Omylem smazaný soubor musíte obnovit hned. Poradíme, jak na to

Abyste data bezpečně obnovili a zároveň nepřepsali ty další k případné obnově, musíte obnovované soubory vždy ukládat na jiný disk, než ze kterého je obnovujete. To znamená, že pokud obnovujete data z jednotky C: tak je uložte například na D:. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že při obnově více souborů si tím prvním přepíšete ty další a tím o ně nenávratně přijdete.