Tipy a triky pro Windows 10: schránka dostala paměť

1. Jak na chytrou schránku

Schránka Windows, či chcete-li možnost kopírovat a manipulovat v systému snadno s texty, objekty, atd. je ve Windows od nepaměti, nyní však došlo k jednomu zásadnímu vylepšení. Její nová verze díky aktualizaci Windows 10 October 2018 Update umí nejen kopírovat a vkládat, ale vede si i historii. Co provedla, tak ukládá do chronologicky seřazené podoby a k položkám je možné se kdykoliv vracet. To může být výhodné pro případy, kdy je zapotřebí opakovaně využít, nebo se vrátit k neuloženým informacím, které přes ni prošly. Pokud jste až do teď využívali pro kopírování a vkládání klávesové zkratky Ctrl + C, respektive Ctrl + V, můžete tak činit i nadále. Avšak pokud budete chtít vyvolat historii, potom použijte klávesovou zkratku Win + V. Abyste funkci mohli začít využívat, je nutné ji nejprve aktivovat (z nepochopitelných důvodů tak není nastaveno rovnou). Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém a přepněte se vlevo na záložku Schránka. Zde v části Historie schránky nastavte na Zapnuto.

2. Jak data ze schránky synchronizovat

Schránky se týká i další vylepšení, kterým je možnost zkopírovaná data synchronizovat prostřednictvím cloudové služby Microsoftu, a tak k nim získat přístup z jakéhokoliv zařízení přihlášeného prostřednictvím Microsoft účtu. Tuto možnost lze aktivovat opět v nastavení schránky, kde se stačí přihlásit Microsoft účtem prostřednictvím odkazu. Následně je možné si ještě zvolit, zda chcete takto synchronizovat automaticky vše, co budete kopírovat, anebo jen to, co určíte. Ještě jednu vychytávku po vyvolání klávesové zkratky Windows + V můžete využít, a to špendlíkem připnout položku. Bohužel nefunguje tak, že by byla první v seznamu, ale nabízí možnost, jak tuto položku zachovat i v případě, že vymažete historii schránky. Schránka s historií má však jistá omezení, kterými je například to, že text může mít maximálně 100 kb, a HTML či obrázky velikost do 1 MB.

3. Jak Fluent pomohl Časové ose

Fluent design se i díky poslední aktualizaci systému dostal ještě více do uživatelského prostředí Windows. Nově tak třeba v Časové ose (vyvolá se tlačítkem vedle Startu) může za to, že rozmazává položky v pozadí. A když už jsme u časové osy, nezapomínejte na to, že virtuální plochy jsou dostupné právě z tohoto místa. Často dostáváme dotazy, kam je Microsoft přesunul. Takže, najdete je v levém horním rohu, kde je lze tlačítkem aktivovat a dále spravovat.

4. Jak používat emotikony

Panel Emoji s emotikony prošel také změnou. Na úvod však musíme říci, že o jeho přítomnosti ve Windows ví zatím poměrně málo uživatelů. Vyvolává se klávesovou zkratkou Windows + . (tečka) a své uplatnění si najde všude tam, kde je možné vkládat texty. Nově se v něm objevily další emotikony a také byly upraveny ty stávající.

5. Jak připojit a vzdáleně ovládat telefon

Po aktualizaci na Windows 10 October 2018 Update je možné lépe využívat také smartphone. Ten lze nyní propojit s PC a přímo z něj v mobilu procházet web, psát emaily, posílat SMS či používat aplikace ve smartphonu. Nejprve je však nutné telefon s počítačem spárovat. Toho dosáhnete prostřednictvím nabídky Start -> Nastavení -> Telefon. Níže klikněte na tlačítko plus a prostřednictvím účtu u Microsoftu ho máte možnost přidat.

6. Jak lépe využívat HEIF

V loňské první aktualizaci Windows získal podporu nového formátu HEIF. Ten slouží pro ukládání fotografií, umí to například iPhony, a jeho výhody spočívají v menší velikosti souborů, ale kvalita zůstává stejná. Formát navíc podporuje tvorbu sekvencí, obrazových kolekcí, živých fotografií, HDR snímků, apod. V tuto chvíli tento formát umí nativní aplikace Fotky (je nutné si stáhnout rozšíření), ale pouze k prohlížení, nikoliv k úpravě. Nyní došlo k vylepšení a možnosti ve formátu rotovat či editovat metadata, a to z Průzkumníka Windows. Podporu formátu HEIF je nutné pro použití nejprve stáhnout z Microsoft Store.