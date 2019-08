Software zdarma: sada nástrojů pro údržbu Windows

HDCleaner je jeden z nejlepších čističů nepotřebných dočasných zbytků dat používající pro svůj chod operační systému Windows a v něm instalované programy, který je dostupný zadarmo.

Pokud chcete softwarově vyčistit počítač a přitom se nebát o jeho funkčnost, pak je tento produkt ten pravý. Do ruky s ním dostáváte sadu nástrojů, z nichž se každý specializuje na určitou oblast „očisty“. Provádějí různé operace údržby systému, které zajišťují optimální výkon systému a chrání vaše soukromí. Program zahrnuje čištění zbytečných nevyžádaných souborů, odstraňuje historii procházení internetu a počítačové stopy či stopy uživatelů, čistí systémový registr Windows, provádí skartaci souborů a má i další funkce.

Kromě toho nabízí i několik nástrojů pro údržbu, které umožní najít v počítači duplicitní soubory, optimalizovat služby systému Windows, opravit chyby disku, zálohovat a obnovit registr, najít a odstranit staré soubory DLL. Mezi další funkce patří podrobné systémové informace, auto-run management, periodická optimalizace paměti, možnosti monitorování systému a prohlížeče, průzkumník velikosti složek, šifrování souborů a další funkce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ nástroje jsou rozděleny do oblastí

+ podává řadu systémových informací

- nezjištěno

85 %

Už druhá verze programu, která každý den na vaši pracovní plochu může přinést novou tapetu. Prostřednictvím originálních fotografií z celého světa si tak lze rozzářit plochu a třeba se inspirovat, kam se příště vydat na dovolenou či za výletem.

BingSnap automaticky mění tapety, které čerpá z vyhledávače Bing a můžete je znát ze zamykací obrazovky Windows. Zobrazované fotografie pocházejí z celého světa. Vy však máte možnost nechat si aktivovat jen tapety z některých oblastí (podle zemí). Přítomnost programu je signalizována ikonou v informační části lišty. Její vzhled si lze změnit. V nastavení dále najdete možnost nechat si všechny stažené tapety ukládat do složky, kdybyste je například chtěli využít k dalším účelům.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nastavení regionu fotografií

+ nechybí dodatečné informace o snímcích

- uvítali bychom nastavení témat pro fotografie

80 %

Supremo v Česku není tolik rozšířený jako TeamViewer, avšak i tento program má v případě dálkové správy co nabídnout.

Umožňuje připojit se přes internet k libovolnému počítači, nebo naopak „vpustit“ někoho do toho vašeho. Chcete-li se připojit ke vzdálenému počítači, stačí zadat identifikační kód počítače a heslo – oboje samozřejmě musíte předem znát (od druhé strany). Supremo rovněž podporuje přenos souborů, textový chat a umožňuje evidovat počítače, které spravujete pro svoji rodinu či známé, a ke kterým často přistupujete.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ možnost evidovat PC k připojení

+ může běžet jako služba

- nezjištěno

85 %

Klávesová zkratka Alt+Tab slouží pro vyvolání integrované funkce pro přepínání mezi okny. Jestliže někomu nevyhovuje a chtěl by zkusit jinou, může si ji vyměnit za následující.

Alt-Tab Terminátor je nástroj pro správu úloh, který nahrazuje výchozí dialog Windows Alt-Tab dialogem, ve kterém je zobrazen seznam všech spuštěných úloh, spolu s jejich názvy a snímky náhledů. Mezi nimi lze procházet pomocí kláves (Tab, šipkami, klávesou Domů, Konec atd.) a samozřejmě pro ovládání je možné využít i myš.

Kliknout lze na úlohu, kterou chcete přenést do popředí nebo vybrat okno, zavřít, maximalizovat, minimalizovat, ukončit program nebo spustit jinou instanci úlohy. Velikost terminátoru Alt-Tab lze přizpůsobit do celého okna, nebo do kompaktní velikosti.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ nadstandardní funkce proti klasickému Alt + Tab

+ lze měnit velikost a ovládat klávesami

- nezjištěno

85 %