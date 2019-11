Tipy pro Windows 10: objevte japonské emotikony nebo odstraňte aplikace

1. Co je Kaomoji a jak je používat

Emoji či chcete-li editor emotikonů, respektive smajlíků už lze nějakou dobu využívat ve všech verzích Windows (dříve pouze v určitých jazykových mutacích). Aktuálně díky aktualizaci May 2019 Update k přítomné sadě přibyla další sada, nazvaná sada 12. Navíc se poprvé objevila japonská verze – Kaomoji, používající standardní textové znaky k vykreslení různých obličejů a jejich výrazů. V praxi to vypadá tak, že pokud vyvoláte funkci Emoji (použijte klávesovou zkratku Windows + .), objeví se dialogové okno, kde se nacházejí tři záložky – Emoji, Kaomoji a symboly. Pod Kaomoji budete mít určitě co objevovat, protože výrazy jsou opravdu povedené a u nás ještě poměrně neznámé (❁´◡`❁).

2. Jak se nenechat rušit ve full screenu

Windows už nějakou dobu disponuje funkcemi pro tzv. lepší soustředění. Lze si tak definovat, od kdy do kdy a jak důležitá oznámení vám systémem budou doručována. Možné je například také nastavit jen vybraná a ostatní se objeví v Centru akcí. Nově s aktualizací May 2019 Update se objevila volba zakázat je jen v případě, že používáte aplikace v celoobrazovém režimu – například se díváte na film, hrajete hru apod., jde o tzv. full screen. Klikněte na Start -> Systém -> Pomocník pro lepší soustředění. Zde jsou tři volby, co se má zobrazovat, a níže automatická pravidla pro aktivaci dalších podfunkcí. Ta s názvem Když používám aplikaci v režimu celé obrazovky je zde nová. Prostřednictvím přepínače si nastavte to, co vám vyhovuje.

3. Jak vyhledávat nově a v kategoriích

Ve verzích, respektive jazykových mutacích, ve kterých není aktivována hlasová asistentka Cortana (češtinu nevyjímaje), přicházejí uživatelé o několik funkcí. To platí nadále, ale nyní došlo k jedné změně – vyseparování Cortany a vyhledávání. Cortana je tak samostatná funkce a vyhledávání také. To se projevilo také na hlavním panelu. Zde nenajdete asistentku, ale zato pole pro vyhledávání, které je nyní chytřejší – zobrazuje nejpoužívanější aplikace a dokumenty, nedávné aktivity atd., a to vše rozčleněno do tzv. kategorií, které se zde objevily. Stále je možné vyhledávat také kliknutím na Start a vepsáním fráze.

4. Jak neohrozit bezpečnost systému

Windows se konečně dočkal svého vlastního a pro uživatele snadno dostupného sandbox prostředí. To znamená, že podobně jako u jiných aplikací umožňuje izolovat systém od prostředí, ve kterém chcete například něco testovat. Toto prostředí se chová jako virtuální stroj a je v něm možné spustit nedůvěryhodný software či rozbalit podezřelý soubor, navštívit pochybnou stránku apod., a to vše, aniž by se to nějak propsalo do systému a poškodilo ho nebo osobní data. Všechny procesy probíhají v karanténě a po ukončení činnosti vše, co bylo uděláno, je odstraněno. Funkce je přítomna pouze v edicích Pro a Enterprise a musí se nainstalovat skrz Ovládací panely -> Programy a funkce -> Zapnout nebo vypnout funkce a zatrhnout volbu Sandbox ve Windows.

5. Jak se Sandboxem pracovat

Jakmile je sandbox funkce v systému instalována, respektive aktivována, je možné ji používat. Klikněte na Start, najděte funkci nebo napište sandbox a spusťte. Tím dojde ke spuštění virtualizované verze systému a vždy bude vypadat jako čerstvá instalace. Konfigurovat lze i vybrané vlastnosti jako síť, sdílené složky, grafiku apod. Velkou výhodou je i to, že už nemusíte nikde nic instalovat, jako v případě klasických virtuálních strojů právě virtualizovaný systém, a ani řešit licenci – využívá se ta v rámci Windows.

6. Jak odebrat zabudované aplikace

S Windows do vínku dostáváte také řadu předinstalovaných aplikací. Pokud je nepoužijete, tak se jich můžete zbavit. Bohužel jen některých. Na druhou stranu dobrou zprávou je to, že seznam se rozšiřuje. Jejich odinstalací získáte nejen místo na diskovém úložišti, ale systému také do značné míry ulehčíte – bude svěžejší. Seznam aplikací, které lze odinstalovat, najdete, pokud kliknete na Start -> Nastavení -> Aplikace a na pravé straně najdete seznam všech v systému instalovaných aplikací. Pokud na některou z nich kliknete, zobrazí se tlačítko Odinstalovat. Pokud se neobjeví, tak jde o integrovanou aplikaci od Microsoftu, kterou odebrat stále nelze.