Software zdarma: automatická aktualizace ovladačů i trezor na hesla

Nainstalovat systém nebo ho aktivovat a už se o nic nestarat. Ideální stav pro běžného uživatele. V praxi však ne zcela fungující. Počítač a jeho komponenty čas od času dostávají různé aktualizace a ty je vhodné instalovat. Kontrolu nad tímto procesem může převzít tento program. Postará se o to, aby všechny v systému přítomné ovladače byly vždy v aktuální verzi.

Driver Booster pracuje na principu automatických aktualizací ovladačů – téměř bez vašeho zapříčinění se stará o zjišťování, stahování a instalaci ovladačů. Aplikace patří ke špičce ve svém oboru. Díky ní lze používat hardware naplno, vylepšit celkovou stabilitu Windows a zrychlit PC.



Po spuštění analyzuje všechny v systému přítomné ovladače a porovná je s verzemi ve své databázi. Pokud najde novější verzi, automaticky ji nabídne ke stažení a následné instalaci. U každého z nich dokáže zobrazit podrobnosti, mezi kterými nechybí například verze ovladače. Takto lze aktualizovat všechny ovladače najednou bez asistence uživatele – v případě potřeby je lze aktualizovat i po jednom a manuálně. Ještě před tím vytvoří bod obnovy, pro případ, že by se bylo nutné vrátit k poslední konfiguraci Windows.



Chválíme funkci, pomocí které je možné nastavit, že vybrané ovladače nechcete aktualizovat – třeba z důvodu, že chcete používat právě tuto verzi. Existuje i placená verze nabízející další funkce jako třeba zálohu a obnovu stávajících ovladačů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podrobnosti o ovladačích

+ aktualizace stahuje a instaluje automaticky

+ lze nastavit, které ovladače mají být ignorovány

- nutí k instalaci další software

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

I na cestách – například v USB flash disku – se může hodit program pro detekci malware. A právě tím se může stát Emsisoft Emergency Kit.

Tento detektor malware obsahuje dual-skenovací engine. Díky tomu, že jde o přenosnou verzi určenou pro nouzovou detekci a odstranění nákazy, neposkytuje ochranu v reálném čase. Kromě malware skeneru kit obsahuje BlitzBlank, nástroj, který umožňuje provádět automatické jednorázové akce při příštím spuštění počítače. To zahrnuje možnosti odstranění nebo přesunutí souborů, složek, položek registru a provádění vlastních příkazů. V programu se nachází také funkce Emsisoft Commandline Scanner vhodná pro pokročilé uživatele.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO (rozbalení)

+ detekuje a odstraňuje malware

+ lze mít stále při ruce

- neposkytuje ochranu v reálném režimu

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (325 MB).

Uživatelským vzhledem jednoduchý, ale funkcemi silný program pro uchování a správu různých hesel, ale i dalších informací.

Password Safe je bezpečný správce hesel, který chrání vaše citlivé údaje pomocí šifrovacího algoritmu TwoFish. Umožňuje ukládat všechna hesla do jedné nebo více šifrovaných databází a přistupovat k nim pomocí hlavního hesla. Kromě toho nabízí celou řadu funkcí, včetně vypršení platnosti hesla, uživatelských poznámek, integrovaného zálohování, přizpůsobitelných zásad hesel, sledování historie hesel, zabezpečení schránky, import / export atd. Stačí jednoduše poklikat na účet, abyste zkopírovali uživatelské jméno nebo heslo do schránky, případně můžete použít funkci automatického přihlášení pro rychlé zadání uživatelského jména a hesla bez nutnosti cokoliv ručně zdlouhavě a zbytečně zadávat – pouze se přetáhne informace do formuláře k vyplnění.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ schránka pro uchování různých informací

+ možnost využít funkce pro vypršení hesla

- automatické vyplňování údajů až po přetažení ikony

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13 MB).

Kromě každodenně používaných formátů jako PDF, DOCX, TXT, JPG, PNG atd. existuje na světě celá řada takových, které nejsou tak známé. Pak se může snadno stát, že při potřebě je otevřít si nevzpomeneme, který program použít. To řeší OpenWith.



Tento samotný software by byl k ničemu, ale díky databázi na internetu se z něj stává silný nástroj. Na serveru se totiž nachází záznamy o celé řadě koncovek souborů. Narazíte-li na soubor, který nemůžete otevřít, pak na něj kliknete pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberete možnost OpenWith.org – How do I Open This? Zobrazí se okno, ve kterém zjistíte, kterým programem ho lze otevřít. Je-li přítomen v systému, lze ho rovnou spustit. V opačném případě nabídne odkaz k jeho stažení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ v kontextovém menu vždy po ruce

+ nabídne v čem rovnou otevřít či jaký program stáhnout

- pouze pro 32bitovou verzi Windows

75 %