Aplikace vám pomůže s hubnutím, jiná vyčistí tablet i mobil

Free Music Box

Free Music Box vyhledává hudbu na YouTube.

Mohlo by se zdát, že aplikace Free Music Box dělá zbytečnou práci, když vlastně jen vyhledává hudební videoklipy na YouTube, ale není to tak docela pravdou. Free Music Box totiž zvládne mnoho věcí, které aplikace YouTube neumí. Především má žebříčky a výběry videoklipů podle vašich hudebních preferencí, hudební novinky a pak také umí přehrávat videoklipy v plovoucím okně na domovské obrazovce tabletu. Aplikace je zdarma, ale zobrazuje reklamu.

Dostupnost: Android.

Vova

Vova zprostředkovává nákupy od čínských obchodníků.

Nákupní aplikace Vova je obdobou známější služby Wish se stejným určením – jde o portál k nepřebernému množství nabídek čínských obchodníků. Stejně jako Wish přináší i Vova různé systémy bonusů, dárků a slevových kupónů a samozřejmě také obrovskou sbírku zboží všeho druhu. To je tříděno do mnoha kategorií, jeho doručení je často zdarma a nechybí ani hodnocení produktů ostatními zákazníky.

Dostupnost: Android, iPad.

Avast Cleanup

Avast Clean vyčistí tablet od zbytečností.

Firma Avast nevytváří jen kvalitní antivirové programy, ale má také vlastní aplikaci na vyčištění mobilních zařízení od zbytečných dat a optimalizaci jejich výkonu. Avast Cleanup zkontroluje úložiště vašeho tabletu a rychle vypíše, kolika dat je možné se zbavit. Jde třeba o data z vyrovnávací paměti, nepotřebné instalační soubory a další balast konzumující cenné místo v paměti. Dále je možné ukončit nepotřebné aplikace běžící na pozadí a získat tak vyšší výkon.

Dostupnost: Android.

Kalorické tabulky

Kalorické tabulky vám pomohou s hubnutím.

Populární česká aplikace s více než milionem instalací jen ve verzi pro Android obsahuje obrovskou databázi potravin s detailními informacemi o jejich složení a kalorické hodnotě. S pomocí aplikace pak můžete pečlivě sledovat kalorický příjem i výdej, což vám pomůže s hubnutím i plánováním jídelníčku při sportovním tréninku. Aplikace také průběžně sleduje vaši hmotnost a lze ji propojit s různými sportovními aplikacemi. Základní verze je zdarma, ale chybí jí řada funkcí a obsahuje reklamu.

Dostupnost: Android, iPad.

AMdroid

AMdroid je šikovný budík s mnoha funkcemi.

Aplikace AMdroid, jinak také Budík pro velké spáče, umožňuje nastavení libovolného množství budíků se specifickými vlastnostmi. Aby vás aplikace nebudila, když nemusíte vstávat, můžete si do ní stáhnout seznam státních svátků a budík se v tyto dny deaktivuje. Další funkce například ohlídají, abyste měli dostatek spánku a s ohledem na nastavený čas buzení vám připomenou, že máte jít do postele. Základní verze je zdarma, ale obsahuje reklamu.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.