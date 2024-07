Ve Windows najdete třicet let staré okno i nastavení vhodné na dovolenou

1. Jak snadno zvětšovat obrázky na webu

Asi nám dáte za pravdu, že zvětšit obrázek na webové stránce nemusí být snadnou záležitostí. Naštěstí jsou pryč doby, kdy jste ho museli stáhnout a zvětšit si ho například v prohlížeči obrázků. Případně zvětšit celou stránku – pokud to bylo možné a aspoň trochu to pomohlo. Nebo jste možná museli použít opravdu fyzickou lupu.

Tomu všemu je konec. Browser Edge totiž zavedl možnost zvětšovat obrázky v kontextovém menu. Stačí tedy na obrázek kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu Zvětšit obrázek (případně použijte klávesovou zkratku – dvakrát stiskněte Ctrl). Obrázek se otevře v novém okně, a navíc ho lze dále zvětšovat, nebo naopak zmenšovat. K tomu slouží ovládací tlačítka vlevo dole plus a mínus, případně lze použít kolečko myši.

2. Jak otevřít starého Správce úloh

Společnost Microsoft před dvěma lety přepracovala integrovaného Správce úloh. Modernizace se dotkla několika oblastí. Cílem bylo, aby aplikace vypadala moderněji a nabízela lepší vizuální prvky. Přesto ne každý musí být fanouškem této změny. Naštěstí v systému se stará verze stále nachází a lze ji snadno spustit.

Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz „taskmgr -d“ který odešlete klávesou Enter. Následně dojde k otevření Správce úloh bez nového uživatelského rozhraní XAML. Jestliže chcete používat tuto verzi a abyste nemuseli pokaždé používat tento příkaz, doporučujeme vytvořit si zástupce a připnout ho na Hlavní panel.

3. Který dialog je ve Windows více než 30 let?

Ještě než na tuto otázku odpovíme, musíme sdělit, že Microsoft mění Windows postupně. Je to i z důvodu, aby nedošlo k výrazným změnám, které by znechutily uživatele, protože by si museli zvyknout na něco nového. Jeden z programátorů vytvořil nejen Správce úloh, ale rovněž dialogové okno pro formátování úložných médií.

Okno stvořil již v roce 1994. Je na výšku, a to proto, aby byla políčka zatrhnuta v postupném pořadí. Požadavkem byla funkčnost, nikoliv vzhled. No a vidíte, o 30 let později stále čekáme na vhodnější řešení a zatím se neobjevila žádná zmínka, kdy by se tak mohlo stát. Nicméně na funkčnost formátování ani taková doba nemá žádný vliv. Okno stále funguje spolehlivě a je jednoduché na použití.

4. Jak snadno PC s Windows proměnit v přístupový wi-fi hotspot

Představte si situaci, že jste k internetu připojení prostřednictvím ethernetového kabelu a potřebovali byste ho využívat i na jiných zařízeních. Například ve smartphonu nebo ho poskytnout kamarádovi. Nemusíte nutně kupovat wi-fi router, postačí vám využít jednu z funkcí Windows 11 v PC a přeměnit ho na přístupový wi-fi či Bluetooth bod.

Použijte klávesovou zkratku Windows + I a na levé straně klikněte na volbu Síť a internet. Na pravé straně klikněte na šipku u položky Mobilní hotspot. První položku sloužící k zapnutí nyní vynechejte a v další vyberte, které internetové připojení chcete sdílet (to, co aktuálně využíváte, tedy ethernetové, ale lze i wi-fi). V další položce máte možnost připojení sdílet klasicky přes wi-fi nebo Bluetooth. Následují vlastnosti, tedy nastavení názvu sítě, zabezpečení a síťového pásma (v případě sdílení přes wi-fi 2,4 nebo 5 GHz). Jakmile máte vše nastaveno, můžete zmíněnou první volbou přístupový bod zpřístupnit.

5. Jak deaktivovat nutnost zadat heslo po probuzení PC ze spánku

Microsoft neúnavně pracuje na tom, aby se do PC nemohl dostat někdo neoprávněný. I z tohoto důvodu jsou pryč doby, kdy šlo poměrně snadno deaktivovat požadavek před vstupem do systému zadat heslo. Bezpečnost je nutná, ovšem v případech, kdy je počítač umístěn doma, asi není zas až tolik žádaná a může být na obtíž. Pokud ho má využívat více členů rodiny, nebo je centrem domácí zábavy, je to až frustrující. Naštěstí stále lze vypnout nutnost zadávat heslo v případě, že se systém probudí ze spánku nebo z hibernace.

Spusťte Nastavení a vlevo klikněte na volbu Účty. Vpravo níže klikněte na volbu Možnosti přihlášení. V části Další nastavení v otevíracím menu položky „Pokud budete pryč, kdy má Windows vyžadovat, abyste se znovu přihlásili“ vyberte volbu „Nikdy“. Pokud nyní PC uspíte, nebo převedete do režimu hibernace a následně probudíte, již se nebudete muset prokazovat heslem, ale automaticky se objeví plocha aktuálně přihlášeného uživatele.