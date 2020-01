Windows 7 končí a s nimi jedna éra. Uživatelé stojí před těžkým rozhodnutím

Je to již deset let, co se na trhu objevil operační systém Windows 7, který mnozí přivítali jako plnohodnotnou náhradu za tehdy již zastaralé Windows XP. Bylo na čase, systém Windows Vista, který po XP přišel, se příliš neujal, a „XPéčka“ již přesluhovala.

Nástupce po Windows 7 přišel s odlišnou koncepcí, která měla přiblížit systém mobilním platformám. Operační systém 8 a 8.1 měl však řadu nedodělků, a zároveň byl pro řadu tradičních uživatelů nekomfortní. Pohled těchto uživatelů nezměnil ani příchod Windows 10. I proto mnoho z nich u Windows 7 vydrželo do poslední chvíle, tedy do 14. ledna 2020. Právě tento den byl totiž poslední, kdy se společnost Microsoft starala zdarma o systém Windows 7.

„Od 14. ledna 2020 dojde k ukončení podpory systému Windows 7, váš počítač bude i nadále fungovat, ale společnost Microsoft již nebude poskytovat technickou podpora při jakýchkoli potížích, aktualizaci softwaru, bezpečnostní aktualizace a opravy,“ varuje firma na svých stránkách.

Je jasné, že i po tomto datu budou lidé, kteří Windows 7 neopustí, stejně jako po ukončení podpory Windows XP. Musí však počítat s tím, že útočníci mohou objevit chybu, kterou už nikdo nezabezpečí, a oni tak budou snadněji napadnutelní.

Dvouletý vývoj podílu desktopových operačních systémů

Ještě v listopadu 2018 byl na počítačích podíl Windows 7 nad Windows 10. Podle statistik společnosti NetApplications se teprve loni v srpnu dostal podíl Windows 10 nad padesát procent a Windows 7 klesl ke třicítce. Jak vyplývá z přiloženého obrázku, na konci minulého roku držel tento deset let starý operační systém podíl nad 25 procenty. Všechny tyto uživatele nyní čeká rozhodnutí, jak postupovat dál.

Konkurence, cloud či mobil

Existuje několik možností. Pokud odhlédneme od toho, že si firemní zákazníci mohou začít platit podporu tohoto operačního systému, je tu varianta spočívající v přechodu na jiný operační systém. Vedle Mac OS od Applu, některé z Linuxových distribucí nebo cloudového systému, jako je třeba Chrome OS, bude možná někomu stačit mobilní telefon či tablet s mobilním operačním systémem.

Samsung DeX umožní používat mobil jako počítač

Tato zařízení zvládnou opravdu velké množství úkolů, které na ně uživatel naloží, a pro lepší ergonomii práce k nim lze připojit klávesnici, myš i monitory. Je však třeba myslet na limity dané výkonem, omezenou možností multitaskingu (běh několika aplikací najednou) či nedostupností některých pokročilých programů.

Jak omezit riziko, když chci nebo musím u Windows 7 zůstat

Někteří běžní uživatelé mohou prostě ignorovat ukončení podpory Windows 7, a pak je tu ještě skupina uživatelů, kteří prostě na Windows 10 nebudou moci přejít. Jejich hardware obsahuje komponenty, jejichž ovladače pro Windows 10 výrobci nepřipravili. Většinou jsou to staré komponenty, ale v některých případech může jít i novější modely, které byly pro Windows 10 připraveny, ovšem v novějších verzích tohoto operačního systému již nejsou podporovány. Stalo se to například před dvěma roky u čipů Intel Atom s jádrem Clover Trail.

V obou těchto případech budou majitelé systémů s Windows 7 muset vynaložit mnohem větší úsilí, aby omezili případná rizika. Ukončení podpory ze strany Microsoftu totiž automaticky neznamená, že je vše ztraceno. Řada vývojářů softwaru totiž slibuje podporu tomuto systému ještě nějakou dobu. Například Google slibuje, že bude Windows 7 se svým prohlížečem Chrome podporovat ještě rok a půl. Také aktualizace firmwaru pro různé komponenty nemusí být hned ukončena.

Čím však uplyne delší doba, tím více budou jednotliví výrobci dávat od tohoto systému ruce pryč.

Do toho momentu bude třeba udržovat jednotlivé programy, vybavení i komponenty k němu připojené v bezvadné kondici a vždy čerstvě aktualizované. Platí to třeba i pro router, přes který se uživatel připojuje k internetu.

Je třeba se také zbavit všech programů, které již nejsou podporovány, a nahradit je těmi, které budou s Windows 7 kompatibilní. Počínaje prohlížečem, přes kancelářské i další využívané programy a antivirovým softwarem konče. Kdo tak již neučinil, měl by se začít přihlašovat do Windows jako běžný uživatel, a ne administrátor. A samozřejmě je třeba nezapomenout na zálohování, aby člověk nepřišel o svá cenná data.

Oznámení o konci podpory Windows 7

To, že uživatel bude používat již nepodporovaný systém, mu bude firma od 15. ledna připomínat celostránkovým varováním. To však půjde vypnout.

Snadný přechod možná i zdarma

Kdo se rozhodne pro přechod na Windows 10, tomu Microsoft doporučuje koupi nového počítače.

„Pokud chcete využívat nejnovější možnosti hardwaru, doporučujeme začít používat nový počítač s Windows 10. Alternativní možností je upgrade kompatibilních počítačů se systémem Windows 7 zakoupením a instalací úplné verze softwaru.“ píše firma na svých stránkách.

Druhý případ však bude u domácích uživatelů mnohem častější. Ti mohou zvolit cestu, kdy si vyzálohují data, zformátují disk a na svůj současný počítač nainstalují čistou verzi Windows 10 pomocí bootovacího média (návod zde). Mohou pak zkusit, zda jim aktivační klíč z Windows 7 půjde použít i na Windows 10, v opačném případě si pak musí koupit novou licenci v podobě produktového klíče.

Kdo chce zachovat stávající programy a nastavení systému, může také využít nástroj pro vytvoření instalačního média Media Creation Tool, a při instalaci pak vybrat možnost upgradu počítače a ponechání souborů a aplikací.

Kdo instaloval nové Windows z aktivovaného systému Windows 7 s platným produktovým klíčem, může podle serveru Bleeping Computer s vysokou pravděpodobností očekávat, že nebude třeba zadávat nový produktový klíč, ale bude stačit jen systém aktivovat. A to i přesto, že 29. července 2016 skončila akce, kdy byl k dispozici upgrade zdarma.

„Program bezplatného přechodu na Windows 10 byl ukončen 29. července 2016. V tuto chvíli již není k dispozici žádný podobný program. Uživatelům, kteří licenci Windows 10 ještě nemají, doporučujeme obrátit se na autorizované partnery a s nimi prodiskutovat možnosti přechodu a získání licence,“ řekla nám k tomu Petr Váša, manažer divize Microsoft 365 ve společnosti Microsoft.