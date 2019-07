Software zdarma: perfektní odinstalace programů

Lepší odinstalace. Motto, kterým se řídí jeden z nejlepších odinstalačních programů svého druhu. Pokud chcete mít operační systém Windows co nejdéle svěží, a přitom kdykoliv instalovat aplikace a zase je odebírat, a to bez obav, zda to nebude mít nějaký vliv na jeho chod, je dobré činit tak v prostředí sandboxu, anebo mít například Revo Uninstaller Freeware.

Není pouze specialistou na odinstalaci již nepotřebného softwaru, jak by se podle jeho názvu mohlo zdát, ale poradí si i s jeho lepší instalací. Zaměřuje se tak na kompletní odinstalaci vybraných programů včetně všech součástí a záznamů v systému nebo souborů v diskovém úložišti.



Program nabízí i automatickou funkci zálohování při instalaci dalšího vybavení – v případě problému se systémem lze tak vrátit stav zpět. Pátrací mód se potom postará o detekování všech součástí programu k odinstalování, jeho zastavení či vymazání. Dále umí například měnit nastavení aplikací spouštěných společně se systémem, postará se i o odstranění dočasných souborů, vyčištění zápisů v registru atd. Freewarová verze je proti placené starší a bez pokročilých funkcí, ale i tak má co nabídnout.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ opravdová odinstalace programů

+ pátrací režim

- freeware verze je starší

80 %

Další program pro téměř dokonalé odstranění instalovaných programů ve Windows. Oproti tomu předchozímu má jiné, možná pro někoho lepší uživatelské prostředí. Ve freewarové verzi neobsahuje pátrací mód a nenabízí další pokročilé funkce.

Po spuštění zobrazí počet v systému instalovaných programů a kolik v něm zabírají místa. U záznamu je k dispozici možnost rovnou ho ze systému odinstalovat, změnit jeho konfiguraci a v případě problémů násilně odebrat, případně ze seznamu smazat (nedojde však k jeho odinstalaci). Můžete také jednoduše najít, kde se nachází položka programu v registru, kde je jeho instalační složka či přejít na internetovou stránku programu. Záznamy si lze exportovat do HTML souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ několik způsobů odebrání programu

+ skládá se z jednoho souboru

- freeware verze neobsahuje pátrací režim

80 %

Radiový přehrávač a rekordér v jednom. Neboli multiplatformní program, který nabízí k poslechu stovky různých radiových stanic vysílaných výhradně na internetu.

Radiola je k dispozici nejen pro Windows, MAC OS X a Linux, ale také pro Android. Můžete ho tak mít neustále sebou a nahrávat vysílaný obsah kdykoliv a kdekoliv. Stanice jsou seskupeny podle žánru a k dispozici je vyhledávání stanic pomocí klíčových slov pro lepší nalezení té požadované. Lze si je podle libosti přejmenovat, upravit URL pro streamovaní nebo přidat své vlastní stanice do seznamu – vložením URL – a takto si přidat třeba české či jakékoliv další. Možnost nahrát spuštěnou stanici zajistíte kliknutím na tlačítko Rec. Každá skladba se přitom ukládá do samostatného MP3 souboru do složky Hudba.

Informace o programu Operační systém: Android, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ žánrové třídění stanic

+ možnost přidat vlastní stanice

+ filtry

- nelze nastavit parametry pro nahrávání

- neobsahuje české stanice

75 %

Mít neustálý přehled o teplotě jádra, respektive o všech jádrech procesoru, umožní tento program. Snadno tak prozradí, zda se CPU příliš nehřeje a nedochází mu dech.

Po rozbalení archívu s programem a spuštění se v informační liště hlavního panelu objeví číselně vyjádřená hodnota teploty jádra (jader) CPU ve stupních Celsia. Pro lepší orientaci informace zobrazuje v různých barvách. Po překonání vysoké teploty a kritické hranice se písmo změní na oranžové a poté na červené. Tyto hranice bohužel nelze ručně nastavit. Barvy je možné měnit. Informace o teplotách lze ukládat do záznamu. V programu najdete i informaci o historicky nejnižší a nejvyšší dosažené teplotě za celou dobu běhu programu, vytížení jádra a detaily o použitém CPU. Aplikaci lze nechat startovat s Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podpora více jader CPU

+ lze měnit barvy pro upozornění při dosažení určité hranice

+ ukládání informací o teplotách

- nelze nastavit meze hodnot teplot

80 %