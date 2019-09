Miliony uživatelů řeší problémy s Windows 10. Někomu i zrudla obrazovka

Špatně fungující USB, výpadky síťových adaptérů, problémy s audiem, nefunkční vyhledávání či změny barev snímků, to je výčet těch nejvýraznějších problémů, které v poslední době sužují některé uživatele Windows 10. Závažná je skutečnost, že tyto problémy se netýkají několikamilionové testovací komunity uživatelů v rámci programu Insider, ale zažívají je uživatelé standardní instalace Windows 10.

Podobné chyby se vážou většinou na určitou konfiguraci hardwaru, ale v některých případech se projevují u značného množství uživatelů, což by právě testování v programu Insider mělo odhalit. Proč se tak nestalo, není jisté. Buď to byla smůla, že se chyby neprojevily, nebo prostě některé aktualizace připravoval Microsoft tak rychle, že je nestihl řádně otestovat.

To může být i případ záplaty pod katalogovým číslem KB4515384, kterou firma vydala 10. září. Jejím cílem bylo mimo jiné vyřešit problémy, jež vyvolala jedna z předchozích záplat KB4512941. Největší z nich spočíval v tom, že některé procesy začaly neobvykle vytěžovat procesor.

Chyba opravy

Oprava opravy měla vše vyřešit, a vedle toho slibovala například zlepšení zabezpečení prohlížečů Internet Explorer, Microsoft Edge a také síťových systémů a vstupních zařízení, jako je myš, klávesnice nebo stylus.

Původní problémy sice zmizely, avšak záhy po vydání zmíněné aktualizace KB4515384 se objevily stížnosti (například zde nebo zde) na jiné problémy, které tato aktualizace vyvolala. Řada z nich nezůstala neoslyšena, a Microsoft tak vydal na stránce se známými problémy i šest nových přírůstků, které nyní hodlá řešit.

A měl by to udělat rychle, protože běžné postupy, které při podobných problémech uživatelé zkouší, nefungují. Patří sem například přeinstalovaní ovladačů nefunkčního síťového adaptéru či wifi karty nebo audiočipu. Pro uživatele však může být problematické, že kvůli nefunkčním síťovým adaptérům budou muset případnou opravu stáhnout na jiném zařízení a pak ji přenést na postižený počítač ručně. Nově Microsoft nabízí dočasné řešení. Pokud uživatel zařízení v nastavení zakáže a následně povolí, bude fungovat do dalšího restartu počítače.

Jiné chyby řeší firma ve spolupráci s partnery. Jde například o oranžový nádech při pořizování snímků obrazovky u některých produktů Lenovo. Microsoft tak odkazuje na stránky výrobce, který nabízí řešení.

Větší záhadou je ale rudá obrazovka, kterou ukázal na Twitteru jeden z uživatelů s odkazem na to, že problém nastal po instalaci aktualizací.

Na podobnou chybu již dříve narazil jiný uživatel, ten ji však vyvolat po pořízení screenshotu. Je tedy možné, že to mohl být podobný problém, jako v případě Lenova.

Horkou jehlou?

Microsoft na výše odkazované stránce se seznamem chyb tvrdí, že se některé chyby týkají jen omezeného množství uživatelů, ale podle serveru Forbes to mohou být až miliony uživatelů ze stamilionové báze uživatelů Windows 10.

Microsoft podobnými problémy svým způsobem nutí uživatele odkládat aktualizace na co nejpozději, aby si počkali, zda se někde neobjeví chyba, která by je mohla postihnout. To však může vést paradoxně k tomu, že svůj systém uživatel ohrozí ještě více, protože přes případnou neopravenou bezpečnostní chybu mu může do počítače proniknout útočník.

Firma navíc nyní připravuje velkou podzimní aktualizaci, kde by se měly objevit i nové funkce. Můžeme tak spekulovat, zda tyto chyby nepramení i z toho, že tým, který se o aktualizace Windows stará, nepracuje na příliš mnoha úkolech a nestihne tak „vychytat“ mouchy. Ale to nemusí uživatele zajímat. Ten jen potřebuje funkční a bezpečný systém, který ho neomezuje svými chybami.