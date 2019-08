Tipy a triky pro Windows 10: aktivujte si skrytý Windows Media Player

1. Jak aktivovat WMP

WMP, tedy Windows Media Player je audio a videopřehrávač od společnosti Microsoft, který byl dlouhá léta spojen se systémem Windows. Na jeho podobě se toho už moc neodehrává, navíc přišla jiná alternativa. To však neznamená, že ho ve Window nenajdete. Je v něm přítomen jako volitelná součást. A my se podíváme na to, jak ji aktivovat. Klikněte na Start -> Nastavení -> Aplikace a na pravé straně klikněte na volbu Spravovat volitelné funkce. V dalším okně dole klikněte na volbu Windows Media Player. Na tomto místě ho tak můžete nejen aktivovat, ale později případně i deaktivovat. Po aktivaci se objeví ve Start menu.

2. Jak spustit i starší aplikace

Jestliže používáte či potřebujete spustit nějakou aplikaci napsanou pro starší verzi Windows (až do verze 95), pak je i ve Windows 10 k dispozici tzv. kompatibilní mód. Klikněte na soubor (s koncovkou EXE), kterým program spouštíte, pravým tlačítkem myši. Z kontextového menu vyberte Vlastnosti a přepněte se na kartu Kompatibilita. V části Režim kompatibility zatrhněte box Tento program spustit v režimu kompatibility pro a z roletkového menu vyberte verzi operačního systému a klikněte na tlačítko OK.

3. Jak zvětšit písmo a další položky na ploše

Máte-li problémy se čtením textu v nastaveném rozlišení, můžete si ho jednoduše zvětšit. Stačí, když v Nastavení vyberete volbu Usnadnění přístupu. Na pravé straně máte možnost zvětšit pouze text, anebo všechny objekty, a to až o 75 %.

4. Jak na defragmentaci kontextovým menu

Touto úpravou systémového registru Windows docílíte toho, že po kliknutí pravým tlačítkem myši na jednotku pevného disku budete mít možnost ji defragmentovat. Otevřete si editor registru (použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte regedit) a vyhledejte klíč HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell. Vytvořte nový klíč a pojmenujte ho jako runas. Na pravé straně poklikejte na řetězovou hodnotu Výchozí a zadejte Defragmentovat. Nyní vytvořte klíč command a na pravé straně poklikejte na řetězovou hodnotu a zadejte defrag %1 -v. Změny se projeví ihned bez restartu Windows.

5. Jak resetovat číslování screenshotů

Přestože Microsoft inovoval pořizování screenshotů a zavedl dokonce i speciální aplikace, hodně uživatelů stále používá funkci dostupnou prostřednictvím klávesové zkratky Windows + Print Screen. Ta pokaždé uloží obrázek obrazovky do souboru a s pořadovým číslem. Jestliže však obrázky ze složky odstraníte, nezačnou se číslovat od začátku, ale bude se pokračovat v původní číselné řadě. Zde je řešení, jak toto číslování resetovat. Otevřete si Editor registru a přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Na pravé straně poklikejte na záznam ScreenshotIndex a zadejte 0 či číslo, od kterého chcete, aby program pokračoval v počítání.

6. Jak povolit mapování \

ázev_PC\C

Ve Windows je standardně vypnuté mapování celé jednotky C z jiného PC. Chcete-li to změnit potom v editoru registru najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. Vytvořte novou 32bitovou hodnotu DWORD a pojmenujte ji jako LocalAccountTokenFilterPolicy. Poklikejte na ni a přidělte jí hodnotu 1. To je vše. Ujistěte se však, že máte v nastavení Windows povolené sdílení souborů v síti a povolený přístup na firewallu.