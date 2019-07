Tipy a triky pro Windows 10: jak zrušit automatické spouštění Skype

1. Jak vyřadit automatický start Skype

Microsoft si s podzimní aktualizací Windows, a také s převedením všech uživatelů výhradně na poslední verzi Skype, asi řekl, že všichni budou od nynějška chtít být ve spojení. A proto při startu počítače, respektive systému Windows 10 automaticky spouští na pozadí také aplikaci Skype. Chcete však, aby se tak dělo automaticky? Abyste měli možnost komunikovat s celým světem hned po otevření víka notebooku? Aby všichni věděli, že jste online? Pokud ne, tak jste možná již spouštění chtěli zakázat přímo ve Skype. Ale ouha, zde se tato možnost již nenachází. Dokonce nepochodíte ani ve Správci úloh v záložce Po spuštění. Musíte zcela jinam. Klíč k zabránění automatického startu najdete v Nastavení Windows. Klikněte na Start -> Nastavení -> Soukromí kde na levé straně klikněte na záložku Aplikace na pozadí. Na pravé straně figurují aplikace, které se spouštějí automaticky. V seznamu najdete Skype a nastavte ho na Vypnuto.

2. Jak ukončit Skype

Jedna věc je postarat se o automatické spouštění Skype, a druhá ho umět ukončit. Ani toto Microsoft uživatelům neumožňuje standardní cestou. Uzavřením programu zůstává stále aktivní a připraven přijímat zprávy v informační části hlavního panelu (vedle hodin, kde je signalizován modrou ikonou S). Jediné, co tak pomůže, je ukončit jeho procesy. Ano, čtete správně, aby ho nebylo možno jen tak ukončit, je rozdělen do více procesů. Otevřete Správce úloh (klikněte na prázdné místo na hlavním panelu pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Správce úloh). Přepněte se na kartu Podrobnosti. Zde najděte procesy Skype, SkypeBackgroundHost a SkypeBridge. Postupně na každý z nich klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Ukončit úlohu. Jakmile provedete i u posledního, je Skype uzavřen (mimochodem povšimněte si, že tato aplikace si nárokuje značnou část RAM paměti). Spustit lze opět ze Start nabídky.

3. Jak Skype odinstalovat

A pokud si nepřejete, aby se tento program v počítači nejen pouštěl/používal, potom ho můžete zcela odebrat. Naštěstí ho Microsoft ještě natvrdo neintegroval do systému, ale je zde dostupný prostřednictvím dlaždicové aplikace. Takže, pokud ho nechcete používat, máte například lepší alternativu, potom ho můžete bez problému odinstalovat. A to buď prostřednictvím funkce Přidat nebo odebrat programy, nebo pokud zadáte Skype do Start menu, tak na ikonu aplikace stačí kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu Odinstalovat.

4. Jak nastavit funkci Přehrát automaticky

Vložíte-li do optické mechaniky médium, či připojíte nějaké externí (jakékoliv paměťové zařízení – přenosný disk, digitální fotoaparát apod.), objeví se okno pro jeho otevření. V něm vám Windows doporučí, co můžete s daty uloženými na médiu udělat (importovat, zobrazit, přehrát apod.). Chcete-li nadefinovat chování pro jednotlivá média zvlášť, pak postupujte následovně. Klikněte na Start a zadejte – nastavení automatické přehrávání – vyberte volbu. Otevře se okno, kde máte možnost zvolit výchozí program, ve kterém se budou data otevírat. Všimněte si, že pokud jste již použili jiné vyměnitelné médium, tak zde bude figurovat v seznamu (např. fotoaparát, telefon apod.). Pro každé zařízení máte možnost nastavit odlišně, co se bude dít po jeho připojení.

5. Jak zjistit, zda web funguje

Pokud si chcete ověřit, jestli je určitý web v provozu, nejrychlejší způsob je použít příkaz ping. Nejprve použijte klávesovou zkratku Windows + R, zadejte cmd a příkaz odešlete. Zobrazí se příkazový řádek a do něj zadejte slovo ping a jméno serveru. Fungují stránky Technetu? Napíšete ping technet.idnes.cz. Při psaní adresy nemusíte zadávat ani www, zato doména prvního stupně (v našem případě .cz) je velmi důležitá. Je-li server dostupný, vrátí se vám všechny pakety s délkou odezvy, a navíc zjistíte IP adresu serveru, na kterém web běží.

6. Jak najít systémem komprimované soubory

Windows pro lepší hospodaření s místem, respektive aby jeho soubory nezabíraly tolik místa, používá vestavěnou funkci, která se stará o automatické komprimování vybraných souborů. Tak snižuje jejich velikost, což vede k menšímu zaplnění datového úložiště. Vy o této funkci nemusíte mít ani ponětí. Pro každou složku ji lze však zvlášť upravit v nastavení. Chcete-li zjistit, které soubory jsou systémem automaticky komprimované, poslouží vám k tomu příkaz compact /s, který zajdete do příkazového řádku (Windows + R a zadejte cmd). Půjde však o obrovský seznam, proto si ho můžete nechat vypsat do souboru compact /s > komprimovane.txt.