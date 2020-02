Microsoft má problém s aktualizacemi, mohou údajně schovat data

V úterý 11. února vydala společnost Microsoft nové aktualizace, ale nedlouho poté jí začali hlásit uživatelé, že některé z nich jsou problematické. Konkrétně si na různých fórech stěžují například na aktualizaci s číslem KB4532693, podle nich totiž může schovat některé uživatelské soubory.

Podle serveru TechRadar si lidé u této aktualizace stěžovali na to, že jim maže nastavení menu Start a odstraňuje vytvořené zástupce i další nastavení plochy. V podstatě to vypadalo, jako by měl uživatel nainstalovanou čerstvou verzi Windows přímo od výrobce, a bez uživatelova profilu.

Později se objevila informace, že uživatelé přišli i o některá svá data. Ta však naštěstí nejsou ztracena, ale jen schována jako záložní soubory. Jejich vydolování však může být poněkud složité a při neopatrném zacházení o ně lze v některých případech i přijít. Bezpečnější je tak odstranění problému odinstalováním aktualizace.

Chyba, která se projevila jen někomu, tkví v tom, že systém při instalaci aktualizace načítal dočasný uživatelský profil, ale po instalaci se pak podle webu Bleeping Computer k uživatelovu profilu nedokázal vrátit. Není vůbec jasné, kolik majitelů Windows 10 se s tímto problémem setkalo, firma zatím oficiální stanovisko nevydala.

Výše popsaná chyba však není jediná, která se v únorové aktualizaci vyskytla. Sám Microsoft se rozhodl, že jednu z aktualizací stáhne a nejdříve ji opraví. Ta nesla označení KB4524244 a v některých případech způsobovala zamrznutí systému či opakované restarty.

To, že má Microsoft v poslední době stále závažnější problémy s aktualizacemi, může narušovat důvěru uživatelů. A to se může stát bezpečnostním rizikem.

Pokud totiž firma vydá opravu závažné chyby, kterou mohou začít zneužívat útočníci, může se stát, že budou uživatelé otálet s jejím nainstalováním, aby jim nezpůsobila některé neočekávané problémy.