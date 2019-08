Software zdarma: Jak zjistit, proč se Windows chovají divně

Times New Roman a Calibri patří mezi jedny z nejpoužívanějších počítačových písem. Takzvaných fontů však existuje velké množství, a tak je z čeho vybírat. Pokud byste však chtěli být originální a používat takové, které nikdo nemá, potom si ho můžete sami vytvořit.

Toto je práce pro program BirdFont, což je editor písma. Nejenže umí upravovat již existující fonty, ale vytvoří vám na míru i vaše vlastní. Aplikace umožňuje tvořit vektorovou grafiku a exportovat písma ve formátech TTF, EOT a SVG. Ačkoliv uživatelské rozhraní vypadá poněkud zmatečně, není těžké v něm začít navrhovat a upravovat.



Písmo v něm lze vytvořit pomocí různých nástrojů pro kreslení, které vám umožní navrhnout vektory pro každé písmeno zvlášť. Základní písma s ním lze tvořit s plnými barvami, a to včetně možnosti zakomponovat obrázek. Případně, jak jsme již prozradili, můžete písmena importovat a dále je upravovat – tak není nutné vytvářet novou sadu písma, ale stačí načíst nějaké, které se vám líbí, a v editoru si ho upravit podle svých představ.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ tvorba nových písem v editoru

+ možnost upravovat stávající

- uživatelsky méně přívětivý

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (42,5 MB).

Chová-li se operační systém Windows podezřele (dlouho přemýšlí, odezva je pomalá, objevují se chybová hlášení apod.), může to být známka jeho napadení nežádoucím programovým kódem typu spyware, adware apod. Zda je to pravda, pomůže zjistit Runscanner.

Aplikace prohlédne Windows a přehledně zobrazí všechny běžící procesy, programy startující se systémem, přítomné ovladače, služby a potenciální škodlivé kódy. U záznamů získáte podrobnosti po kliknutí, kdy se k nim načtou údaje z webové databáze. Lehce takto můžete proklepnout jeden proces za druhým a zkontrolovat, zda neběží nějaký nežádoucí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ propojení s obrovskou databází online

+ podá obrovské množství informací o procesech

- spíše pro zkušené uživatele

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).

Tento program je ve své podstatě skener bezdrátových wi-fi sítí v okolí. Lze s ním odhalit viditelné sítě a zjistit o nich řadu parametrů, dále je spravovat a auditovat.

Pro skenování používá váš bezdrátový adaptér a zobrazuje seznam všech přístupových bodů sítě, které jsou v dosahu, spolu s jejich sílou signálu, typem šifrování a dalšími podrobnostmi. Navíc obsahuje funkce skenování zabezpečení, která vám umožní otestovat přístupový bod z hlediska zranitelnosti heslem skenováním z vestavěné databáze běžně používaných hesel. Na základě nasbíraných informací potom lze určit, který z přístupových bodů je nejvýhodnější z pohledu různých kritérií, včetně zabezpečení nebo síly signálu.



Můžete i rozšířit databázi a také si vytvořit svoji vlastní. Mezi další funkce patří možnost zobrazit vaši aktuální polohu v mapách Google, podrobné informace o bezdrátovém systému, nastavení hostované sítě a další informace.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ zobrazí podrobnosti o síti

+ manažer přístupových hesel

- nezobrazuje skryté sítě

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

EaseUs Disk Copy, XXCLONE, DriveImage XML či placený Acronis True Image. Tak to jsou jen některé programy pro zálohování dat na výměnných úložištích či kompletního operačního systému. A co třeba zkusit Macrium Reflect Free Edition?



Nabízí vytvoření kompletní zálohy disku, včetně operačního systému, instalovaných programů a všech nastavení. Použití diskových obrazů namísto zálohování vybraných souborů umožní jednoduše obnovit systém do stavu před jeho selháním nebo kolapsem hardwaru. Image lze ukládat do místní složky, na externí disk, síťový disk nebo vypálit na Linux nebo BartPE záchranné CD/DVD. Mezi další funkce patří připojení image s možností procházet data, volitelná komprese a vestavěný plánovač pro automatické zálohování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost vytvořit samospustitelné médium

+ možnost zálohu připojit a procházet ji

+ plánovač

- nelze použít pouze pro zálohu uživatelem vybraných dat

80 %