí tohoto „nového“ systému jsou například v Číně všudypřítomné kamery s rozpoznáváním obličejů. Ty by měly podle prezentací čínské policie být schopny kohokoli dostihnout za sedm minut. Další často zmiňovanou digitální politikou je projekt Sociálního kreditu (SCS), který je často přirovnáván k systému hodnocení jednotlivců, který se objevil v seriálu Black Mirror.

Ačkoliv má skutečnost od této fikce velmi daleko (více zde), přeci jen nejspíše půjde na přelomu roku 2020 a 2021, kdy má být SCS zaveden, o sociální inženýrství opřené o moderní digitální technologie. Muslimští obyvatelé Sin-ťiangu (čínské autonomní oblasti s muslimskou menšinou) jsou navíc nuceni používat aplikaci Čistá síť (Ťing-wang 净 网), která je v podstatě vládou podporovaným spywarem, který má zaručit, že místní nebudou konzumovat ideologicky závadný obsah.

Žádný z výše zmíněných projektů není dokonalý. Kamery v ulicích jsou podle různých zdrojů často falešné, nebo nejsou schopné rozpoznávat například obličeje Afričanů. Sociální kredit patrně bude z velké části stále spoléhat na lidský faktor, nikoliv umělou inteligenci. Aplikace jako Studuj Siho, posil zemi lze obejít. Podařilo se však vyvolat u většiny populace strach a donutit ji k autocenzuře. I ti, kteří ve vyprázdněné stranické ideály nevěří, budou studovat a sdílet obsah, budou šířit slovo Si Ťin-pchingovo, jen aby nebyli vyloučeni ze společnosti, nebo neskončila jejich kariéra.