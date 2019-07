Software zdarma: pusťte si Windows 95 nebo si dobře zálohujte data

Nejen dříve narození, ale i ti mladší mají i dnes jedinečnou možnost vyzkoušet přelomový operační systém Microsoftu. Windows 95 byl v řadě věcech revoluční. Provázela ho velká reklamní kampaň, ale především díky nové grafice si získal hodně uživatelů.

Přestože byl uveden v roce 1995, i dnes se s ním lze setkat. K dispozici je stále jako operační systém, anebo si ho lze díky programu Windows95 spustit jako aplikaci pod stávající verzí Windows v počítači. Existuje totiž ve speciální verzi, kterou lze spustit jako virtuální. Tak máte možnost zažít původní operační systém Windows 95 bez nutnosti ho instalovat. Dokonce není nutné instalovat ani virtuální stroj a následně provádět klasickou instalaci Windows. Stačí stáhnout, rozbalit a spustit Windows95.exe a vše bude fungovat, jak má. Windows95 je vlastně svým způsobem aplikace pro moderní pracovní plochy Windows. Tento software je určen pro všechny, kteří chtějí zažít starý operační systém Windows 95 nebo chtějí spustit některé ze svých starých her či aplikací.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vše v jednom souboru

+ vypadá jako klasický Windows 95

- pomalejší běh

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (288 MB).

Na obrazovce se objeví nějaké hlášení (ať už z programu či systému, které přináší informaci různého charakteru – varující nebo informační), a vy byste si ho chtěli zachovat pro pozdější použití či analýzu. Lze sice pořídit snímek obrazovky, ale pokud byste přece jen chtěli text, a ten potom někomu poslat, přitom z hlášení ho nelze zkopírovat, máme pro vás radu.

Tento program slouží k extrakci textů z oken – tedy zkopírování těch textů, které normálně nejdou myší označit. Po spuštění aplikace, kliknutí a podržení tlačítka myši na levou ikonu získání textu může začít. Umístíte kurzor na požadované místo a v okně se objeví text. Snadno si tak můžete převést například stromovou strukturu složek v datovém úložišti.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ aktivace umístěním kurzoru myši

+ využívá schránku Windows

- chybí možnost uložit rovnou do textového souboru

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (31 KB).

Sháníte-li nástroj pro zálohování dat, můžete sáhnout po placených, bezplatných, jednorázových či komplexních. Mezi ty s nejlepší výbavou patří i tento, který si řada uživatelů pochvaluje díky jednoduchosti, řadě metod zálohování a možnostem nastavení.

AOMEI Backupper Standard je hodně podobný nástroji Acronis True Image, ale na rozdíl od něj je k dispozici zdarma (má i pokročilé funkce, ale ty jsou k dispozici v placené verzi) a podle některých uživatelů ho v ledasčem překonává. Kromě klasického zálohování a obnovy dat nabízí zálohování celých disků jednotek, systému a klonování. Součástí jsou jednoduché a složité scénáře, podle potřeb každého uživatele – vybrat co a kam se má zálohovat, zda půjde o přírůstkové zálohy, nebo rozdílové. Samozřejmost je komprimace, zabezpečení šifrováním, přeskakování prázdných souborů či časový plán záloh. Dále obsahuje několik softwarových nástrojů jako je například ověření integrity sady, možnost procházet soubor se zálohou či tvorbu startovacího média.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ široká nabídka funkcí

+ řada nastavení

+ tvorba bootovatelného média

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (110 MB).

Která aplikace ve vašem počítači nejvíce přenáší data? Je to ta pro streamovaní rádia, internetový prohlížeč, e-mailový klient, antivirový program či něco jiného? GlassWire najde a zobrazí informace o aplikacích a také službách ve Windows, co požírají, respektive přenášejí data z počítače a do počítače v reálném čase.

Díky tomu může na podivné aktivity upozornit ještě dříve, než tak učiní třeba někdo jiný. Snadno tak lze objevit malware, či to, zda se na PC někdo nepřipojil a nezneužívá ho. Pokud se objeví nějaká nová aktivita či výrazně neobvyklá, program o tom dá vědět. Přizpůsobit lze předávání upozornění a hlídané jsou i změny v nastavení hosts, DNS, proxy atd. Glasswire navíc umožňuje díky firewallu blokovat i určité aplikace, a to jednoduše kliknutím na ikonu v seznamu aktivních připojení. Mezi další funkce patří statistiky dlouhodobého používání (využití šířky pásma aplikace, hostitele, provoz aplikací a služeb), vzdálený přístup k síti (lze ho tak nainstalovat na server a kontrolovat veškerý provoz) a přizpůsobitelná bezpečnostní pravidla.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ vizuálně dobře zpracované grafy

+ hlídá řadu parametrů, které by neměly být měněny

+ funguje jako firewall

- nezjištěno

85 %