Microsoft chce vrátit Windows 10 na výsluní, připravuje další vylepšení

Microsoft si v minulém roce uvědomil, že Windows je důležitým produktem v jejich portfoliu. Mohla za to globální pandemie, která způsobila, že se lidé ve velkém vrátili k PC, aby mohli pracovat z domova. K tomu potřebují fungující a přívětivý systém. Letos se tak můžeme těšit na řadu změn. Největší novinky by měly dorazit s podzimní aktualizaci.

Doba zaoblená

Práce na hlavní aktualizaci jsou v plném proudu. Její kódové označení Sun Valley bude poskytovat největší aktualizaci systému Windows 10 od doby, kdy Microsoft tento systém začal prodávat. Microsoft bohužel konkrétně stále neoznámil, co vše změní, takže můžeme jen spekulovat a skládat útržky z neoficiálních zdrojů, které jsou obeznámeny s plány společnosti.

Jedním z hlavních cílů Microsoftu prostřednictvím Sun Valley je vizuálně omladit uživatelské rozhraní Windows 10. To by mělo obsahovat zaoblení rohů na dlaždicích ve Start menu, ale i oknech aplikací a dalších prvcích prostředí, jako je Centrum akcí, Průzkumník souborů, vlastností souborů či kopírovacího dialogu, který by měl být navíc konzistentnější a v moderním rozhraní.

Ukázka zaoblené nabídky Start. Zdroj: Windows Central

Microsoft má vůči uživatelům jeden velký dluh. Windows 10 aktuálně není moc uzpůsoben k ovládání prostřednictvím dotyků. Paradoxně je velmi vzdálen od toho, co v tomto nabízel Windows 8. Microsoft tak potřebuje nějaký čas, aby toto změnil a zakomponoval dotykové interakce, prostřednictvím gest, což by zjednodušilo manipulaci s okny aplikací a navigací v systému. Mělo by to fungovat podobně jako gesta na trackpadu – například minimalizace okna by se odehrávala například přejetím čtyř nebo pěti prstů dolů.

Hlavní panel a design

Změny by mohly potkat také Hlavní panel. Ten je součástí Windows od prvních verzí. Dnešním potřebám však už ne zcela vyhovuje a uživatelé tak přicházejí o možnost komfortnějšího ovládání. Možností je řada, od odebrání některých součástí, zvětšení informace o času, integrace více funkci do Centra akcí atd. První pokusy s tím něco udělat jsou již patrné, a to na novince Windows 10X. Toto zjednodušení hlavního panelu by mělo připravit i půdu pro budoucnost.

Také je dost možné, že tento nový Hlavní panel bude volitelnou funkcí, kterou by mohli uživatelé zase vypnout, pokud dávají přednost staršímu a živému rozhraní dlaždic v nabídce Start. Samotná nabídka Start a Centrum akcí by měly být vizuálně odděleny od hlavního panelu podle podobného trendu designu, jaký najdete ve Windows 10X.

Integrace dynamického obsahu

Kromě aktualizací uživatelského rozhraní plánuje Microsoft také zavést nové funkce. Jednou z nich by se mohl stát widget s novinkami. Ten by se měl zobrazovat na hlavním panelu. Obsahuje informace, které lze přizpůsobit (kliknutím na líbí, nelíbí) – obdoba toho, co známe z nejnovějších zařízení s Andoridem na pracovní ploše. Společnost Microsoft zde kombinuje umělou inteligenci, strojové učení a vyhledávač Bing, který filtruje relevantní zdroje na základě zpětné vazby uživatele.

Demonstrace dynamického obsahu po vzoru Androidu

Kromě čerstvých zpráv z různých oblastí jako je zpravodajství, sport, finanční trhy, zobrazuje aktuální počasí, dopravní situaci v reálném čase a výstrahy, které se aktualizují v reálném čase. Objevit by se zde měl také nový graf využití baterie, který prozradí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, které aplikace v danou hodinu spotřebovávaly nejvíce energie, a poskytne nástroje, které jim v budoucnu zabrání zbytečnému vybíjení baterie. Ostatně toto souvisí s novým správcem baterie. Ten by měl umožňovat získat mnohem podrobnější informace o činnosti systému.

Užitečnější Časová osa

Časová osa – v době zavádění – měla být hitem. Šlo o odpověď na podobnou funkci používanou léta v systémech Mac OS X. Nelze tvrdit, že tato funkce je ve Windows doslova propadákem, na druhou stranu ji používá jen málo uživatelů – znáte někoho? Jsme si jistí, že fanoušci existují, ale bude jich málo. Časová osa nemá v zobrazení úkolů smysl a měla by si najít místo v nabídce Start, kde dává větší smysl.

Microsoft by měl také upravit, co se na ni bude zobrazovat. Asi není úplně nutné, aby zobrazovala naposledy navštívené internetové stránky. Také se spekulovalo, že by už kdysi mohla přinášet informace o tom, kde se aktuálně nacházíme. Možná by prospělo funkcionalitu přejmenovat, například na poslední dokumenty, jako tomu bude v systému Windows 10X.

Větší kontrola nad nabídkou Start

Nabídka Start je jedním z nejužitečnějších a nejpoužívanějších nástrojů v operačním systému. Zároveň také nejkritizovanějším aspektem Windows. I když ji Microsoft postupně vylepšuje, existuje mnoho věcí, co na ní uživatelům vadí. Vývojáři se přitom dokonce rozhodli ji už jednou zcela odstranit. Pravdou zůstává, že díky ní můžeme přistupovat rychle nejen k programům v systému, ale také nastavovat různé vlastnosti včetně restartování či vypínání PC. Nabídka Start systému Windows 10 se oproti Windows 7 hodně změnila a uživatelům se to moc nelíbilo. Nyní, po více než 5 letech, Microsoft stále hledá způsoby, jak ji dále vylepšit. V tomto roce se dočkáme řady drobných změn, které se budou snažit vylepšit její vzhled a uspořádání položek.

Složky ve Start nabídce by měly být minulostí.

Aktuálně Start zobrazuje položky ze složky „ProgramData“. Díky tomu v nabídce najdeme pouze přístupy k programům, nikoli jiné typy souborů nebo spustitelné soubory. Problém spočívá také v tom, že se v této nabídce vytvářejí složky, ve kterých je pouze jeden spustitelný soubor, namísto toho, aby byl umístěn přímo ve struktuře hlavní nabídky. To samé platí pro konfigurační soubory nebo odinstalátory. Microsoft tak již přemýšlí, jak to změnit. První změnou by mělo být, že systém bude prověřovat složky, a ty co budou mít uvnitř pouze jeden spustitelný soubor, automaticky přiřadí do hlavní struktury, a tak bude na dosah spolu s ostatními. V budoucnu by ještě mohlo dojít k razantnější změně, a to sice k úplnému odstranění zobrazování složek. Dočkat bychom se mohli také změny designu v případě dlaždic, které by měly mít zaoblené rohy.

Větší propojení se smartphonem

Je to právě chytrý telefon, který po celý den dělá společnost většině z nás. I přestože Microsoft v poslední době na jeho lepším propojením s Windows 10 zapracoval, stále to není ono. Některé funkce jsou dokonce dostupné výhradně pro vybraného výrobce (Samsung). Aplikace Váš telefon tak vypadá slibně, ale prospěla by jí lepší integrace, respektive vytvoření nějakého appletu, který by se připnul na hlavní panel a sloužil k lepšímu ovládání smartphonu.

Smartphone by se měl nadále více integrovat.

Vlastně by se mohl objevit tam, kde se objevila funkce Lidé. Kliknutím na ikonu by se objevil malý widget, který by zobrazil nejnovější oznámení telefonu, textové zprávy, fotografie, možnost spustit aplikace atd. Prosté a jednoduché.

Živé a dynamické tapety

Tapety na pracovní ploše systému Windows byly většinou, až na verzi Windows 7, vždy statické. Nemohly se tak hýbat a ani třeba přinášet nějaké informace založené na aktuálním dění. Případně takové, které by byly relevantní k aktuální době používání PC. Přestože existují programy, které umožňují umístit pohyblivé tapety na pozadí, nejeden z nás by jistě ocenil, kdyby se tak stalo nativně. Není známo, proč se tomu Microsoft zatím tvrdošíjně brání. Změna by mohla přijít v komplexnější variantě, a to v rámci motivů. Většina z nich, které jsou dostupné, se skládají pouze ze sady fontů, pozadí či zvuků, které se čas od času automaticky mění. Také by neškodily více pracovat s průhledností, jak tomu bylo v případě Aera ve Windows 7.

Obsah funkce Spotlight by se měl objevit i na pracovní ploše.

Narozdíl od tapet a motivů, je tato následující vlastnost potvrzena. Až dosud jste na zamčené obrazovce mohli používat Spotlight – přinášející exkluzivní funkce a možnost vidět nový obrázek každý den. Jestliže máte rádi dynamický obsah potom máme dobrou zprávu, Spotlight by se měl objevit také na pracovní ploše. O tom, jak bude vypadat však zatím nejsou žádné zprávy.

Další novinky

Už se není nutné obávat smazání souborů. Pokud totiž smažete soubor a vysypete Koš, ale rychle zareagujete prostřednictvím nového nástroje Windows File Recovery, měli byste ho získat zpět. Nástroj, který je už dostupný jako dlaždicová aplikace pro obnovu souborů má dva režimy. První tzv. běžný slouží k obnově právě smazaného souboru a druhý hloubkový pomáhající obnovit i soubory smazané před nějakou dobou. Zatím se však ovládá pouze přes příkazovou řádku. V plánu je však i grafické prostředí.

Také nás těší, že Microsoft vylepší způsob správy úložiště. Nyní můžete přidávat a odebírat disky z Nastavení, přizpůsobit úložné prostory a optimalizovat disky. Měly by se však objevit i další funkce – v duchu toho, co používají specializované aplikace pro práci s jednotkami.



I přepínáni mezi aplikacemi, respektive okny by se mělo změnit. V budoucnu by se mohly oddělit okna aplikací od karet otevřených v browseru Edge.

Mělo by se tak dít prostřednictvím záložky – jedna na okna, druhá na Edge. Užitek z toho získají uživatelé, kteří mají otevřeno mnoho karet a aplikací najednou a nepamatují si, která karta je otevřená, v jakém okně prohlížeče.

V budoucnu by se mohlo oddělit přepínání mezi okny od karet v Edge. Zdroj: Windows Central

Microsoft dále plánuje uspokojit náročné uživatele tím, že jim umožní odinstalovat většinu integrovaných aplikací v systému. V současnosti to lze učinit jen pro vybrané. Počínaje vylepšením Sun Valley by měl seznam výrazně narůst.

Velký rok pro Windows

Rok 2020 byl rokem příprav na větší změny ve Windows. Lets bychom se některých z nich mohli dočkat. Podívali jsme se na ty, které nějakým způsobem již prosákly. Výčet není kompletní a Microsoft plánované věci tají. Každopádně rok 2021 bude pro tento systém velkým rokem, pravděpodobně jedním z největších od uvedení na trh.

Co si o vylepšeních myslíte vy a na které se těšíte? Dejte nám vědět v diskuzi.