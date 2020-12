Windows 10 se v roce 2021 změní. Microsoft najede na nový systém novinek

Distribuce nejnovější aktualizace pro Windows 10 s označením 20H2 teprve nedávno začala. Tato nová verze operačního systému přichází jako drobná aktualizace oprav, má pouhých 100 megabajtů a zaměřena je především na opravu chyb a různá odladění. I když samozřejmě přináší některé drobné změny v rozhraní a některá další překvapení, přece jen nejde o nic zásadního.

Tuto novou verzi si dosud podle statistik nainstalovalo jen velmi málo uživatelů, ale již nyní na veřejnost pronikají první informace o dalších vylepšeních Windows 10 prostřednictvím budoucích aktualizací 21H1 a 21H2, které dorazí příští rok. Podle všeho bychom se měli těšit na velké věci.

Velké změny na podzim

Příští rok to bude šest let od zahájení prodeje Windows 10 a měl by to také být zajímavý rok pro uživatele Windows.

Již letos firma položila základy pro další vylepšení aktuální desktopové verze operačního systému. Microsoft zároveň oznámil „reinvestici“ do Windows 10 na jejímž konci by měl být největší refresh Windows 10 za poslední léta.

Detailní plány zatím nejsou známy, avšak v neoficiálních zdrojích se hovoří o tom, že redmondský gigant spustí na podzim roku 2021 velkou aktualizaci Windows 10, která přinese zcela nové funkce a aktualizované uživatelské rozhraní, které bude modernější a konzistentnější.

Windows 10 21H1 a 21H2

Společnost Microsoft hodlá stále dodávat dvě aktualizace funkcí systému Windows 10 během jednoho roku. Trochu však upraví uvádění novinek. Na rozdíl od předchozích let bude význam otočen. Jestliže totiž jaro obvykle přineslo do systému spoustu nových funkcí a podzim se nesl hlavně v duchu odstraňování chyb a různých oprav, pak v roce 2021 to bude naopak. Takže jarní aktualizace (k dispozici by měla být mezi dubnem až květnem) 21H1 bude menší, ve stylu servisního balíčku, naopak podzimní 21H2 přinese více novinek.



Ale i na jaře se nějaké novinky objeví. Zejména ty, které jsme dosud viděli v insiderském programu Windows a které nebyly implementovány do říjnové aktualizace 20H2. Mohlo by tak jít například o integraci konfigurace DNS a správy disku do aplikace Nastavení, nové ikony, možnost prohlížet linuxové soubory v Průzkumníku Windows, vylepšení nastavení pro více GPU, zobrazení architektury procesoru ve Správci úloh, vylepšení zvukového nastavení či nové okno, které vám ještě před instalací aktualizace prozradí, jaké novinky v ní najdete.

V druhé aktualizaci příštího roku s označením 21H2 bude podle současných odhadů zakomponována radikální změna rozhraní operačního systému, změnu pod označením Sun Valley. Název může odkazovat na jednu oblast v Los Angeles nebo resort v Idahu či zcela něco jiného, ale to není důležité. To důležité je, co firma pod tímto kódovým označením připravuje.

Tento nový uživatelský vzhled má systému Windows 10 přinést mnoho funkcí plus další vylepšení Fluent Designu ve všech částech systému. Aktualizované uživatelské rozhraní má být nejen moderní, ale konečně také konzistentní – při této příležitosti připomínáme, že už léta probíhá přesun konfiguračních funkcí z Ovládacího panelu do Nastavení a stále je co přesouvat. Spatřen byl také nový prohlížeč souborů, a navíc okna a další prvky Windows budou mít zaoblené rohy. Nepochybně půjde o největší změnu rozhraní Windows v jejich historii.

V příštím roce Microsoft začne ve Windows 10 navíc využívat 64bitovou emulaci aplikací pro architekturu ARM, což bude představovat velký milník pro počítačovou platformu. Zařízením, jako je Surface Pro X, tato revoluční novinka umožní spouštět většinu starších aplikací pro Windows, čímž se významně uzavře mezera ve využití těchto aplikací.

Microsoft si také pohrává s možností spouštět aplikace pro systémy Android.

Windows 10X

Další velkou věcí, která se pro rok 2021 chystá, je uvedení Windows 10X. Půjde o „odlehčenou“ verzi operačního systému určenou speciálně pro tablety a počítače s dotykovým rozhraním. My jsme ji vyzkoušeli zde.

Na trhu by se měl objevit již v první polovině příštího roku. V Microsoftu přitom nejde o žádný nový produkt. Vývojáři na něm za zavřenými dveřmi pracují již několik posledních let a jeho cílem je dodat moderní a lehkou verzi operačního systému počítačům s nízkým a středním výkonem, ale umožnit mu odvádět dobrou práci také na těch výkonných. Má se tak stát přímou konkurencí na trhu s Chromebooky.

Jeho hlavními zbraněmi by mělo být to, že půjde o moderní, svižný operační systém s vynikajícím zabezpečením, výdrží baterie a výkonem a přidanou schopností spouštět aplikace pro Windows. V budoucnu se přitom připravuje i klasické, tedy lokální spouštění aplikací typu Win32, to však nebude dříve než v roce 2022.

Windows 10X se má během prosince dostat do fáze RTM (Ready To Manufacture, tedy kdy bude připraven k výrobě) a Microsoft doufá, že první zařízení s tímto operačním systémem budou dostupná už na jaře roku 2021.

Windows 10X bude dodáván bez podpory klasických programů pro Win32. Microsoft však plánuje vylepšit již ohlášenou službu Cloud PC, která by prostřednictvím cloudu uživatelům umožňovala formou streamování spouštět desktopové aplikace, včetně těch Win32.

Windows 10X by podle všeho měl běžet také na počítačích s architekturou ARM. Prodávat se nebude samostatně, ale bude svázán s novými počítači (nebude v běžném prodeji), se kterými bude dodáván. Bude to podobné jako v případě operačních systémů Chrome OS, macOS nebo iPadOS.

Windows 10 Cloud PC

Jak jsme se již zmínili, v příštím roce Microsoft plánuje spustit novou službu nazvanou Cloud PC. Terminálové počítače by tak mohly zažít renesanci. Základem Cloud PC bude virtualizovaný operační systém Windows. Díky tomu bude uživatelům k dispozici plnohodnotná, i když vzdálená verze systému s možností instalovat do ní aplikace.

Virtualizovat, respektive streamovat ji potom bude možné na jakémkoliv zařízení – tedy nejen na PC, notebooku, ale třeba i smartphonu či TV. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že i na PC (ale i na dalších zařízeních) s omezenými schopnostmi úložiště nebo výkonu půjde spouštět náročné aplikace, aniž by to zhoršovalo výkon místního, z něho spuštěného zařízení.

Ve Windows 10 a Windows 10X bude Cloud PC dostupný formou služby, která se integruje a bude k dispozici formou předplatného Microsoft 365 – nečekejme, že tedy bude zdarma. Pokud nainstalujete Cloud PC do svého počítače, zobrazí se v nabídce Start, jako by byla součástí, podobně jako tomu bylo v případě, kdy se objevila funkce virtuálních ploch.

Rok 2021 bude milníkem pro Windows 10

Pokud Microsoft dodrží své interní plány, čeká Windows 10 opravdu velký rok – rok nových věcí. Možná to budou ty největší za poslední dobu. Těšíme se zejména na jarní spuštění Windows 10X a velkou aktualizaci Windows 10 na podzim 2021.

V posledních aktualizacích totiž nepřišla zásadní vylepšení a uživatelé po nich už delší dobu volají. A tak se zdá, že Microsoft poslouchá. Rok 2021 bude v případě operačního systému Windows 10 zásadním. Nepochybně dorazí velká překvapení. Těšíte se na ně?