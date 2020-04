Aktualizace Windows může schovat data či snížit výkon. Moc s tím neuděláte

⚙️ NB! April 14, 2020 #CumulativeUpdate #KB4549951 for Windows 10 Version 1903|1909 / Server #ACore Version 1903|1909 #SAC is causing #BSOD, Bluetooth and WiFi issues, random system crashes https://t.co/DnYiwrCSnX ✔️"errors 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701, 0x800f0831 etc." https://t.co/OQyTxc8MCc